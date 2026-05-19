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मंडी भाव में उतार-चढ़ाव, सराफा बाजार में रौनक बरकरार

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मंडी भाव में उतार-चढ़ाव, सराफा बाजार में रौनक बरकरार
Economicकेवल Kanpur Mandi Bhav Todayलाजवाका
📆19-05-2026 14:58:00
📰Dainik Jagran
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कानपुर के थोक बाजार में मंगलवार को हुई कारोबारी गतिविधियों से प्रमुख खाद्य वस्तुओं और सराफ्ते के दामों में वृद्धि हुई है। चांदी कोल्हू और सोना बिस्कुट में मामूली उतार-चढ़ाव देखा गया है। अरहर फूल दाल और चना दाल के दाम बढ़ गए हैं। हालांकि, गल्ला मंडी में मुख्य खाद्य वस्तुओं के दाम सामान्य रूप से स्थिर बने हुए हैं। दाल और सोना-चांदी के दामों में उतार-चढ़ाव देखने के कई कारक हैं, जो इस छः-दिन के अंतराल पर कभी-कभी बन सकते हैं।

कानपुर के थोक बाजार में मंगलवार को मिला-जुला रुख देखने को मिला है। कारोबार ी सप्ताह के अंत में दलहन और तिलहन बाजार में अच्छी मजबूती दर्ज की गई है। कारोबार ी गतिविधियों में खासी तेजी देखी गई, जिसके चलते कई प्रमुख खाद्य वस्तुओं और सराफा के दामों में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। सराफा बाजार में रौनक बरकरार है; चांदी 999 टंच 500 रुपये की मामूली तेजी के साथ 2,76,500 प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है, जबकि सोना बिस्कुट उछलकर 1,63,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। खाद्य तेलों के बाजार में भी लगातार दूसरे दिन उछाल देखा गया, जहां सरसों कोल्हू तेल का भाव 16,100 से 16,200 के स्तर पर पहुंच गया है। अरहर फूल दाल 12,500 प्रति क्विंटल के नए शिखर पर पहुंच गई है, वहीं चना दाल के भाव भी मजबूत होकर 7,000 से 7,100 प्रति क्विंटल दर्ज किए गए। गल्ला मंडी में गेहूं और चावल के भाव सामान्य रूप से स्थिर बने हुए हैं, जबकि जौ के भावों में मामूली सुधार हुआ है.

कानपुर के थोक बाजार में मंगलवार को मिला-जुला रुख देखने को मिला है। कारोबारी सप्ताह के अंत में दलहन और तिलहन बाजार में अच्छी मजबूती दर्ज की गई है। कारोबारी गतिविधियों में खासी तेजी देखी गई, जिसके चलते कई प्रमुख खाद्य वस्तुओं और सराफा के दामों में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। सराफा बाजार में रौनक बरकरार है; चांदी 999 टंच 500 रुपये की मामूली तेजी के साथ 2,76,500 प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है, जबकि सोना बिस्कुट उछलकर 1,63,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। खाद्य तेलों के बाजार में भी लगातार दूसरे दिन उछाल देखा गया, जहां सरसों कोल्हू तेल का भाव 16,100 से 16,200 के स्तर पर पहुंच गया है। अरहर फूल दाल 12,500 प्रति क्विंटल के नए शिखर पर पहुंच गई है, वहीं चना दाल के भाव भी मजबूत होकर 7,000 से 7,100 प्रति क्विंटल दर्ज किए गए। गल्ला मंडी में गेहूं और चावल के भाव सामान्य रूप से स्थिर बने हुए हैं, जबकि जौ के भावों में मामूली सुधार हुआ है

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