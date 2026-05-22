मऊ सदर विधायक अब्बास अंसारी ने समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ मंच साझा किया. उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव और पाला बदलने की अटकलों पर बेहद मजाकिया लहजे में खुलकर बात की. अब्बास अंसारी ने अपनी विधायक निधि द्वारा निर्मित एक इंटरलॉकिंग सड़क का उद्घाटन किया.

मऊ सदर विधायक अब्बास अंसारी ने समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ मंच साझा किया. उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव और पाला बदलने की अटकलों पर बेहद मजाकिया लहजे में खुलकर बात की.

अब्बास अंसारी ने अपनी विधायक निधि द्वारा निर्मित एक इंटरलॉकिंग सड़क का उद्घाटन किया. समाजवादी पार्टी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में अब्बास अंसारी के साथ मऊ के सपा जिला अध्यक्ष सहित करीब-करीब सभी स्थानीय पदाधिकारी मौजूद रहे. बिना किसी अदालती रोक-टोक के अपने क्षेत्र के विकास कार्यों का लोकार्पण करने आए विधायक ने इस दौरान खुलेआम सपा का मंच साझा किया और आगामी राजनीतिक रणनीति पर बातचीत की.

अब्बास ने आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति और सपा संग मंच साझा करने को लेकर सवाल पूछे गए. उन्होंने कहा कि इस बारे में तो सिर्फ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बता सकते हैं और वह खुद इस पर उत्तर देने के लिए अधिकृत नहीं हैं





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