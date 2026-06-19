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मच्छर भगाने वाली लिक्विड पीने से डेढ़ साल के बच्चे की हालत गंभीर, कई अंगों ने काम करना बंद किया, डॉक्टरों ने बचाई जान

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मच्छर भगाने वाली लिक्विड पीने से डेढ़ साल के बच्चे की हालत गंभीर, कई अंगों ने काम करना बंद किया, डॉक्टरों ने बचाई जान
मच्छर भगाने वाली लिक्विडबच्चाअंग विफलता
📆19-06-2026 17:20:00
📰Amar Ujala
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दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में 19 महीने के बच्चे को मच्छर भगाने वाली लिक्विड पीने के बाद गंभीर हालत में भर्ती कराया गया। बच्चे के फेफड़े, किडनी सहित कई अंग विफल हो गए थे। लंबे इलाज के बाद डॉक्टरों ने उनकी जान बचाई।

राजधानी दिल्ली में एक 19 महीने के बच्चे ने गलती से मच्छर भगाने वाली लिक्विड (मॉस्किटो रिपेलेंट) पी ली, जिसके बाद उसकी हालत बेहद गंभीर हो गई। घर में रखी नई मॉस्किटो रिपेलेंट रिफिल बोतल तक पहुंचने के बाद बच्चे ने संभवतः उसमें मौजूद लगभग पूरा तरल पदार्थ निगल लिया। इसके कुछ ही समय बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और परिजन उसे तुरंत सर गंगा राम अस्पताल ले गए। वहां डॉक्टरों ने बच्चे की हालत को अत्यंत गंभीर पाया। जहर शरीर में पहुंचने के साथ ही बच्चे के फेफड़ों, किडनी समेत कई अंग प्रभावित हो गए। डॉक्टरों ने बताया कि जहरीले तरल पदार्थ के कारण बच्चे को केमिकल न्यूमोनाइटिस, एस्पिरेशन निमोनिया, गंभीर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, शॉक, किडनी की गंभीर समस्या और मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन जैसी जटिलताएं हो गईं। उसे लंबे समय तक पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट में रखना पड़ा। एक समय ऐसा भी आया जब बच्चे के शरीर में ऑक्सीजन का स्तर खतरनाक रूप से नीचे चला गया और उसके पूरी तरह स्वस्थ होने की उम्मीद बेहद कम दिखाई दे रही थी। इलाज के दौरान एडवांस वेंटिलेशन, इनोट्रोपिक सपोर्ट, किडनी सपोर्ट और ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए विशेष उपचार दिए गए। डॉक्टरों की टीम ने हर संभव प्रयास किया, जिसमें कई दिनों की गहन देखभाल शामिल रही। बच्चे को पूरी तरह स्वस्थ होने तक अस्पताल में रखा गया। अस्पताल के अनुसार, बच्चे को किसी प्रकार की न्यूरोलॉजिकल क्षति भी नहीं हुई है। अस्पताल ने अभिभावकों को सलाह दी है कि मच्छर भगाने वाले लिक्विड, कीटनाशक और अन्य रसायन बच्चों की पहुंच से दूर रखें। साथ ही ऐसे उपकरणों और रिफिल बोतलों को इस्तेमाल से पहले जांच लें कि उनमें कोई रिसाव, ढीला हिस्सा या खराबी तो नहीं है। यह घटना माता-पिता के लिए एक कड़ी चेतावनी है कि घर में रखे खतरनाक पदार्थों को सुरक्षित स्थान पर रखें ताकि बच्चे उन तक न पहुंच सकें। बच्चों की जिज्ञासा कभी-कभी घातक साबित हो सकती है, इसलिए सावधानी ही सबसे अच्छा बचाव है। डॉक्टरों ने यह भी कहा कि यदि किसी भी तरह की दुर्घटना होती है तो तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए। इस मामले में समय पर अस्पताल पहुंचने और डॉक्टरों की त्वरित कार्रवाई से बच्चे की जान बच पाई। उम्मीद है कि यह खबर अन्य अभिभावकों को जागरूक करेगी और वे अपने बच्चों को ऐसे खतरों से बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे.

राजधानी दिल्ली में एक 19 महीने के बच्चे ने गलती से मच्छर भगाने वाली लिक्विड (मॉस्किटो रिपेलेंट) पी ली, जिसके बाद उसकी हालत बेहद गंभीर हो गई। घर में रखी नई मॉस्किटो रिपेलेंट रिफिल बोतल तक पहुंचने के बाद बच्चे ने संभवतः उसमें मौजूद लगभग पूरा तरल पदार्थ निगल लिया। इसके कुछ ही समय बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और परिजन उसे तुरंत सर गंगा राम अस्पताल ले गए। वहां डॉक्टरों ने बच्चे की हालत को अत्यंत गंभीर पाया। जहर शरीर में पहुंचने के साथ ही बच्चे के फेफड़ों, किडनी समेत कई अंग प्रभावित हो गए। डॉक्टरों ने बताया कि जहरीले तरल पदार्थ के कारण बच्चे को केमिकल न्यूमोनाइटिस, एस्पिरेशन निमोनिया, गंभीर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, शॉक, किडनी की गंभीर समस्या और मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन जैसी जटिलताएं हो गईं। उसे लंबे समय तक पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट में रखना पड़ा। एक समय ऐसा भी आया जब बच्चे के शरीर में ऑक्सीजन का स्तर खतरनाक रूप से नीचे चला गया और उसके पूरी तरह स्वस्थ होने की उम्मीद बेहद कम दिखाई दे रही थी। इलाज के दौरान एडवांस वेंटिलेशन, इनोट्रोपिक सपोर्ट, किडनी सपोर्ट और ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए विशेष उपचार दिए गए। डॉक्टरों की टीम ने हर संभव प्रयास किया, जिसमें कई दिनों की गहन देखभाल शामिल रही। बच्चे को पूरी तरह स्वस्थ होने तक अस्पताल में रखा गया। अस्पताल के अनुसार, बच्चे को किसी प्रकार की न्यूरोलॉजिकल क्षति भी नहीं हुई है। अस्पताल ने अभिभावकों को सलाह दी है कि मच्छर भगाने वाले लिक्विड, कीटनाशक और अन्य रसायन बच्चों की पहुंच से दूर रखें। साथ ही ऐसे उपकरणों और रिफिल बोतलों को इस्तेमाल से पहले जांच लें कि उनमें कोई रिसाव, ढीला हिस्सा या खराबी तो नहीं है। यह घटना माता-पिता के लिए एक कड़ी चेतावनी है कि घर में रखे खतरनाक पदार्थों को सुरक्षित स्थान पर रखें ताकि बच्चे उन तक न पहुंच सकें। बच्चों की जिज्ञासा कभी-कभी घातक साबित हो सकती है, इसलिए सावधानी ही सबसे अच्छा बचाव है। डॉक्टरों ने यह भी कहा कि यदि किसी भी तरह की दुर्घटना होती है तो तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए। इस मामले में समय पर अस्पताल पहुंचने और डॉक्टरों की त्वरित कार्रवाई से बच्चे की जान बच पाई। उम्मीद है कि यह खबर अन्य अभिभावकों को जागरूक करेगी और वे अपने बच्चों को ऐसे खतरों से बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे

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मच्छर भगाने वाली लिक्विड बच्चा अंग विफलता दिल्ली स्वास्थ्य

 

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