मणिपुर: नगा और कुकी समुदायों के बीच जातीय तनाव गहराया, सड़क अवरोध हटाने के दौरान हुई हिंसक झड़प

मणिपुर के सेनापति और कांगपोकपी ज़िलों में यूनाइटेड नगा परिषद के बंद के दौरान दो आदिवासी समूहों के बीच झड़प हुई, जिसमें पत्थरबाज़ी और गोलीबारी की घटनाएं सामने आईं। क्षेत्र में तनाव के चलते सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
मणिपुर के उखरुल, सेनापति और कांगपोकपी ज़िलों में व्याप्त जातीय तनाव एक बार फिर से भयावह रूप ले चुका है। 21 अप्रैल को इन क्षेत्रों में दो प्रमुख आदिवासी समुदायों, नगा और कुकी, के बीच हुई हिंसक झड़पों ने राज्य की पहले से ही नाजुक सुरक्षा स्थिति को और अधिक चिंताजनक बना दिया है।
हिंसा की यह शुरुआत तब हुई जब स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने यूनाइटेड नगा परिषद (यूएनसी) द्वारा बुलाए गए तीन दिवसीय बंद के दौरान सेनापति और कांगपोकपी की सीमाओं पर लगाए गए सड़क अवरोधों को हटाने का प्रयास किया। यह अवरोध 18 अप्रैल को उखरुल ज़िले में दो नगा व्यक्तियों की हत्या के विरोध में नगा वालिंटयर्स द्वारा लगाया गया था, जिसने पूरे क्षेत्र में सामान्य जनजीवन को ठप कर दिया था।
प्रत्यक्षदर्शियों और अधिकारियों के अनुसार, स्थिति तब अनियंत्रित हो गई जब चांगौबुंग कुकी गांव के निवासियों ने नाकाबंदी को बलपूर्वक हटाने का प्रयास किया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस, पत्थरबाज़ी और कथित तौर पर गोलीबारी की घटनाएं सामने आईं। तांगखुल नगा समूहों ने आरोप लगाया कि कुकी समुदाय के हथियारबंद लोग घटनास्थल पर मौजूद थे, जबकि कुकी संगठनों ने इस दावे को खारिज करते हुए शांति बनाए रखने की अपील की है।
इस झड़प के बाद पूरे इलाक़े में भारी सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। स्थानीय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन तनावपूर्ण बनी हुई है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं ताकि हिंसा के लिए जिम्मेदार तत्वों की पहचान की जा सके और उन्हें कानून के दायरे में लाया जा सके।
मणिपुर की यह वर्तमान अशांति मई 2023 से जारी उस लंबी जातीय हिंसा की कड़ी है, जिसने अब तक 260 से अधिक लोगों की जान ले ली है और लगभग 60,000 नागरिकों को विस्थापित होने पर मजबूर कर दिया है। यह संघर्ष मुख्य रूप से मैदानी इलाकों में रहने वाले मेईतेई समुदाय और पहाड़ी क्षेत्रों के कुकी समुदाय के बीच शुरू हुआ था, लेकिन अब इसमें अन्य जनजातीय समूह भी शामिल हो गए हैं।
लितान क्षेत्र में बीएसएफ जवान की शहादत और हालिया हत्याओं ने नगा और कुकी समुदायों के बीच अविश्वास की खाई को और गहरा कर दिया है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के लिए यह चुनौती केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखने की नहीं है, बल्कि समुदायों के बीच वर्षों से चले आ रहे जातीय असंतोष को हल करने की भी है। लगातार हो रही ये घटनाएं मणिपुर में शांति की बहाली के प्रयासों पर प्रश्नचिह्न लगाती हैं और एक स्थायी समाधान की तत्काल आवश्यकता पर ज़ोर देती हैं, ताकि आम नागरिक भयमुक्त जीवन जी सकें।
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