मकान के बंटवारे पर खूनी खेल, पूर्व पार्षद को तीसरी मंजिल से फेंकने वाला भाई गिरफ्तार, दो भतीजे फरार

बरेली में एक शॉकिंग घटना सामने आई है। पूर्व पार्षद सूर्य प्रकाश गुप्ता को उनके चाचा विष्णु गुप्ता ने तीसरी मंजिल से फेंक दिया था, जिससे उनकी मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए विष्णु गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है।

बरेली में एक शocking घटना सामने आई है। पूर्व पार्षद सूर्य प्रकाश गुप्ता को उनके चाचा विष्णु गुप्ता ने तीसरी मंजिल से फेंक दिया था, जिससे उनकी मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए विष्णु गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं घटना में नामजद उसके दोनों बेटे अभी भी फरार हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए दोनों ने अपने मोबाइल फोन भी बंद कर दिए हैं, जिससे पुलिस को उनकी लोकेशन नहीं मिल पा रही है। पुलिस की कई टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं और फरार आरोपितों को जल्द गिरफ्तार करने की उम्मीद है.

बरेली में एक शocking घटना सामने आई है। पूर्व पार्षद सूर्य प्रकाश गुप्ता को उनके चाचा विष्णु गुप्ता ने तीसरी मंजिल से फेंक दिया था, जिससे उनकी मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए विष्णु गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं घटना में नामजद उसके दोनों बेटे अभी भी फरार हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए दोनों ने अपने मोबाइल फोन भी बंद कर दिए हैं, जिससे पुलिस को उनकी लोकेशन नहीं मिल पा रही है। पुलिस की कई टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं और फरार आरोपितों को जल्द गिरफ्तार करने की उम्मीद है





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पूर्व पार्षद तीसरी मंजिल से फेंका भाई गिरफ्तार दो भतीजे फरार

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