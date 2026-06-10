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मकर राशिफल 11 जून 2026 : जीवनसाथी की सलाह या सहयोग आज बड़ा फायदा करा सकता है

Jyotish News

मकर राशिफल 11 जून 2026 : जीवनसाथी की सलाह या सहयोग आज बड़ा फायदा करा सकता है
मकर राशिफल11 जून 2026जीवनसाथी
📆10-06-2026 23:35:00
📰NBT Hindi News
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मकर राशि के लिए आज का दिन जीवनसाथी और सामाजिक संपर्कों की शक्ति का दिन है। सप्तम भाव में योगकारक शुक्रदेव और उच्च के देवगुरु पर मंगल की दृष्टि। जीवनसाथी के भाग्य से आज आपको असाधारण लाभ मिलेगा। चतुर्थ भाव में चंद्रमा और मंगल का महालक्ष्मी योग। घर में एक ऊर्जा और सक्रियता का माहौल रहेगा। सामाजिक संपर्कों से आज बड़ा लाभ होगा। पर पारिवारिक नोंकझोंक से बचें और घर का वातावरण अच्छा बनाए रखें।

आज का मकर राशिफल (Aaj Ka Makar Rashifal) 11 जून 2026 : जीवनसाथी की सलाह या सहयोग आज बड़ा फायदा करा सकता हैAaj Ka Makar Rashifal,11 June 2026 : मकर राशि के लिए आज का दिन जीवनसाथी और सामाजिक संपर्क ों की शक्ति का दिन है। सप्तम भाव में योगकारक शुक्रदेव और उच्च के देवगुरु पर मंगल की दृष्टि। जीवनसाथी के भाग्य से आज आपको असाधारण लाभ मिलेगा। चतुर्थ भाव में चंद्रमा और मंगल का महालक्ष्मी योग । घर में एक ऊर्जा और सक्रियता का माहौल रहेगा। सामाजिक संपर्क ों से आज बड़ा लाभ होगा। पर पारिवारिक नोंकझोंक से बचें और घर का वातावरण अच्छा बनाए रखें.

आज का मकर राशिफल (Aaj Ka Makar Rashifal) 11 जून 2026 : जीवनसाथी की सलाह या सहयोग आज बड़ा फायदा करा सकता हैAaj Ka Makar Rashifal,11 June 2026 : मकर राशि के लिए आज का दिन जीवनसाथी और सामाजिक संपर्कों की शक्ति का दिन है। सप्तम भाव में योगकारक शुक्रदेव और उच्च के देवगुरु पर मंगल की दृष्टि। जीवनसाथी के भाग्य से आज आपको असाधारण लाभ मिलेगा। चतुर्थ भाव में चंद्रमा और मंगल का महालक्ष्मी योग। घर में एक ऊर्जा और सक्रियता का माहौल रहेगा। सामाजिक संपर्कों से आज बड़ा लाभ होगा। पर पारिवारिक नोंकझोंक से बचें और घर का वातावरण अच्छा बनाए रखें

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