Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

मणिपुर: उखरुल में असम राइफल्स चौकी के खिलाफ नागा महिलाओं का विरोध

राजनीति News

मणिपुर: उखरुल में असम राइफल्स चौकी के खिलाफ नागा महिलाओं का विरोध
मणिपुरउखरुलअसम राइफल्स
📆07-06-2026 17:59:00
📰Dainik Jagran
50 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 44% · Publisher: 53%

मणिपुर के उखरुल जिले में असम राइफल्स की अस्थायी चौकी के विरोध में नागा महिलाओं और सुरक्षाकर्मियों के बीच झड़प हुई, जिसKA दौरान सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले दागे। समुदाय का आरोप है कि चौकी स्थापना ग्राम प्रशासन की अनुमति के बिना की गई और कiapकी 'मणिपुर (पहाड़ी क्षेत्रों में ग्राम प्राधिकरण) अधिनियम, 1956' का उल्लंघन है।

मणिपुर के उखरुल जिले के न्यू हेवन इलाके में रविवार शाम असम राइफल्स की एक अस्थायी चौकी के विरोध में नागा महिलाओं और सुरक्षाकर्मियों के बीच तीखी झड़प हुई। विरोध प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। समुदाय के प्रतिनिधियों का आरोप है कि यह चौकी ग्राम प्रशासन की अनुमति और पूर्व परामर्श के बिना स्थापित की गई है, जो ' मणिपुर (पहाड़ी क्षेत्रों में ग्राम प्राधिकरण) अधिनियम, 1956' के नियमों का उल्लंघन है। एनडीटीवी के सूत्रों के हवाले से ग्राम प्रशासन और सामुदायिक नेताओं ने सुरक्षाकर्मियों को क्षेत्र से हटाने के लिए बार-बार अपील की थी लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। विरोध सुरक्षा उपायों के खिलाफ नहीं था, बल्कि स्थापित प्रक्रियाओं और स्थानीय सहमति की अनदेखी के खिलाफ था। प्रदर्शन में इलाके की महिलाएं सबसे आगे थीं और उन्होंने चौकी पर तैनात सुरक्षाकर्मियों का सामना किया। पहले काठो कटमनाओ लोंग, काठो लोंग और काठो महिला समन्वय समिति ने संयुक्त रूप से असम राइफल्स के जवानों की तैनाती की निंदा की थी। फिलहाल इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है.

मणिपुर के उखरुल जिले के न्यू हेवन इलाके में रविवार शाम असम राइफल्स की एक अस्थायी चौकी के विरोध में नागा महिलाओं और सुरक्षाकर्मियों के बीच तीखी झड़प हुई। विरोध प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। समुदाय के प्रतिनिधियों का आरोप है कि यह चौकी ग्राम प्रशासन की अनुमति और पूर्व परामर्श के बिना स्थापित की गई है, जो 'मणिपुर (पहाड़ी क्षेत्रों में ग्राम प्राधिकरण) अधिनियम, 1956' के नियमों का उल्लंघन है। एनडीटीवी के सूत्रों के हवाले से ग्राम प्रशासन और सामुदायिक नेताओं ने सुरक्षाकर्मियों को क्षेत्र से हटाने के लिए बार-बार अपील की थी लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। विरोध सुरक्षा उपायों के खिलाफ नहीं था, बल्कि स्थापित प्रक्रियाओं और स्थानीय सहमति की अनदेखी के खिलाफ था। प्रदर्शन में इलाके की महिलाएं सबसे आगे थीं और उन्होंने चौकी पर तैनात सुरक्षाकर्मियों का सामना किया। पहले काठो कटमनाओ लोंग, काठो लोंग और काठो महिला समन्वय समिति ने संयुक्त रूप से असम राइफल्स के जवानों की तैनाती की निंदा की थी। फिलहाल इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dainik Jagran /  🏆 10. in İN

मणिपुर उखरुल असम राइफल्स नागा महिलाएं आंसू गैस चौकी विरोध

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

7 दिसंबर 1956: जब मुंबई ने खो दिया एक महान नेता7 दिसंबर 1956: जब मुंबई ने खो दिया एक महान नेता7 दिसंबर 1956 को, डॉ. बी.आर. अंबेडकर के अंतिम संस्कार में मुंबई में जनसैलाब उमड़ पड़ा। संविधान के निर्माता और दलितों के मसीहा की अंतिम यात्रा में लाखों लोगों ने भाग लिया, जिससे पूरा शहर शोक में डूब गया। उनकी पार्थिव देह दिल्ली से मुंबई लाई गई और अंतिम संस्कार में भारी भीड़ शामिल हुई।
Read more »

East Champaran : किसानों को मिलने वाली खाद पर तस्करों की नजर, छापेमारी में 1956 बोरा बरामदEast Champaran : किसानों को मिलने वाली खाद पर तस्करों की नजर, छापेमारी में 1956 बोरा बरामदEast champaran News : भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र में खाद तस्करी की सूचना पर, प्रशासनिक टीम ने सशस्त्र सीमा बल और स्थानीय पुलिस के साथ बनकटवा प्रखंड के अगरवा और रेगनिया गांव में छापेमारी की। इस कार्रवाई में, दोनों गांवों से अवैध रूप से रखा गया 1956 बोरा खाद जब्त किया गया। जिला कृषि पदाधिकारी ने प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया है और खाद को पैक्स...
Read more »

Aaj Ka Rashifal: सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पंडित अरविंद त्रिपाठी से जानिएAaj Ka Rashifal: सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पंडित अरविंद त्रिपाठी से जानिएAstrology | Astrology News in Hindi | Horoscope | Aaj Ka Panchang | Horoscope Today | Aaj Ka Rashifal | Astrology News | Rashifal | Zodiac Signs | 27 December ka Rashifal | Horoscope 27 December | Aaj Ka Rashifal 27 December 2025 |
Read more »

Aaj Ka Rashifal: सभी राशियों के लिए कैसा रहगा आज का दिन? यहां जानिएAaj Ka Rashifal: सभी राशियों के लिए कैसा रहगा आज का दिन? यहां जानिएAstrology News | Astrology News in Hindi | Aaj Ka Rashifal | Horoscope | Astrology | Horoscope Today | Aaj Ka Panchang | 9 January Ka Rashifal | Horoscope 9 January 2026 | Rashifal | Aaj Ka Rashifal Video | Panchang | Zodiac Signs |
Read more »

Horoscope Today: मकर संक्रांति का दिन सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा? यहां जानिएHoroscope Today: मकर संक्रांति का दिन सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा? यहां जानिएAstrology News | Astrology News in Hindi | Astrology | Horoscope Today | Aaj Ka Rashifal | Horoscope | Rashifal | 14 January Ka Rashifal | Horoscope 14 January 2026 | Aaj Ka Panchang | Panchang | Aaj Ka Rashifal Video |
Read more »

Horoscope Today: सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? यहां जानिएHoroscope Today: सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? यहां जानिएAstrology News in Hindi | Horoscope Today | Aaj Ka Rashifal | Horoscope | Astrology | Rashifal | Aaj Ka Panchang | Zodiac Signs | Panchang | 17 January Ka Rashifal | Horoscope 17 January | Astrology News | Rashi | Aaj Ka Rashifal Video |
Read more »



Render Time: 2026-06-07 20:59:11