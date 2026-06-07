मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने पातरा नाले सहित कई नालों की सफाई पर कड़ी फटकार, मानसून से पहले जलभराव रोकने के निर्देश

मनाली से पहले नरेला के प्रमुख नालों का निरीक्षण कर, मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने अधिकारियों को नालों की सफाई और अतिक्रमण हटाने के लिए कड़े निर्देश दिये, पातरा नाले में पाए गए मिट्टी के ढेर को तुरंत हटाया गया।

मानसून से पहले शहर में जल निकासी की तंगी को दूर करने के लिए राज्य के सहकारिता एवं खेल मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने रविवार की सुबह अपनी पेशेवर टोपी उतार कर सड़कों पर कदम रखा। उन्होंने नरेला विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख नालों‑नालियों का विस्तृत निरीक्षण किया, जिसमें पातरा नाला , प्रभात चौराहा, महामाई की पुलिया, द्वारका नगर और भानपुर खंती के आसपास के इलाकों का दौरा शामिल था। निरीक्षण के दौरान उन्होंने नगर निगम और जिलाधिकारी कार्यालय के कई अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से आवाज़ दी, यह स्पष्ट करते हुए कि मानसून के दौरान पानी का बहाव व्यवस्थित होना चाहिए, नहीं तो शहर में जलभराव और बाढ़ की आपदा से नागरिकों को असहाय रहना पड़ेगा। सैद्धांतिक निर्देशों से अधिक, मंत्री सारंग ने现场 पर ही कार्यवाही शुरू की। पातरा नाला , जो नरेला क्षेत्र से होकर गुजरता है, वहाँ एनएचएआई के निर्माण कार्य के दौरान नाले में बड़ी मात्रा में मिट्टी डम्प हो गई थी। यह देख मंत्री ने गुस्से में आकर सम्बंधित अधिकारियों को फटकार लगाते हुए तुरंत सफाई के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि नाले की गहराई और चौड़ाई बनाए रखते हुए, बिना किसी रुकावट के जल निकासी सुनिश्चित करनी होगी, अन्यथा ही बरसात के दिन शहर के कई हिस्सों में जलभराव की गंभीर स्थिति उत्पन्न होगी। सफाई के साथ-साथ अतिक्रमण की समस्या को भी मंत्री ने गंभीर कहा। उन्होंने कहा कि नालों में अवैध कब्जा और बर्बादी के कारण ही हर वर्ष बारिश में आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने निर्देश दिया कि जहाँ भी अभिलेखीय अतिक्रमण मौजूद हो, उसे तुरंत हटाया जाए और यह काम नगर निगम और जिला प्रशासन के बीच समन्वित रूप से किया जाए। आगे उन्होंने कहा कि सभी नालों की पूरी सफाई, मरम्मत और गहरी जांच का काम मानसून से पहले पूरा कर लेना चाहिए। यह स्पष्ट किया कि सरकार का मुख्य उद्देश्य बारिश के दौरान नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए हर स्तर पर कड़ी मेहनत और ज़िम्मेदारी की भावना से कार्य करना होगा। मंत्री के कड़े निर्देशों के बाद, पातरा नाले से मिट्टी हटाने का काम तुरंत शुरू हो गया। कई नगर निगम कर्मियों और ठेकेदारों ने सहयोग किया और नाल के प्रवाह को बाधित करने वाली सारी रुकावटें हटाने में जुट गए। सफाई के दौरान यह भी देखा गया कि कुछ क्षेत्रों में जल निकासी के लिए स्थापित किए गए जाँच‑पाइपों की भी मरम्मत आवश्यक थी, जिसे भी तुरंत निपटाया गया। इस प्रकार, मंत्री सारंग ने न केवल आदेश दिए, बल्कि कार्यवाही की निगरानी भी की, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि सभी कदम शीघ्रता और सटीकता से उठाए जाएँ। इन सब के साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में ऐसी स्थितियों से बचने के लिए नियमित रूप से नालों की जांच और सफाई का एक व्यवस्थित कार्यक्रम बनाना आवश्यक है। उन्होंने नगरपालिका को सुझाव दिया कि सफाई के बाद नालों की स्थिति का सर्वेक्षण किया जाए और किसी भी संभावित अटकाव को समय पर पहचाना जाए। इस पहल से न केवल अगले मानसून में जलभराव की संभावना कम होगी, बल्कि शहर की समग्र जल प्रबंधन प्रणाली भी मजबूत होगी.

