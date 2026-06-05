मणिपुर की दो बहनों ने इज़राइल में सुरक्षा खतरे के बावजूद केयरगिवर का साहसिक फैसला

हिंसा से ग्रसित मणिपुर से दो भारतीय बहनों ने इज़राइल में केयरगिवर का काम चुना, जहाँ वे निरंतर मिसाइल हमले और बंकर लाइफ़ से जूझते हुए आर्थिक जिम्मेदारी पूरी कर रही हैं। उनका संघर्ष और साहस दोनों देशों में शांति की आशा बनाता है।

हिंसाग्रस्त मणिपुर से दो भारतीय बहनों ने इज़राइल की जंगली सड़कों पर केयरगिवर का दिल धड़कता काम चुना है। दोनों ने अपने घर की आर्थिक रीढ़ बनने की जिम्मेदारी को समझते हुए, इज़राइल के लगातार बदलते सुरक्षा माहौल में भी अपने कर्तव्य से नहीं हटतीं। इन बहनों, रीना और पूनम, का परिचय एक साधारण एयरपोर्ट की कतार से हुआ, जहाँ उनका संघर्ष और साहस दोनों समान रूप से सामने आया। रीना, काशी विश्वनाथ की नगरी से, पिछले तीन सालों से तेल अवीव में एक परिवार के साथ काम कर रही हैं, जबकि उसकी छोटी बहन पूनम, एशडोड में उसी तरह केयरगिवर के तौर पर सेवा दे रही है। उनके काम के दौरान उन्हें 2025 के ईरान-इज़राइल के मध्य हुए 12‑दिन के क़दम्युद्ध की जलती यादें सताती हैं; सायरन की लगातार आवाज़, बंकर में शरण, और मैन्युअल बम अलर्ट प्रणाली के कारण वे अब हर अलार्म को एक नई चेतावनी के रूप में मानती हैं। जून 2025 में एशडोड के एक पावर स्टेशन पर हुए बड़े मिसाइल हमले के बाद, पूनम ने बताया कि वह हमले के केवल दो किलोमीटर दूरी पर काम कर रही थी और तुरंत बंकर में चली गईं। रीना ने भी वही अनुभव साझा किया, जब वह तेल अवीव के एक पड़ोसी परिवार के साथ ठहरी हुई थी और शत्रु मिसाइलों की आवाज़ के बीच उनकी दैनिक ज़िन्दगी चलती रही। इस संघर्ष के बावजूद, दोनों ने भारत की ग़रीबियों और हिंसा से भी अधिक कठिन परिस्थितियों से प्रभावित अपने घर, मणिपुर की कारीग़र जमीन को नहीं छोड़ा। यहाँ के लगातार कर्फ्यू, जातीय दंगों और जीवन के मौलिक सुरक्षा संकट ने उन्हें इज़राइल में अपने नौकरी को जारी रखने के लिए मजबूर किया। भले ही इज़राइल में भारतीय केयरगिवर , निर्माण, कृषि एवं आईटी क्षेत्रों में 20,000 से अधिक लोगों की संख्या है, लेकिन रीना और पूनम जैसी महिलाएँ आर्थिक समर्थन के लिये इस जोखिम भरे वातावरण में रहकर काम करती हैं। विदेश मंत्रालय के आँकड़ों के अनुसार, भारत और इज़राइल के नए समझौते के तहत अगले पाँच सालों में 50,000 अतिरिक्त भारतीय श्रमिकों को इज़राइल में रोजगार मिलेगा। यह आर्थिक और राजनयिक सहयोग दोनों ही पक्षों को लाभ पहुंचाता है, लेकिन उन पर जारी संघर्ष और ऊर्जा कीमतों की बढ़ोतरी का बोझ भी है। इस सबके बीच, रीना और पूनम की कहानी यह दिखाती है कि कैसे दो बहनें अपने मणिपुर के घर और इज़राइल के बंकरों में समान रूप से संघर्ष करती हुईं, आर्थिक जिम्मेदारियों और मानवता के पथ पर चलने को तैयार हैं। उनका संदेश यही है कि दोनों देशों-इज़राइल और भारत-में शांति की लौ जलती रहे, और इन बहादुर भारतीय महिलाओं के योगदान को हमेशा याद रखी जाए.

