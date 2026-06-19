मड़ियांव में 9 लाख रupyे की लूट: कटिहार से दो कोढ़ा गैंग के बदमाश गिरफ्तार

मड़ियांव में 30 जनवरी 2021 को एसबीआइ बैंक से 9 लाख रupyे की लूट के मामले में छह साल से फरार दो बदमाश बिहार के कटिहार से पकड़े गए। पुलिस ने आरोपितों को ट्रांजिट रिमांड पर लखनऊ ले जाया और जेल भेज दिया।

मड़ियांव में नौ लाख की लूट के मामले में छह साल से फरार कोढ़ा गैंग के दो और बदमाश बिहार के कटिहार से गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर लेकर लखनऊ पहुंची और शुक्रवार को दोनों आरोपितों को जेल भेज दिया। इस मामले में पहले से ही दो आरोपितों को जेल भेजा जा चुका है। मड़ियांव के इंस्पेक्टर शिवानंद मिश्र के मुताबिक, 30 जनवरी 2021 को मड़ियांव गायत्रीनगर निवासी हरिवंश अवस्थी (सीचाई विभाग से सेवानिवृत्त) का बेटा सुधाकर हजरतगंज स्थित एसबीआइ बैंक से नौ लाख रुपये निकालकर बाइक से घर पहुंच रहा था। जब बाइक खड़ी करने का बहाना बनाते हुए बदमाश सुधाकर के बाइक सवार हो गए, तब वह फ灞रार हो गए। पुलिस ने सीसी कैमरे फुटेज से इन बदमाशों की पहचान की थी। जांच के दौरान फरवरी 2021 में पुलिस ने वाराणसी के रोमी उर्फ रामशंकर तथा सुनील उर्फ धरमू निवासी बिहार को गिरफ्तार किया था और साढ़े चार लाख रुपये, एक तमंचा और बाइक बरामद की थी। मिसल के अनुसार, वारदात में कन्नू उर्फ रनवीर उर्फ अरुण यादव और मनीष कुमार शामिल थे। कटिहार के थाना कोढ़ा के नया टोला जुराबगंज में बंजारों का पूरा गांव एक आवाज में जमा हो जाता है और चौकीदारी के कारण गाड़ी वहां नहीं जाती। यहाँ शिकायत दर्ज करने के बाद उपनिरीक्षक अखिलेश कुमार ने कई बार दबिश दी लेकिन आरोपित भाग निकल जाते थे। 18 जून को पुलिस ने बारंबार दबिश देकर आरोपित कन्नू उर्फ रनवीर उर्फ अरुण यादव और मनीष कुमार को गिरफ्तार कर लिया। कन्नू पूर्व में जेल गए आरोपित सुनील का सगा भाई है। पुलिस ने आरोपितों को ट्रांजिट रिमांड पर लखनऊ ले जाया और शुक्रवार को दोनों को जेल भेज दिया.

मड़ियांव में नौ लाख की लूट के मामले में छह साल से फरार कोढ़ा गैंग के दो और बदमाश बिहार के कटिहार से गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर लेकर लखनऊ पहुंची और शुक्रवार को दोनों आरोपितों को जेल भेज दिया। इस मामले में पहले से ही दो आरोपितों को जेल भेजा जा चुका है। मड़ियांव के इंस्पेक्टर शिवानंद मिश्र के मुताबिक, 30 जनवरी 2021 को मड़ियांव गायत्रीनगर निवासी हरिवंश अवस्थी (सीचाई विभाग से सेवानिवृत्त) का बेटा सुधाकर हजरतगंज स्थित एसबीआइ बैंक से नौ लाख रुपये निकालकर बाइक से घर पहुंच रहा था। जब बाइक खड़ी करने का बहाना बनाते हुए बदमाश सुधाकर के बाइक सवार हो गए, तब वह फ灞रार हो गए। पुलिस ने सीसी कैमरे फुटेज से इन बदमाशों की पहचान की थी। जांच के दौरान फरवरी 2021 में पुलिस ने वाराणसी के रोमी उर्फ रामशंकर तथा सुनील उर्फ धरमू निवासी बिहार को गिरफ्तार किया था और साढ़े चार लाख रुपये, एक तमंचा और बाइक बरामद की थी। मिसल के अनुसार, वारदात में कन्नू उर्फ रनवीर उर्फ अरुण यादव और मनीष कुमार शामिल थे। कटिहार के थाना कोढ़ा के नया टोला जुराबगंज में बंजारों का पूरा गांव एक आवाज में जमा हो जाता है और चौकीदारी के कारण गाड़ी वहां नहीं जाती। यहाँ शिकायत दर्ज करने के बाद उपनिरीक्षक अखिलेश कुमार ने कई बार दबिश दी लेकिन आरोपित भाग निकल जाते थे। 18 जून को पुलिस ने बारंबार दबिश देकर आरोपित कन्नू उर्फ रनवीर उर्फ अरुण यादव और मनीष कुमार को गिरफ्तार कर लिया। कन्नू पूर्व में जेल गए आरोपित सुनील का सगा भाई है। पुलिस ने आरोपितों को ट्रांजिट रिमांड पर लखनऊ ले जाया और शुक्रवार को दोनों को जेल भेज दिया





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