मंधाना का तूफ़ान: 50 गेंदों में शतक, महिला वनडे में सबसे तेज़ शतक का रिकॉर्ड

स्मृति मंधाना ने महिला वनडे क्रिकेट में इतिहास रच दिया है, 50 गेंदों में शानदार शतक जड़कर। उन्होंने कई रिकॉर्ड तोड़े और एक ही साल में चार वनडे शतक बनाने वाली पहली महिला बल्लेबाज बन गईं।

मंधाना ने महिला वनडे क्रिकेट में इतिहास रच दिया है, केवल 50 गेंदों में शानदार शतक जड़कर। इस असाधारण प्रदर्शन के साथ, वह महिला वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाली दूसरी खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज करेन रोल्टन के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया, जिन्होंने 2000-01 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 57 गेंदों में शतक बनाया था। यह मंधाना की आक्रामक बल्लेबाजी का एक अद्भुत प्रदर्शन था, जिसमें उन्होंने न केवल रिकॉर्ड तोड़ा, बल्कि अपनी बल्लेबाजी की उत्कृष्टता का प्रदर्शन भी

किया।\मंधाना की यह पारी कई मायनों में खास थी। उन्होंने अपनी शतकीय पारी में 14 चौके और 4 छक्के जड़े, जो किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा महिला वनडे में बनाया गया सबसे तेज शतक है। यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि है, जो उनकी प्रतिभा और क्रिकेट के प्रति समर्पण को दर्शाती है। खास बात यह भी है कि मंधाना ने अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो उन्होंने 70 गेंदों में शतक बनाकर स्थापित किया था। इस शानदार प्रदर्शन के साथ, मंधाना ने एक ही साल में चार वनडे शतक बनाने वाली पहली महिला बल्लेबाज होने का गौरव भी हासिल किया। यह एक ऐसा कीर्तिमान है जिसे हासिल करने में कई खिलाड़ियों को सालों लग जाते हैं। उन्होंने यह उपलब्धि 2024 में हासिल की, जिससे यह साल उनके क्रिकेट करियर में एक यादगार अध्याय बन गया है। दक्षिण अफ्रीका की ताजमिन ब्रिट्स इस उपलब्धि को हासिल करने वाली दूसरी बल्लेबाज हैं, जो महिला क्रिकेट में प्रतिस्पर्धा और विकास को दर्शाता है। मंधाना का यह प्रदर्शन निश्चित रूप से युवा खिलाड़ियों को प्रेरित करेगा और महिला क्रिकेट में एक नई दिशा देगा।\इसके अतिरिक्त, मंधाना ऑस्ट्रेलिया की टैमी ब्यूमोंट के बाद महिला वनडे में लगातार दो शतक बनाने वाली दूसरी बल्लेबाज भी बन गई हैं। यह एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है जो उनकी निरंतरता और प्रदर्शन को उजागर करती है। न्यूजीलैंड की एमी सैटर्थवेट ने 2016-2017 में लगातार चार शतक लगाकर महिला वनडे में सबसे ज्यादा लगातार शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया था। मंधाना का प्रदर्शन न केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों का प्रतीक है, बल्कि महिला क्रिकेट के विकास और लोकप्रियता को भी दर्शाता है। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी शैली और रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन युवा खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने महिला क्रिकेट में एक नया बेंचमार्क स्थापित किया है और साबित कर दिया है कि महिलाएं भी क्रिकेट में असाधारण प्रदर्शन कर सकती हैं। उनकी यह सफलता भारतीय क्रिकेट के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है और भविष्य में और भी बड़ी उपलब्धियों की उम्मीद जगाती है। मंधाना ने अपनी कड़ी मेहनत, समर्पण और प्रतिभा के बल पर यह मुकाम हासिल किया है और यह युवा क्रिकेटरों के लिए एक प्रेरणादायक कहानी है





