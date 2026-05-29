मच्छरों को ट्रेनिंग दे रहे वैज्ञानिक: रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा

फ्रांस के वैज्ञानिकों ने पाया कि डेंगू-जीका फैलाने वाले मच्छर रिपेलेंट की गंध को सीख सकते हैं और उस पर अपनी प्रतिक्रिया बदल सकते हैं। यह खोज मच्छर नियंत्रण के नए तरीके विकसित करने में मददगार हो सकती है।

मच्छरों पर एक नए अध्ययन ने वैज्ञानिकों को चौंका दिया है। फ्रांस के शोधकर्ताओं ने पाया है कि डेंगू , जीका और चिकनगुनिया जैसी घातक बीमारियां फैलाने वाले एडीज एजिप्टी मच्छर अनुभव के आधार पर अपना व्यवहार बदल सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ टूर्स के प्रोफेसर क्लॉडियो लाज्जारी के नेतृत्व में टीम ने इन मच्छरों को एक जालीदार बाड़े में रखा और उन्हें बार-बार रिपेलेंट की गंध के साथ गर्म खून के संपर्क में लाया। शुरुआत में मच्छर रिपेलेंट की गंध से दूर भागते थे, लेकिन लगातार प्रशिक्षण के बाद स्थिति पूरी तरह बदल गई। शोधकर्ताओं ने देखा कि 60 प्रतिशत से अधिक प्रशिक्षित मच्छरों ने केवल रिपेलेंट की गंध मिलने पर भी काटने की कोशिश की। जब मच्छरों को एक साफ हाथ और दूसरे रिपेलेंट लगे हाथ के बीच चुनने का मौका दिया गया, तो प्रशिक्षित मच्छर बार-बार उसी हाथ की ओर गए जिस पर रसायन लगा हुआ था। इससे स्पष्ट संकेत मिला कि मच्छर गंध और भोजन के बीच संबंध स्थापित कर सकते हैं। यह प्रक्रिया प्रसिद्ध वैज्ञानिक इवान पावलोव के प्रयोग जैसी है, जिसमें कुत्तों ने घंटी की आवाज को भोजन से जोड़ना सीख लिया था। इस अध्ययन के निहितार्थ बेहद महत्वपूर्ण हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इससे भविष्य में मच्छरों को नियंत्रित करने के नए और अधिक प्रभावी तरीके विकसित किए जा सकते हैं। पारंपरिक रिपेलेंट्स, जिनका उपयोग दशकों से मच्छरों से बचने के लिए किया जाता रहा है, उनकी प्रभावशीलता कम हो सकती है क्योंकि मच्छर उनके प्रति सहनशीलता विकसित कर रहे हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार, यह समझना आवश्यक है कि मच्छरों के मस्तिष्क में यह सीखी हुई प्रतिक्रिया कितने समय तक बनी रहती है। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस की एंटोमोलॉजिस्ट प्रोफेसर फ्रांसेस्का रोमाना डानी का कहना है कि वास्तविक जीवन में स्थिति और जटिल है क्योंकि एक ही मच्छर अलग-अलग समय पर विभिन्न प्रकार के रिपेलेंट्स के संपर्क में आता है। इसलिए, व्यवहार में बदलाव को पूरी तरह समझने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है। यह खोज मच्छर जनित रोगों की रोकथाम के लिए नई रणनीतियों के द्वार खोल सकती है। वैज्ञानिक अब ऐसे उपायों पर विचार कर रहे हैं जो न केवल पर्यावरण के लिए सुरक्षित हों, बल्कि मच्छरों के व्यवहार को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए जाएं। उदाहरण के लिए, रिपेलेंट्स का उपयोग करते समय उनकी गंध को बदलना या मच्छरों को भ्रमित करने के लिए नए रसायनों का प्रयोग किया जा सकता है। हालांकि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये रणनीतियां प्रभावी हों, मच्छरों की सीखने की क्षमता और स्मृति अवधि पर और गहन अध्ययन की आवश्यकता होगी। यह शोध डेंगू , जीका और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है.

मच्छरों पर एक नए अध्ययन ने वैज्ञानिकों को चौंका दिया है। फ्रांस के शोधकर्ताओं ने पाया है कि डेंगू, जीका और चिकनगुनिया जैसी घातक बीमारियां फैलाने वाले एडीज एजिप्टी मच्छर अनुभव के आधार पर अपना व्यवहार बदल सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ टूर्स के प्रोफेसर क्लॉडियो लाज्जारी के नेतृत्व में टीम ने इन मच्छरों को एक जालीदार बाड़े में रखा और उन्हें बार-बार रिपेलेंट की गंध के साथ गर्म खून के संपर्क में लाया। शुरुआत में मच्छर रिपेलेंट की गंध से दूर भागते थे, लेकिन लगातार प्रशिक्षण के बाद स्थिति पूरी तरह बदल गई। शोधकर्ताओं ने देखा कि 60 प्रतिशत से अधिक प्रशिक्षित मच्छरों ने केवल रिपेलेंट की गंध मिलने पर भी काटने की कोशिश की। जब मच्छरों को एक साफ हाथ और दूसरे रिपेलेंट लगे हाथ के बीच चुनने का मौका दिया गया, तो प्रशिक्षित मच्छर बार-बार उसी हाथ की ओर गए जिस पर रसायन लगा हुआ था। इससे स्पष्ट संकेत मिला कि मच्छर गंध और भोजन के बीच संबंध स्थापित कर सकते हैं। यह प्रक्रिया प्रसिद्ध वैज्ञानिक इवान पावलोव के प्रयोग जैसी है, जिसमें कुत्तों ने घंटी की आवाज को भोजन से जोड़ना सीख लिया था। इस अध्ययन के निहितार्थ बेहद महत्वपूर्ण हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इससे भविष्य में मच्छरों को नियंत्रित करने के नए और अधिक प्रभावी तरीके विकसित किए जा सकते हैं। पारंपरिक रिपेलेंट्स, जिनका उपयोग दशकों से मच्छरों से बचने के लिए किया जाता रहा है, उनकी प्रभावशीलता कम हो सकती है क्योंकि मच्छर उनके प्रति सहनशीलता विकसित कर रहे हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार, यह समझना आवश्यक है कि मच्छरों के मस्तिष्क में यह सीखी हुई प्रतिक्रिया कितने समय तक बनी रहती है। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस की एंटोमोलॉजिस्ट प्रोफेसर फ्रांसेस्का रोमाना डानी का कहना है कि वास्तविक जीवन में स्थिति और जटिल है क्योंकि एक ही मच्छर अलग-अलग समय पर विभिन्न प्रकार के रिपेलेंट्स के संपर्क में आता है। इसलिए, व्यवहार में बदलाव को पूरी तरह समझने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है। यह खोज मच्छर जनित रोगों की रोकथाम के लिए नई रणनीतियों के द्वार खोल सकती है। वैज्ञानिक अब ऐसे उपायों पर विचार कर रहे हैं जो न केवल पर्यावरण के लिए सुरक्षित हों, बल्कि मच्छरों के व्यवहार को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए जाएं। उदाहरण के लिए, रिपेलेंट्स का उपयोग करते समय उनकी गंध को बदलना या मच्छरों को भ्रमित करने के लिए नए रसायनों का प्रयोग किया जा सकता है। हालांकि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये रणनीतियां प्रभावी हों, मच्छरों की सीखने की क्षमता और स्मृति अवधि पर और गहन अध्ययन की आवश्यकता होगी। यह शोध डेंगू, जीका और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है





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