हिंसाग्रस्त मणिपुर से दो भारतीय बहनों ने इज़राइल की जंगली सड़कों पर केयरगिवर का दिल धड़कता काम चुना है। दोनों ने अपने घर की आर्थिक रीढ़ बनने की जिम्मेदारी को समझते हुए, इज़राइल के लगातार बदलते सुरक्षा माहौल में भी अपने कर्तव्य से नहीं हटतीं। इन बहनों, रीना और पूनम, का परिचय एक साधारण एयरपोर्ट की कतार से हुआ, जहाँ उनका संघर्ष और साहस दोनों समान रूप से सामने आया। रीना, काशी विश्वनाथ की नगरी से, पिछले तीन सालों से तेल अवीव में एक परिवार के साथ काम कर रही हैं, जबकि उसकी छोटी बहन पूनम, एशडोड में उसी तरह केयरगिवर के तौर पर सेवा दे रही है। उनके काम के दौरान उन्हें 2025 के ईरान-इज़राइल के मध्य हुए 12‑दिन के क़दम्युद्ध की जलती यादें सताती हैं; सायरन की लगातार आवाज़, बंकर में शरण, और मैन्युअल बम अलर्ट प्रणाली के कारण वे अब हर अलार्म को एक नई चेतावनी के रूप में मानती हैं। जून 2025 में एशडोड के एक पावर स्टेशन पर हुए बड़े मिसाइल हमले के बाद, पूनम ने बताया कि वह हमले के केवल दो किलोमीटर दूरी पर काम कर रही थी और तुरंत बंकर में चली गईं। रीना ने भी वही अनुभव साझा किया, जब वह तेल अवीव के एक पड़ोसी परिवार के साथ ठहरी हुई थी और शत्रु मिसाइलों की आवाज़ के बीच उनकी दैनिक ज़िन्दगी चलती रही। इस संघर्ष के बावजूद, दोनों ने भारत की ग़रीबियों और हिंसा से भी अधिक कठिन परिस्थितियों से प्रभावित अपने घर, मणिपुर की कारीग़र जमीन को नहीं छोड़ा। यहाँ के लगातार कर्फ्यू, जातीय दंगों और जीवन के मौलिक सुरक्षा संकट ने उन्हें इज़राइल में अपने नौकरी को जारी रखने के लिए मजबूर किया। भले ही इज़राइल में भारतीय केयरगिवर, निर्माण, कृषि एवं आईटी क्षेत्रों में 20,000 से अधिक लोगों की संख्या है, लेकिन रीना और पूनम जैसी महिलाएँ आर्थिक समर्थन के लिये इस जोखिम भरे वातावरण में रहकर काम करती हैं। विदेश मंत्रालय के आँकड़ों के अनुसार, भारत और इज़राइल के नए समझौते के तहत अगले पाँच सालों में 50,000 अतिरिक्त भारतीय श्रमिकों को इज़राइल में रोजगार मिलेगा। यह आर्थिक और राजनयिक सहयोग दोनों ही पक्षों को लाभ पहुंचाता है, लेकिन उन पर जारी संघर्ष और ऊर्जा कीमतों की बढ़ोतरी का बोझ भी है। इस सबके बीच, रीना और पूनम की कहानी यह दिखाती है कि कैसे दो बहनें अपने मणिपुर के घर और इज़राइल के बंकरों में समान रूप से संघर्ष करती हुईं, आर्थिक जिम्मेदारियों और मानवता के पथ पर चलने को तैयार हैं। उनका संदेश यही है कि दोनों देशों-इज़राइल और भारत-में शांति की लौ जलती रहे, और इन बहादुर भारतीय महिलाओं के योगदान को हमेशा याद रखी जाए





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