मानसून से पहले शहर में जल निकासी की तंगी को दूर करने के लिए राज्य के सहकारिता एवं खेल मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने रविवार की सुबह अपनी पेशेवर टोपी उतार कर सड़कों पर कदम रखा। उन्होंने नरेला विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख नालों‑नालियों का विस्तृत निरीक्षण किया, जिसमें पातरा नाला, प्रभात चौराहा, महामाई की पुलिया, द्वारका नगर और भानपुर खंती के आसपास के इलाकों का दौरा शामिल था। निरीक्षण के दौरान उन्होंने नगर निगम और जिलाधिकारी कार्यालय के कई अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से आवाज़ दी, यह स्पष्ट करते हुए कि मानसून के दौरान पानी का बहाव व्यवस्थित होना चाहिए, नहीं तो शहर में जलभराव और बाढ़ की आपदा से नागरिकों को असहाय रहना पड़ेगा। सैद्धांतिक निर्देशों से अधिक, मंत्री सारंग ने现场 पर ही कार्यवाही शुरू की। पातरा नाला, जो नरेला क्षेत्र से होकर गुजरता है, वहाँ एनएचएआई के निर्माण कार्य के दौरान नाले में बड़ी मात्रा में मिट्टी डम्प हो गई थी। यह देख मंत्री ने गुस्से में आकर सम्बंधित अधिकारियों को फटकार लगाते हुए तुरंत सफाई के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि नाले की गहराई और चौड़ाई बनाए रखते हुए, बिना किसी रुकावट के जल निकासी सुनिश्चित करनी होगी, अन्यथा ही बरसात के दिन शहर के कई हिस्सों में जलभराव की गंभीर स्थिति उत्पन्न होगी। सफाई के साथ-साथ अतिक्रमण की समस्या को भी मंत्री ने गंभीर कहा। उन्होंने कहा कि नालों में अवैध कब्जा और बर्बादी के कारण ही हर वर्ष बारिश में आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने निर्देश दिया कि जहाँ भी अभिलेखीय अतिक्रमण मौजूद हो, उसे तुरंत हटाया जाए और यह काम नगर निगम और जिला प्रशासन के बीच समन्वित रूप से किया जाए। आगे उन्होंने कहा कि सभी नालों की पूरी सफाई, मरम्मत और गहरी जांच का काम मानसून से पहले पूरा कर लेना चाहिए। यह स्पष्ट किया कि सरकार का मुख्य उद्देश्य बारिश के दौरान नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए हर स्तर पर कड़ी मेहनत और ज़िम्मेदारी की भावना से कार्य करना होगा। मंत्री के कड़े निर्देशों के बाद, पातरा नाले से मिट्टी हटाने का काम तुरंत शुरू हो गया। कई नगर निगमकर्मियों और ठेकेदारों ने सहयोग किया और नाल के प्रवाह को बाधित करने वाली सारी रुकावटें हटाने में जुट गए। सफाई के दौरान यह भी देखा गया कि कुछ क्षेत्रों में जल निकासी के लिए स्थापित किए गए जाँच‑पाइपों की भी मरम्मत आवश्यक थी, जिसे भी तुरंत निपटाया गया। इस प्रकार, मंत्री सारंग ने न केवल आदेश दिए, बल्कि कार्यवाही की निगरानी भी की, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि सभी कदम शीघ्रता और सटीकता से उठाए जाएँ। इन सब के साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में ऐसी स्थितियों से बचने के लिए नियमित रूप से नालों की जांच और सफाई का एक व्यवस्थित कार्यक्रम बनाना आवश्यक है। उन्होंने नगरपालिका को सुझाव दिया कि सफाई के बाद नालों की स्थिति का सर्वेक्षण किया जाए और किसी भी संभावित अटकाव को समय पर पहचाना जाए। इस पहल से न केवल अगले मानसून में जलभराव की संभावना कम होगी, बल्कि शहर की समग्र जल प्रबंधन प्रणाली भी मजबूत होगी





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