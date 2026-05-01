मजदूरों का संघर्ष: नई चुनौतियाँ और मांगें

सरकारी कंपनियों के निजीकरण, नई श्रम संहिताओं और मनरेगा को कमजोर करने के खिलाफ मजदूरों का बढ़ता विरोध। उनकी मांगें और संघर्षों की जटिलताएँ।

देश में मजदूर ों की समस्याओं को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसके कारण उनके संघर्षों में जटिलताएँ बढ़ रही हैं। उन्हें सरकारी कंपनियों के निजीकरण और नई श्रम संहिता ओं के नकारात्मक प्रभावों का सामना करना पड़ रहा है। सामाजिक सुरक्षा में कमी और न्यूनतम मजदूर ी की अनुपलब्धता उनकी दुर्दशा को और बढ़ा रही है, खासकर असंगठित क्षेत्र के मजदूर ों के लिए, जो कुल कार्यबल का 90% से अधिक हैं। डिजिटल और गिग वर्कर्स को भी उचित कामकाजी परिस्थितियाँ नहीं मिल पा रही हैं। हालांकि, मजदूर ों ने हार नहीं मानी है और वे अपनी समस्याओं के खिलाफ सक्रिय रूप से संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में लागू की गई चार श्रम संहिता ओं और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ( मनरेगा ) को कमजोर करने के प्रयासों का विरोध किया है। पिछले साल श्रम संहिता ओं के अधिसूचित होने के तुरंत बाद, मजदूर संगठनों ने राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा ने भी भाग लिया। इससे पहले भी, श्रम संगठनों ने 9 जुलाई, 2025 को एक बड़ी राष्ट्रव्यापी हड़ताल की थी। 12 फरवरी, 2026 को, दस केंद्रीय मजदूर यूनियनों और क्षेत्रीय संघों ने मिलकर भारत बंद का आह्वान किया, जिसमें 30 करोड़ से अधिक श्रमिकों ने भाग लिया। सरकार समर्थक भारतीय मजदूर संघ ने भी 25 फरवरी को जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन आयोजित किया। मजदूर ों का मुख्य गुस्सा इस बात को लेकर है कि नई श्रम संहिता एं उनकी रोजगार सुरक्षा को कमजोर करती हैं और कंपनियों को उन्हें निकालने की खुली छूट देती हैं। गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा का अभाव है, और मनरेगा को कमजोर कर दिया गया है। नोएडा में फैक्ट्री मजदूर ों ने हाल ही में अपने संघर्ष के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं, जैसे कि बिना किसी उचित कारण के नौकरी से नहीं निकाला जाना, ओवरटाइम और रविवार के काम के लिए दोगुना वेतन, साप्ताहिक छुट्टी, बोनस का समय पर भुगतान, महिला मजदूर ों की सुरक्षा के लिए समिति का गठन, और शिकायतों के निवारण के लिए शिकायत पेटी की स्थापना। उन्हें हर महीने की 10 तारीख तक वेतन मिलने और वेतन वृद्धि को लागू करने का भी आश्वासन मिला है। हालांकि, मजदूर ों को अपने संघर्षों को समन्वित करने और प्रेरणाओं को एकजुट करने में कठिनाई हो रही है। उनकी प्रेरणाएँ साम्यवाद, समाजवाद और गांधीवाद जैसे विभिन्न विचारधाराओं में फैली हुई हैं। गांधीवाद ने पहले गिरमिटिया मजदूर ों की मुक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मजदूर दिवस को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाने में समाजवादी और साम्यवादी संगठनों का योगदान रहा है। कार्ल मार्क्स के 'दुनिया के मजदूर ों एक हो जाओ' के नारे को मजदूर याद रखते हैं, लेकिन वे मौजूदा हालात को बदलने और राजनीतिक शासन चलाने के लिए आवश्यक परिवर्तन लाने के लिए लंबे समय तक संघर्ष करने के लिए तैयार नहीं हैं। ल्यू शाओ ची के अनुसार, मार्क्स का संदेश है कि कोई भी जन्म से ज्ञानी नहीं होता, और मजदूर ों को लगातार सीखते रहना चाहिए और अपनी योग्यताएं बढ़ानी चाहिए.

