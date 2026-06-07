मणिपुर में फिर बिगड़ रहे हालात, 20 नागा और कुकी समुदायों के लोग लापता

मणिपुर के कांगपोकपी और सेनापति जिलों में नागा और कुकी समुदायों के बीच तनाव बढ़ने के बाद लगभग 20 लोग लापता हैं। सुरक्षा बलों ने गहन तलाशी अभियān चलाया, कई अवैध बंकर नष्ट किए और हथियार बरामद किए। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को मुख्यमंत्री द्वारा दो मुकड़ों की जांच सौंपी गई। बैथक में कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन की बैठक पर बड़ा अपडेट दिया।

मणिपुर में नागा और कुकी समुदायों के बीच तनाव और हिंसा बढ़ने के मामले में फिर से हालात बिगड़ने लगे हैं। पिछले कई दिनों से केंद्रीय और राज्य सुरक्षा बलों नीतिगत रूप से गहन संयुक्त तलाशी अभियान चला रहे हैं, लेकिन फिर भी पहाड़ी जिलों में सशस्त्र समूहों द्वारा कथित तौर पर अपहरण किए गए नागा और कुकी समुदायों के लगभग 20 सदस्य अभी भी लापता हैं। घटनाओं की जानकारी देते हुए एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि कांगपोकपी जिले में हाल ही में हुई हिंसा के प्रभाव को रोकने के लिए सुरक्षा बलों ने इंफाल-दिमापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित लिटान, महादेव और सिनाकेथेल गांवों के आसपास के क्षेत्रों में अचानक संयुक्त तलाशी अभियान चलाया। सुरक्षा कर्मियों ने दोनों समुदायों द्वारा बसे गांवों में संयुक्त गश्त की और कई अवैध बंकरों का पता लगाकर उन्हें नष्ट कर दिया। अधिकारियों ने ग्राम अधिकारियों और स्थानीय नागरिक समाज संगठनों (सीएसओ) से आवश्यक सहयोग के लिए संपर्क किया और उन्हें आश्वासन दिया कि किसी भी खतरे से निपटने के लिए क्षेत्र में सुरक्षा बलों की निरंतर उपस्थिति बनी रहेगी। स्थानीय युवाओं को जागरूक करने और यह सुनिश्चित करने का भी अनुरोध किया गया कि वे अन्य क्षेत्रों में घटित घटनाओं से प्रभावित न हों या अपने गांवों के पास हिंसा की घटनाओं में शामिल न हों। लापता व्यक्तियों की सुरक्षा और राजमार्ग सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कांगपोकपी, सेनापति और आसपास के जिलों में अभियान जारी है। नागा और कुकी दोनों समुदायों के विभिन्न संगठन लगातार आंदोलन चला रहे हैं और अपहृत लोगों की सुरक्षित रिहाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, 13 मई को हुई हिंसक घटनाओं के बाद कुकी बहुल कांगपोकपी जिले और नागा बहुल सेनापति जिले में विभिन्न सशस्त्र समूहों द्वारा कुकी और नागा समुदायों के कम से कम 50 लोगों को कथित तौर पर बंधक बना लिया गया था। अधिकारियों, सामुदायिक नेताओं और नागरिक समाज के निरंतर प्रयासों के बाद लगभग 30 लोगों को 14 और 15 मई को रिहा कर दिया गया। मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने 13 मई को छह नागा ग्रामीणों के अपहरण और तीन चर्च नेताओं की हत्या से जुड़े मामलों की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी ( NIA ) को सौंपने का आदेश दिया। इसके अलावा, थौबल जिले के वैथौ संगोमसांग क्षेत्र से सुरक्षा बलों ने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) और उसके राजनीति क विंग रिवोल्यूशनरी पीपुल्स फ्रंट (RPF) के दो सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सनम सनमतुम मेइतेई उर्फ टॉमपोक उर्फ ओनेमन (32) और येंगकोकपाम प्रेमचंद सिंह उर्फ चिंगसांगलाकपा (26) के रूप में हुई है। एक अन्य अभियान में तेंगनुपाल जिले के भारत-म्यांमार सीमा क्षेत्र से सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किए। बरामद सामग्री में एक देसी बंदूक, 9 मिमी पिस्तौल, .22 अमेरिकी पिस्तौल, चार रेडियो सेट और चार आईईडी शामिल हैं। राजनीति क रूप से, मणिपुर की स्थिति पर भारतीय राष्ट्रीय गठबंधन की बैठक में कांग्रेस ने बड़ा अपडेट दिया और बताया कि इंडिया गठबंधन में 23 पार्टियां शामिल होंगी, जिनमें ममता बनर्जी की पार्टी भी शामिल है। वह दिल्ली पहुंच चुकी हैं। ब external ररrences मामलों में भारत और इंडोनेशिया ने सहयोग बढ़ाया है, जिसमें विदेश मंत्री एस.

जयशंकर और इंडोनेशियाई विदेश मंत्री रेगवा सुगियोनो की बैठक में कई अहम फैसलों पर चर्चा हुई। दो साल बाद भारत-नेपाल के बीच बातचीत भी हुई है, जिसमें नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कहा कि दोनों देश एक ही नदियों की संतान हैं





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