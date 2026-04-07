मणिपुर में बम धमाके में दो बच्चों की मौत, हिंसा भड़की, इंटरनेट सेवाएं बंद

मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में उग्रवादियों द्वारा घर में बम फेंकने से दो बच्चों की मौत हो गई। घटना के बाद हिंसा भड़की, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस चौकी में तोड़फोड़ की और सीआरपीएफ कैंप पर धावा बोल दिया। सरकार ने इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं।

मणिपुर में एक दुखद घटना सामने आई है जिसमें उग्रवादियों द्वारा एक घर में बम फेंका गया, जिसके परिणामस्वरूप दो मासूम बच्चों की जान चली गई। मृतकों में एक बच्चा एक साल का था, जबकि दूसरा महज छह महीने का था। पुलिस ने बताया कि जब यह भयावह धमाका हुआ, उस समय दोनों बच्चे और उनकी मां बेडरूम में सो रहे थे। मां इस घटना में गंभीर रूप से घायल हो गईं। यह हृदय विदारक घटना मणिपुर के बिष्णुपुर जिले के मोइरांग ट्रोंगलाओबी इलाके में घटी।\इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने बम धमाके के खिलाफ

विरोध प्रदर्शन किया। मंगलवार की सुबह, प्रदर्शनकारियों ने विरोध में पेट्रोल पंप के पास मौजूद दो ऑयल टैंकरों को आग लगा दी। मोइरांग पुलिस स्टेशन के सामने, उन्होंने टायर जलाए और एक पुलिस चौकी को भी नुकसान पहुंचाया। बिगड़ते हालात को देखते हुए, क्षेत्र में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। मणिपुर सरकार ने मौजूदा कानून-व्यवस्था की नाजुक स्थिति को ध्यान में रखते हुए इंफाल ईस्ट, इंफाल वेस्ट, काकचिंग, बिष्णुपुर और थौबल जिलों में तीन दिनों के लिए इंटरनेट और मोबाइल डेटा सेवाओं को बंद कर दिया है। मोइरांग पुलिस स्टेशन के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई, जिन्होंने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की। स्थिति तब और भी गंभीर हो गई जब भीड़ ने बिष्णुपुर और चुराचांदपुर की सीमा के पास स्थित सीआरपीएफ कैंप पर धावा बोल दिया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बलों को गोलीबारी और स्मोक बमों का इस्तेमाल करना पड़ा, जिसमें लगभग 19 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। दुख की बात है कि इस दौरान एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। सीआरपीएफ कैंप में व्यापक क्षति हुई है, जिसमें आवासीय क्वार्टर और प्रशासनिक ढांचे भी शामिल हैं।\मुख्यमंत्री वाई खेमचंद सिंह ने अस्पताल पहुंचकर घायल महिला से मुलाकात की और इस घटना पर अपनी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि घटना के दोषियों की पहचान की जाएगी और उन्हें कानून के अनुसार सख्त सजा दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस हमले को बर्बरतापूर्ण कृत्य बताया और कहा कि यह मणिपुर में मुश्किल से स्थापित शांति को भंग करने का प्रयास है। मोइरांग ट्रोंगलाओबी इलाका, जो चुराचांदपुर की पहाड़ी इलाकों के करीब स्थित है, 2023 और 2024 में मैतेई और कुकी समूहों के बीच जातीय संघर्ष के दौरान लगातार गोलीबारी का गवाह रहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मंगलवार को ट्रोंगलाओबी के पास एक विस्फोटक उपकरण भी बरामद किया गया। स्थानीय विधायक शांति सिंह ने इस हमले की कड़ी निंदा की और इसे आतंकवाद से भी बदतर बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह के अमानवीय कृत्यों की हमारे समाज में कोई जगह नहीं है और हमें इसकी कड़ी निंदा करनी चाहिए





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