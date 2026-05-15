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मणिपुर में नागा और कुकी समुदायों से संबंधित 38 से अधिक लोगों को बंधक बना लिया गया है, गृह मंत्री ने जानकारी दी

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मणिपुर में नागा और कुकी समुदायों से संबंधित 38 से अधिक लोगों को बंधक बना लिया गया है, गृह मंत्री ने जानकारी दी
मणिपुरगृह मंत्रीनागा समुदाय
📆15-05-2026 01:24:00
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मणिपुर के गृह मंत्री गोविंदास कोंथौजम ने जानकारी दी कि राज्य में विभिन्न समूहों द्वारा नागा और कुकी समुदायों से संबंधित 38 से अधिक लोगों को बंधक बना लिया गया है। उन्होंने लिखे गए एक बयान में कहा कि हम उनकी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए नागरिक समाज समूहों और नेताओं के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रहे हैं। गृह मंत्री ने ये टिप्पणियां बुधवार शाम को नोनी जिले के जौजांगटेक के पास हुए हमले में मारे गए नागरिक के परिवार से मुलाकात के दौरान कीं। उन्होंने कहा कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय को इस बारे में सूचित कर दिया है और बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने के प्रयास जारी हैं। उन्हें संदेह है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मणिपुर में शांति बहाल नहीं होने देना चाहते। लिखित शिकायत दी ताफौ कुकी गांव के प्रधान एल चोंगलोई ने सेनापति पुलिस थाने में एक लिखित शिकायत दी जिसमें दावा किया गया कि सात ट्रकों और एक कार में यात्रा कर रहे 23 ग्रामीणों को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा बंधक बना लिया गया है। कुकी और नागा समुदायों के कई लोगों ने कथित अपहरणों के विरोध में अलग-अलग धरने दिए।

इंफाल: मणिपुर के गृह मंत्री गोविंदास कोंथौजम ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में विभिन्न समूहों द्वारा नागा और कुकी समुदाय ों से संबंधित 38 से अधिक लोगों को बंधक बना लिया गया है। इस हमले में चर्च के तीन पदाधिकारियों की मौत हो गई और नोनी जिले में एक नागरिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लिखित शिकायत दी ताफौ कुकी गांव के प्रधान एल चोंगलोई ने सेनापति पुलिस थाने में एक लिखित शिकायत दी जिसमें दावा किया गया कि सात ट्रकों और एक कार में यात्रा कर रहे 23 ग्रामीणों को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा बंधक बना लिया गया है। कुकी और नागा समुदाय ों के कई लोगों ने कथित अपहरण ों के विरोध में अलग-अलग धरने दिए.

इंफाल: मणिपुर के गृह मंत्री गोविंदास कोंथौजम ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में विभिन्न समूहों द्वारा नागा और कुकी समुदायों से संबंधित 38 से अधिक लोगों को बंधक बना लिया गया है। इस हमले में चर्च के तीन पदाधिकारियों की मौत हो गई और नोनी जिले में एक नागरिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लिखित शिकायत दी ताफौ कुकी गांव के प्रधान एल चोंगलोई ने सेनापति पुलिस थाने में एक लिखित शिकायत दी जिसमें दावा किया गया कि सात ट्रकों और एक कार में यात्रा कर रहे 23 ग्रामीणों को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा बंधक बना लिया गया है। कुकी और नागा समुदायों के कई लोगों ने कथित अपहरणों के विरोध में अलग-अलग धरने दिए

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