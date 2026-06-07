मणिपुर: उखरुल में असम राइफल्स चौकी के खिलाफ नागा महिलाओं का विरोध

मणिपुर के उखरुल जिले में असम राइफल्स की अस्थायी चौकी के विरोध में नागा महिलाओं और सुरक्षाकर्मियों के बीच झड़प हुई, जिसKA दौरान सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले दागे। समुदाय का आरोप है कि चौकी स्थापना ग्राम प्रशासन की अनुमति के बिना की गई और कiapकी 'मणिपुर (पहाड़ी क्षेत्रों में ग्राम प्राधिकरण) अधिनियम, 1956' का उल्लंघन है।

मणिपुर के उखरुल जिले के न्यू हेवन इलाके में रविवार शाम असम राइफल्स की एक अस्थायी चौकी के विरोध में नागा महिलाओं और सुरक्षाकर्मियों के बीच तीखी झड़प हुई। विरोध प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। समुदाय के प्रतिनिधियों का आरोप है कि यह चौकी ग्राम प्रशासन की अनुमति और पूर्व परामर्श के बिना स्थापित की गई है, जो ' मणिपुर (पहाड़ी क्षेत्रों में ग्राम प्राधिकरण) अधिनियम, 1956' के नियमों का उल्लंघन है। एनडीटीवी के सूत्रों के हवाले से ग्राम प्रशासन और सामुदायिक नेताओं ने सुरक्षाकर्मियों को क्षेत्र से हटाने के लिए बार-बार अपील की थी लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। विरोध सुरक्षा उपायों के खिलाफ नहीं था, बल्कि स्थापित प्रक्रियाओं और स्थानीय सहमति की अनदेखी के खिलाफ था। प्रदर्शन में इलाके की महिलाएं सबसे आगे थीं और उन्होंने चौकी पर तैनात सुरक्षाकर्मियों का सामना किया। पहले काठो कटमनाओ लोंग, काठो लोंग और काठो महिला समन्वय समिति ने संयुक्त रूप से असम राइफल्स के जवानों की तैनाती की निंदा की थी। फिलहाल इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है.

मणिपुर के उखरुल जिले के न्यू हेवन इलाके में रविवार शाम असम राइफल्स की एक अस्थायी चौकी के विरोध में नागा महिलाओं और सुरक्षाकर्मियों के बीच तीखी झड़प हुई। विरोध प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। समुदाय के प्रतिनिधियों का आरोप है कि यह चौकी ग्राम प्रशासन की अनुमति और पूर्व परामर्श के बिना स्थापित की गई है, जो 'मणिपुर (पहाड़ी क्षेत्रों में ग्राम प्राधिकरण) अधिनियम, 1956' के नियमों का उल्लंघन है। एनडीटीवी के सूत्रों के हवाले से ग्राम प्रशासन और सामुदायिक नेताओं ने सुरक्षाकर्मियों को क्षेत्र से हटाने के लिए बार-बार अपील की थी लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। विरोध सुरक्षा उपायों के खिलाफ नहीं था, बल्कि स्थापित प्रक्रियाओं और स्थानीय सहमति की अनदेखी के खिलाफ था। प्रदर्शन में इलाके की महिलाएं सबसे आगे थीं और उन्होंने चौकी पर तैनात सुरक्षाकर्मियों का सामना किया। पहले काठो कटमनाओ लोंग, काठो लोंग और काठो महिला समन्वय समिति ने संयुक्त रूप से असम राइफल्स के जवानों की तैनाती की निंदा की थी। फिलहाल इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है





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