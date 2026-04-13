मणिपुर में हिंसा जारी: कर्फ्यू, इंटरनेट बंद और गृहमंत्री की अमित शाह से मुलाकात

मणिपुर में जातीय हिंसा के कारण हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। कर्फ्यू, इंटरनेट सेवाओं पर रोक और ताजा हिंसा के बाद केंद्रीय गृहमंत्री के साथ राज्य के गृहमंत्री की बैठक हुई।
मणिपुर के इंफाल में बुधवार, 8 अप्रैल, 2026 को बिष्णुपुर में मंगलवार को हुए बम हमले के बाद भड़की हिंसा के कारण कर्फ्यू , इंटरनेट सेवा पर रोक और भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। इस अशांत माहौल के बीच एक महिला जले हुए बस के पास से गुजर रही है। राज्य में जातीय हिंसा का दौर जारी है, जिसके चलते वहां की स्थिति और भी गंभीर हो गई है। हालिया घटनाओं में, बिष्णुपुर में एक अर्धसैनिक शिविर पर हमला करने वाली भीड़ पर सुरक्षा बलों द्वारा कथित तौर पर गोलीबारी की गई, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई और 29 अन्य घायल हो गए। भीड़ एक धमाके में मारे गए पांच साल के बच्चे और उसकी छह महीने की बहन की मौत का विरोध कर रही थी। ताजा हिंसा के बाद पांच जिलों में विरोध प्रदर्शन हुए हैं, जिसके परिणामस्वरूप तीन और नागरिकों की जान जा चुकी है। इन घटनाओं ने राज्य में तनाव और असुरक्षा की भावना को और बढ़ा दिया है।
मणिपुर सरकार ने जातीय हिंसा से प्रभावित राज्य के पांच जिलों में मोबाइल इंटरनेट और डेटा सेवाओं, जिसमें वीपीएन एक्सेस भी शामिल है, पर लगी रोक को दो और दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। यह कदम राज्य में कानून-व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति और सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचनाओं के प्रसार को रोकने के लिए उठाया गया है। अधिकारियों ने चिंता व्यक्त की है कि वॉट्सऐप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अफवाहें फैल सकती हैं, जिससे भीड़ जुट सकती है और हिंसा, आगजनी या संपत्ति को नुकसान हो सकता है। सरकार ने पहले ही इंटरनेट सेवाओं को तीन दिनों के लिए निलंबित कर दिया था, लेकिन ब्रॉडबैंड सेवाएं, जैसे कि इंटरनेट लीज्ड लाइन और फाइबर टू द होम कनेक्शन, सशर्त रूप से बहाल कर दी गई थीं। हालांकि, मोबाइल इंटरनेट पर प्रतिबंध जारी रहा। इंफाल पश्चिम, इंफाल पूर्व, बिष्णुपुर, काकचिंग और थौबल जिलों में कर्फ्यू में ढील दी गई थी, लेकिन ये पाबंदियां अभी भी जारी हैं। राज्य के गृह विभाग ने कहा कि यह निर्णय स्थिति की समीक्षा करने और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक निवारक उपायों की जरूरत का आकलन करने के बाद लिया गया है।
मणिपुर में मई 2023 से जारी जातीय हिंसा में अब तक कम से कम 260 लोगों की जान जा चुकी है और लगभग 60,000 लोग विस्थापित हुए हैं। यह हिंसा मुख्य रूप से मेईतेई और कुकी समुदायों के बीच शुरू हुई थी, लेकिन अब इसमें लगभग सभी समूह शामिल हो गए हैं। मेईतेई समुदाय इंफाल घाटी के मैदानी इलाकों में रहते हैं, जबकि कुकी पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं। हिंसा शुरू होने के बाद, दोनों समुदाय अपने-अपने क्षेत्रों में सिमट गए हैं। हाल ही में, मणिपुर के गृहमंत्री गोविंददास कोंथौजम ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात का उद्देश्य जातीय हिंसा से प्रभावित राज्य में ताजा हिंसा के बाद की स्थिति का जायजा लेना था। जानकारों के अनुसार, कोंथौजम और शाह ने हालात सामान्य करने के उपायों पर चर्चा की। मीटिंग के बाद कोंथौजम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि उन्होंने मणिपुर में मौजूदा हालात पर विचार-विमर्श किया और शांति, स्थिरता और लोगों के हितों की रक्षा करने पर एक रचनात्मक चर्चा की। मणिपुर की स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है, और सरकार स्थिति को सामान्य करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।
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