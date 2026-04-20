मणिपुर हिंसा मामला: विरोध प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ और पेट्रोल बम हमले में 21 लोग गिरफ्तार

मणिपुर के इंफाल में विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा में सुरक्षा बलों के तीन जवान घायल हो गए। पुलिस ने पेट्रोल बम और पत्थरबाजी के मामले में 21 लोगों को गिरफ्तार किया है, साथ ही सरकार ने अनुपस्थित कर्मचारियों पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं।

मणिपुर के इंफाल पूर्वी जिले में 18 अप्रैल को एक तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई जब एक विरोध मार्च ने हिंसक रूप धारण कर लिया। पुलिस विभाग द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इस मामले में अब तक 21 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। यह विरोध मार्च हाल ही में हुए एक भीषण बम हमले के विरोध में आयोजित किया गया था, जिसमें दो मासूम बच्चों की दुखद मृत्यु हो गई थी। इस घटना के बाद से ही पूरे क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त है, जिसने अब कानून और व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती पेश कर दी है। प्रदर्शन के दौरान

स्थिति उस समय अनियंत्रित हो गई जब प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। भीड़ ने उग्र होकर पेट्रोल बम, गुलेल और भारी पत्थरों का इस्तेमाल किया। इस हिंसा में न केवल सुरक्षा बलों की कई गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुईं, बल्कि सीआरपीएफ की 232 बटालियन के तीन बहादुर जवान भी गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। सुरक्षा बलों ने अत्यंत संयम बरतते हुए स्थिति को काबू में करने का प्रयास किया, लेकिन हिंसक भीड़ के कारण क्षेत्र में घंटों तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा। इस बीच मणिपुर सरकार ने राज्य में जारी हिंसा और अव्यवस्था के मद्देनजर सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव ने सभी सरकारी विभागों के प्रमुखों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि घाटी के जिलों में महिलाओं के संगठनों द्वारा बुलाए गए पांच दिवसीय बंद के दौरान यदि कोई सरकारी कर्मचारी बिना उचित अनुमति के कार्यालय से अनुपस्थित रहता है, तो उसके खिलाफ कठोर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। सरकार का मानना है कि बंद के कारण सामान्य कामकाज प्रभावित हो रहा है, जिससे जनता को काफी असुविधा हो रही है। यह आदेश राज्य प्रशासन द्वारा अपनी कार्यक्षमता बनाए रखने और कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने की एक कवायद के रूप में देखा जा रहा है। सरकार स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का सिलसिला जारी है ताकि क्षेत्र में पुनः शांति स्थापित की जा सके





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