देश में मजदूरों की समस्याओं को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसके कारण उनके संघर्षों में जटिलताएँ बढ़ रही हैं। उन्हें सरकारी कंपनियों के निजीकरण और नई श्रम संहिताओं के नकारात्मक प्रभावों का सामना करना पड़ रहा है। सामाजिक सुरक्षा में कमी और न्यूनतम मजदूरी की अनुपलब्धता उनकी दुर्दशा को और बढ़ा रही है, खासकर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए, जो कुल कार्यबल का 90% से अधिक हैं। डिजिटल और गिग वर्कर्स को भी उचित कामकाजी परिस्थितियाँ नहीं मिल पा रही हैं। हालांकि, मजदूरों ने हार नहीं मानी है और वे अपनी समस्याओं के खिलाफ सक्रिय रूप से संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में लागू की गई चार श्रम संहिताओं और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को कमजोर करने के प्रयासों का विरोध किया है। पिछले साल श्रम संहिताओं के अधिसूचित होने के तुरंत बाद, मजदूर संगठनों ने राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा ने भी भाग लिया। इससे पहले भी, श्रम संगठनों ने 9 जुलाई, 2025 को एक बड़ी राष्ट्रव्यापी हड़ताल की थी। 12 फरवरी, 2026 को, दस केंद्रीय मजदूर यूनियनों और क्षेत्रीय संघों ने मिलकर भारत बंद का आह्वान किया, जिसमें 30 करोड़ से अधिक श्रमिकों ने भाग लिया। सरकार समर्थक भारतीय मजदूर संघ ने भी 25 फरवरी को जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन आयोजित किया। मजदूरों का मुख्य गुस्सा इस बात को लेकर है कि नई श्रम संहिताएं उनकी रोजगार सुरक्षा को कमजोर करती हैं और कंपनियों को उन्हें निकालने की खुली छूट देती हैं। गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा का अभाव है, और मनरेगा को कमजोर कर दिया गया है। नोएडा में फैक्ट्री मजदूरों ने हाल ही में अपने संघर्ष के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं, जैसे कि बिना किसी उचित कारण के नौकरी से नहीं निकाला जाना, ओवरटाइम और रविवार के काम के लिए दोगुना वेतन, साप्ताहिक छुट्टी, बोनस का समय पर भुगतान, महिला मजदूरों की सुरक्षा के लिए समिति का गठन, और शिकायतों के निवारण के लिए शिकायत पेटी की स्थापना। उन्हें हर महीने की 10 तारीख तक वेतन मिलने और वेतन वृद्धि को लागू करने का भी आश्वासन मिला है। हालांकि, मजदूरों को अपने संघर्षों को समन्वित करने और प्रेरणाओं को एकजुट करने में कठिनाई हो रही है। उनकी प्रेरणाएँ साम्यवाद, समाजवाद और गांधीवाद जैसे विभिन्न विचारधाराओं में फैली हुई हैं। गांधीवाद ने पहले गिरमिटिया मजदूरों की मुक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मजदूर दिवस को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाने में समाजवादी और साम्यवादी संगठनों का योगदान रहा है। कार्ल मार्क्स के 'दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ' के नारे को मजदूर याद रखते हैं, लेकिन वे मौजूदा हालात को बदलने और राजनीतिक शासन चलाने के लिए आवश्यक परिवर्तन लाने के लिए लंबे समय तक संघर्ष करने के लिए तैयार नहीं हैं। ल्यू शाओ ची के अनुसार, मार्क्स का संदेश है कि कोई भी जन्म से ज्ञानी नहीं होता, और मजदूरों को लगातार सीखते रहना चाहिए और अपनी योग्यताएं बढ़ानी चाहिए





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