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मई 2024: भारतीय कार बाजार में रिकॉर्ड बिक्री, मारुति फ्रांक्स बनी सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV

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मई 2024: भारतीय कार बाजार में रिकॉर्ड बिक्री, मारुति फ्रांक्स बनी सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV
मई 2024 कार बिक्रीSUVमारुति फ्रांक्स
📆04-06-2026 17:16:00
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मई 2024 में भारतीय कार बाजार ने 4.42 लाख से अधिक पैसेंजर वाहनों की बिक्री दर्ज की, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12% अधिक है। मारुति फ्रांक्स शीर्ष बिक्री वाली SUV रही, जबकि मारुति सुजुकी, टाटा और महिंद्रा ने शीर्ष स्थान हासिल किए।

मई 2024 भारतीय कार बाजार के लिए एक शानदार महीना साबित हुआ है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) के अनुसार, पिछले 31 दिनों में देश भर में 4.42 लाख से अधिक पैसेंजर वाहनों की बिक्री हुई, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में लगभग 12% अधिक है। इस वृद्धि का श्रेय नई लॉन्चिंग, मजबूत मांग और त्योहारी सीजन के प्रभाव को दिया जा सकता है। मारुति सुजुकी हमेशा की तरह शीर्ष पर रही, जिसने 1,90,337 इकाइयों की बिक्री के साथ बाजार पर अपना दबदबा बनाए रखा। टाटा मोटर्स ने 59,790 इकाइयों के साथ दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि महिंद्रा एंड महिंद्रा 58,021 इकाइयों के साथ तीसरे स्थान पर रही। हुंडई मोटर इंडिया ने 47,837 इकाइयों की बिक्री के साथ चौथा स्थान प्राप्त किया, जबकि किआ, टोयोटा आदि ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। यूटिलिटी व्हीकल्स ( SUV s) का बोलबाला जारी रहा, जो कुल बिक्री में 55% से अधिक की हिस्सेदारी रखते हैं। टॉप 10 बेस्ट सेलिंग कारों में 6 SUV s शामिल थीं। मई में सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV मारुति फ्रांक्स रही, जिसकी 20,686 इकाइयां बिकीं, जो पिछले साल के मुकाबले 52% अधिक है। टाटा पंच दूसरे स्थान पर रही, जिसकी 20,208 इकाइयां बिकीं - 54% की वृद्धि। टाटा नेक्सन तीसरे स्थान पर रही (19,100 इकाइयां, 46% वृद्धि), उसके बाद महिंद्रा स्कॉर्पियो (15,774 इकाइयां, 10% वृद्धि) और हुंडई क्रेटा (15,253 इकाइयां, 3% वृद्धि) रहीं। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि भारतीय उपभोक्ता तेजी से SUV s की ओर रुख कर रहे हैं, खासकर कॉम्पैक्ट और मिड-साइज सेगमेंट में। बाजार विश्लेषकों का मानना है कि यह रुझान आने वाले महीनों में भी जारी रहेगा, क्योंकि कंपनियां नई SUV s लॉन्च कर रही हैं और मौजूदा मॉडलों को अपडेट कर रही हैं। हालांकि, सेमीकंडक्टर की कमी और कच्चे माल की बढ़ती लागत जैसी चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। फिर भी, मई की बिक्री ने उद्योग के लिए एक सकारात्मक संकेत दिया है, और उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2024-25 में कुल पैसेंजर वाहनों की बिक्री 4.

5 मिलियन यूनिट से अधिक हो सकती है

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मई 2024 कार बिक्री SUV मारुति फ्रांक्स टाटा पंच भारतीय ऑटो बाजार

 

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