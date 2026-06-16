मई 2026 में भारतीय हैशबैक कारों की बिक्री में 25% की वृद्धि, मारुति सुजुकी का दबदबा

भारतीय बाजार में मई 2026 में हैशबैक कारों की बिक्री 92,837 यूनिट्स तक पहुंची, जिसमें 25.29% की साल‑दर‑साल वृद्धि दर्ज हुई। मारुति सुजुकी ने टॉप‑9 में छह मॉडल के साथ सेगमेंट का तीन‑चौथाई हिस्सा क़ब्जा किया, जबकि अन्य ब्रांड भी धीरे‑धीरे अपना योगदान बढ़ा रहे हैं।

भारतीय मोटर बाजार में छोटी कारों का सन्नाटा फिर से टूट रहा है। मई 2026 में देश में हैचबैक कारों की कुल बिक्री 92,837 यूनिट्स तक पहुँच गई, जो पिछले साल के समान अवधि की तुलना में 25.29 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि दर्शाती है। इस वृद्धि के बावजूद, अप्रैल 2026 में 95,907 यूनिट्स की बिक्री के बाद मई में बिक्री में 3.

2 प्रतिशत की गिरावट देखी गई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि हैशबैक सेगमेंट में निरंतर वृद्धि नहीं बल्कि फेज़-इन-फेज़ उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है। फिर भी, इस सेगमेंट की प्रमुखता को देखते हुए, मारुति सुजुकी की गाड़ियां बेजोड़ प्रभुत्व रखती हैं; टॉप‑9 हैशबैक कारों में छह मॉडल मारुति सुजुकी के हैं और कुल मिलाकर इस सेगमेंट का लगभग तीन‑चौथाई हिस्सा वही बेच रहा है। विवरणात्मक आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि मई 2026 में मारुति सुजुकी की बलेनो ने 18,396 यूनिट्स की बिक्री कर 58.34 प्रतिशत की साल‑दर‑साल वृद्धि हासिल की, जबकि इसका बाजार शेयर 19.82 प्रतिशत तक पहुँच गया। उसी क्रम में, कंपनी की वडा‍रआर (वैनर) ने 18,076 यूनिट्स बेची, जो पिछले वर्ष की तुलना में 29.59 प्रतिशत अधिक है। स्विफ्ट ने भी 17,519 यूनिट्स की बिक्री करके 23.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, और अल्टो ने अपने बिक्री आंकड़े को 98.93 प्रतिशत तक बढ़ाते हुए 9,887 यूनिट्स की बिक्री की। एस‑प्रेसो ने विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट किया, क्योंकि इसने 6,388 यूनिट्स बेचकर 253.71 प्रतिशत की उल्लेखनीय साल‑दर‑साल वृद्धि प्राप्त की। हैशबैक सेगमेंट में मारुति सुजुकी के बाद भी कुछ अन्य ब्रांड अपनी जगह बना रहे हैं। हुंडई आई20 ने 4,749 यूनिट्स की बिक्री के साथ छटा बिखेरी, टाटा टियागो (इलेक्ट्रिक व ICE दोनों विकल्प) ने 4,178 यूनिट्स के साथ प्रतिस्पर्धा में प्रवेश किया, जबकि टोयोटा ग्लांजा ने 3,198 यूनिट्स का समर्थन किया। इसी क्रम में मारुति सुजुकी की सेलेरियो 3,018 यूनिट्स और हुंडई आई10 निओस 2,920 यूनिट्स बेच कर शीर्ष दस में स्थान सुरक्षित किया। इस प्रकार, हैशबैक कारों का बाजार परिघटना में पुनरुत्थान का संकेत दे रहा है, जहाँ मारुति सुजुकी का प्रभुत्व स्पष्ट है, परंतु अन्य निर्माताओं की भी धीरे‑धीरे भागीदारी बढ़ रही है





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