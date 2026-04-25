मऊ में भीषण सड़क हादसा: पांच की मौत, परिवार रांची से लौट रहा था

उत्तर प्रदेश के मऊ में शनिवार तड़के एक स्कॉर्पियो और ट्रेलर की टक्कर में पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। परिवार रांची से अपनी बेटी की शादी के बाद घर लौट रहा था।

उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में शनिवार की तड़के एक हृदयविदारक सड़क दुर्घटना हुई। यह दुर्घटना लगभग तीन बजे हाइवे पर घटित हुई, जब एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो वाहन अनियंत्रित होकर अपनी लेन से भटक गया और विपरीत दिशा से आ रहे एक भारी ट्रेलर से टकरा गया। यह टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कॉर्पियो में सवार सभी पांच लोगों की घटनास्थल पर ही दुखद मौत हो गई। इस दुर्घटना में एक पालतू कुत्ता भी अपनी जान गंवाने वाला था, जो वाहन में सवार था। दुर्घटना के तुरंत बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया, और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। घटना की सूचना मिलते ही थाना दोहरीघाट पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। प्राप्त जानकारी के अनुसार, स्कॉर्पियो में सवार परिवार रांची से वापस अपने घर लौट रहा था। वे रांची में अपनी बेटी की शादी में शामिल होने गए थे और विवाह समारोह संपन्न होने के बाद घर वापसी की यात्रा पर निकले थे। दुर्भाग्यवश, घर पहुंचने से पहले ही यह भयानक हादसा हो गया। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में शोक की लहर फैला दी है। मृतकों की पहचान विनय श्रीवास्तव (53 वर्ष), कृतार्थ श्रीवास्तव (27 वर्ष) जो विनय श्रीवास्तव के पुत्र हैं, अर्चना श्रीवास्तव (48 वर्ष) जो विनय श्रीवास्तव की पत्नी हैं, रविन्द्र यादव (20 वर्ष) जो नंदलाल के पुत्र हैं और पुरुषोत्तम कुमार (28 वर्ष) जो रामप्यारे यादव के पुत्र हैं, के रूप में हुई है। विनय श्रीवास्तव, अर्चना श्रीवास्तव और कृतार्थ श्रीवास्तव ग्राम रानीडीहा, थाना खोराबार, गोरखपुर के निवासी थे, जबकि रविन्द्र यादव और पुरुषोत्तम कुमार मटीहानि, थाना मोहनपुर, जिला गया (बिहार) के रहने वाले थे। इस दुखद घटना से दोनों परिवारों में गहरा शोक है और पूरे क्षेत्र में मातम छाया हुआ है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस दोनों परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए तत्पर है। दुर्घटना के कारणों की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। प्रारंभिक जांच में यह पता चला है कि स्कॉर्पियो वाहन की गति बहुत तेज थी और चालक संभवतः नियंत्रण खो बैठा था, जिसके कारण यह विपरीत लेन में चला गया और ट्रेलर से टकरा गया। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या चालक को थकान या किसी अन्य कारण से कोई समस्या थी। इस दुर्घटना ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया है। अक्सर तेज गति से वाहन चलाने और लापरवाही से ड्राइविंग करने के कारण ऐसी दुखद घटनाएं होती हैं। लोगों को सड़क नियमों का पालन करने और सुरक्षित ड्राइविंग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सरकार और परिवहन विभाग को भी सड़क सुरक्षा उपायों को मजबूत करने और सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए कदम उठाने चाहिए। इस दुर्घटना के बाद, स्थानीय लोगों ने सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने और सड़क पर गति नियंत्रण के लिए सख्त नियम लागू करने की मांग की है। उम्मीद है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे ताकि भविष्य में किसी और परिवार को यह दुख न सहना पड़े। यह घटना एक गंभीर चेतावनी है कि हमें सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक सावधानी बरतनी चाहिए.

उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में शनिवार की तड़के एक हृदयविदारक सड़क दुर्घटना हुई। यह दुर्घटना लगभग तीन बजे हाइवे पर घटित हुई, जब एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो वाहन अनियंत्रित होकर अपनी लेन से भटक गया और विपरीत दिशा से आ रहे एक भारी ट्रेलर से टकरा गया। यह टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कॉर्पियो में सवार सभी पांच लोगों की घटनास्थल पर ही दुखद मौत हो गई। इस दुर्घटना में एक पालतू कुत्ता भी अपनी जान गंवाने वाला था, जो वाहन में सवार था। दुर्घटना के तुरंत बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया, और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। घटना की सूचना मिलते ही थाना दोहरीघाट पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। प्राप्त जानकारी के अनुसार, स्कॉर्पियो में सवार परिवार रांची से वापस अपने घर लौट रहा था। वे रांची में अपनी बेटी की शादी में शामिल होने गए थे और विवाह समारोह संपन्न होने के बाद घर वापसी की यात्रा पर निकले थे। दुर्भाग्यवश, घर पहुंचने से पहले ही यह भयानक हादसा हो गया। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में शोक की लहर फैला दी है। मृतकों की पहचान विनय श्रीवास्तव (53 वर्ष), कृतार्थ श्रीवास्तव (27 वर्ष) जो विनय श्रीवास्तव के पुत्र हैं, अर्चना श्रीवास्तव (48 वर्ष) जो विनय श्रीवास्तव की पत्नी हैं, रविन्द्र यादव (20 वर्ष) जो नंदलाल के पुत्र हैं और पुरुषोत्तम कुमार (28 वर्ष) जो रामप्यारे यादव के पुत्र हैं, के रूप में हुई है। विनय श्रीवास्तव, अर्चना श्रीवास्तव और कृतार्थ श्रीवास्तव ग्राम रानीडीहा, थाना खोराबार, गोरखपुर के निवासी थे, जबकि रविन्द्र यादव और पुरुषोत्तम कुमार मटीहानि, थाना मोहनपुर, जिला गया (बिहार) के रहने वाले थे। इस दुखद घटना से दोनों परिवारों में गहरा शोक है और पूरे क्षेत्र में मातम छाया हुआ है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस दोनों परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए तत्पर है। दुर्घटना के कारणों की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। प्रारंभिक जांच में यह पता चला है कि स्कॉर्पियो वाहन की गति बहुत तेज थी और चालक संभवतः नियंत्रण खो बैठा था, जिसके कारण यह विपरीत लेन में चला गया और ट्रेलर से टकरा गया। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या चालक को थकान या किसी अन्य कारण से कोई समस्या थी। इस दुर्घटना ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया है। अक्सर तेज गति से वाहन चलाने और लापरवाही से ड्राइविंग करने के कारण ऐसी दुखद घटनाएं होती हैं। लोगों को सड़क नियमों का पालन करने और सुरक्षित ड्राइविंग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सरकार और परिवहन विभाग को भी सड़क सुरक्षा उपायों को मजबूत करने और सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए कदम उठाने चाहिए। इस दुर्घटना के बाद, स्थानीय लोगों ने सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने और सड़क पर गति नियंत्रण के लिए सख्त नियम लागू करने की मांग की है। उम्मीद है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे ताकि भविष्य में किसी और परिवार को यह दुख न सहना पड़े। यह घटना एक गंभीर चेतावनी है कि हमें सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक सावधानी बरतनी चाहिए





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