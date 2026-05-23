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मऊ पुलिस ने शातिर चोर को गिरफ्तार किया है, योग और एक्सरसाइज करना इस्तेमाल करता था, पुलिस को धूल झोंकने का इरादा

Crime News

मऊ पुलिस ने शातिर चोर को गिरफ्तार किया है, योग और एक्सरसाइज करना इस्तेमाल करता था, पुलिस को धूल झोंकने का इरादा
UP PoliceЛьзуमूंचपाकरीवा धूम क्यांव
📆23-05-2026 13:57:00
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मऊ शहर कोतवाली पुलिस (UP Police) ने एक ऐसे शातिर चोर को गिरफ्तार किया है, जो पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए अनोखा तरीका अपनाता था। आरोपी सुबह-सुबह चोरी की वारदातों को अंजाम देने के लिए निकलता था और पुलिसकर्मियों को देखते ही योगा-एक्सरसाइज करने लगता था, ताकि कोई उसे संदिग्ध न समझे। इस बार पुलिस की सतर्क निगाहों से उसका यह खेल ज्यादा देर तक नहीं चल सका और वह गिरफ्त में आ गया।

मऊ पुलिस ने शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी सुबह-सुबह चोरी की वारदातों को अंजाम देने के लिए निकलता था और पुलिसकर्मियों को देखते ही योगा-एक्सरसाइज करने लगता था, ताकि कोई उसे संदिग्ध न समझे। इस बार पुलिस की सतर्क निगाहों से उसका यह खेल ज्यादा देर तक नहीं चल सका और वह गिरफ्त में आ गया। पूछताछ में आरोपी ने एक अधिवक्ता के घर हुई चोरी की घटना कबूल कर ली। उसके पास से चोरी का माल भी बरामद किया गया है। इस मामले में आरोपी के खिलाफ गोरखपुर, मऊ समेत विभिन्न जनपदों के थानों में चोरी और अन्य मामलों के कुल आठ मुकदमे दर्ज हैं.

मऊ पुलिस ने शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी सुबह-सुबह चोरी की वारदातों को अंजाम देने के लिए निकलता था और पुलिसकर्मियों को देखते ही योगा-एक्सरसाइज करने लगता था, ताकि कोई उसे संदिग्ध न समझे। इस बार पुलिस की सतर्क निगाहों से उसका यह खेल ज्यादा देर तक नहीं चल सका और वह गिरफ्त में आ गया। पूछताछ में आरोपी ने एक अधिवक्ता के घर हुई चोरी की घटना कबूल कर ली। उसके पास से चोरी का माल भी बरामद किया गया है। इस मामले में आरोपी के खिलाफ गोरखपुर, मऊ समेत विभिन्न जनपदों के थानों में चोरी और अन्य मामलों के कुल आठ मुकदमे दर्ज हैं

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UP Police Льзуमूंचपाक रीवा धूम क्यांव योग और एक्सरसाइज करना इस्तेमाल करता था पुलिस को धूल झोंकने का इरादा चोरी की वारदातों को अंजाम देने के बाद थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के मुंशीपुरा मोहल्ले आत्मनगर चौराहा थाना सलेमपुर जनपद देवरिया का पता देवपरवां मोहल्ले से आरोपी को गिरफ्तार किया मुंशीपुरा स्थित एक मकान की तीसरी मंजिल पर चढ़ छापेमारी तैय्यब पालकी के घर घंटों चली तलाशी आफ्शा अंसारी की तलाश में मऊ-गाजीपुर पुलिस की

 

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