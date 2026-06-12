मणिशंकर अय्यर का ममता बनर्जी पर कारण विश्लेषण: 'यही स्वभाव है ताकत और कमजोरी दोनों का'

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की विभाजन की स्थिति पर खुलकर टिप्पणी करते हुए ममता बनर्जी के नेतृत्व का विश्लेषण किया। अय्यर का मानना है कि ममता बनर्जी का जुझारू स्वभाव ही उनकी ताकत बन Rao hai साथ ही आज पार्टी को गंभीर संकaton का सामना करना पड़ रहा है।

पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस के विभाजन की समस्या गहरी होती जा रही है। विधानसभा चुनाव ों में हार के बाद पार्टी के कई प्रमुख नेताओं का अलग होना एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने इस संकट पर खुलकर टिप्पणी करते हुए कहा कि उस संकट का मूल कारण पार्टी के मुखिया, ममता बनर्जी के व्यक्तित्व में निहित है। अय्यर का मानना है कि ममता बनर्जी का वह स्वभाव, जिसकी शक्ति ने उन्हें राजनीति की ऊंचाइयों तक पहुंचाया, वही आज पार्टी के सामने खड़े संकट की एक प्रमुख वजह बन गया है। हालांकि अय्यर ने यह भी स्वीकार किया कि ममता बनर्जी अभी भी सक्रिय नेता हैं और उनके पास वापसी का अवसर मौजूद है। अय्यर ने विस्तार से बताया कि इन दिनों लगभग 20 लोकसभा सांसद तृणमूल कांग्रेस छोड़कर काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व में अलग संसदीय समूह बनाया है और भाजपा एनडीए की नीतियों का समर्थन करने का फैसला किया है। इसके अलावा तीन राज्यसभा सांसदों ने इस्तीफा दिया है और विधानसभा में 80 में से 60 से अधिक विधायक भी अलग गुट का हिस्सा बन गए हैं। यह सब विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के कुछ ही दिन बाद हुआ है। अय्यर का कहना है कि घटनाएं जिस तेजी से घट रही हैं वह चौंकाने वाली हैं, लेकिन उन्हें इस स्थिति पर पूरी तरह आश्चर्य नहीं है। अयyyar ने ममता बनर्जी की राजनीतिक व्यक्तितव का विश्लेषण करते हुए कहा कि वे भारतीय राजनीति की बेहद असाधारण नेता हैं। उनकी ताकत का आधार उनका आत्मविश्वास और संघर्ष करने की क़ skill ने पश्चिम बंगाल में वामपंथी शासन को समाप्त कर सत्ता तक पहुंचने के लिए लगातार 12 से 13 वर्षों तक लड़ाए। अय्यर का मानना है कि चुनावी हार के बाद पार्टी के भीतर असुरक्षा की भावना बढ़ गई है। जो नेता आज ममता बनर्जी से दूरी बना रहे हैं, उनमें से अधिकांश का अपना मजबूत राजनीतिक आधार नहीं था। उनकी पहचान और ताकत ममता बनर्जी के नेतृत्व से ही जुड़ी हुई थी। अब ये नेता अपने लिए नए राजनीतिक अवसरों की तलाश में हैं और इसी कारण बड़ी संख्या में पार्टी छोड़ने की घटनाएं सामने आ रही हैं। अय्यर का मानना है कि हालांकि मौजूदा संकट ने पार्टी को गंभीर नुकसान पहुंचाया है, लेकिन ममता बनर्जी की राजनीतिक पहचान कमजोर नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि ममता का जुझारू स्वभाव और कभी हार न मानने वाला रवैया विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अय्यर के अनुसार, ममता बनर्जी ऐसी नेता हैं जो कठिन परिस्थितियों में भी संघर्ष जारी रखती हैं। यदि विपक्ष को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत चुनौती पेश करनी है तो ऐसे नेतृत्व की जरूरत होगी। अय्यर ने कहा कि यदि ममता बनर्जी विपक्षी गठबंधन में सक्रिय रहें तो उनका राजनीतिक भविष्य उज्ज्वल है और उनकी भूमिका राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ सकती है। वह भी चेतावनी दीं कि यदि ममता बनर्जी गठबंधन में सक्रिय नहीं रहतीं तो इंडिया गठबंधन के भविष्य के लिए गंभीर सवाल उठ सकते हैं। इस टिप्पणियों के दौरान अय्यर ने कांग्रेस के तमिलनाडु में चुने हुए सरकार के प्रति समर्थन के फैसले को भी सुनिश्चित बड़ी राजनीतिक भूल कहा। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद विजयी पार्टी का समर्थन करने का निर्णय गठबंधन की एकता को कमजोर करने वाला है। अय्यर ने ममता बनर्जी के स्वभाव को राजनीतिक पहचान और ताकत या कमजोरी दोनों के रूप में देखे जाने की बात कही। उनका कहना है कि ममता बनर्जी की कमजोरी और ताकत दोनों ही उनके उसी स्वभाव में निहित है। हालांकि अय्यर ने बताया कि वर्तमान संकट के पश्चात् भी ममता बनर्जी विपक्षी गठबंधन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं और उनकी राजनीतिक दृष्टि अभी भी प्रभावशाली बनी हुई है.

पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस के विभाजन की समस्या गहरी होती जा रही है। विधानसभा चुनावों में हार के बाद पार्टी के कई प्रमुख नेताओं का अलग होना एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने इस संकट पर खुलकर टिप्पणी करते हुए कहा कि उस संकट का मूल कारण पार्टी के मुखिया, ममता बनर्जी के व्यक्तित्व में निहित है। अय्यर का मानना है कि ममता बनर्जी का वह स्वभाव, जिसकी शक्ति ने उन्हें राजनीति की ऊंचाइयों तक पहुंचाया, वही आज पार्टी के सामने खड़े संकट की एक प्रमुख वजह बन गया है। हालांकि अय्यर ने यह भी स्वीकार किया कि ममता बनर्जी अभी भी सक्रिय नेता हैं और उनके पास वापसी का अवसर मौजूद है। अय्यर ने विस्तार से बताया कि इन दिनों लगभग 20 लोकसभा सांसद तृणमूल कांग्रेस छोड़कर काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व में अलग संसदीय समूह बनाया है और भाजपा एनडीए की नीतियों का समर्थन करने का फैसला किया है। इसके अलावा तीन राज्यसभा सांसदों ने इस्तीफा दिया है और विधानसभा में 80 में से 60 से अधिक विधायक भी अलग गुट का हिस्सा बन गए हैं। यह सब विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के कुछ ही दिन बाद हुआ है। अय्यर का कहना है कि घटनाएं जिस तेजी से घट रही हैं वह चौंकाने वाली हैं, लेकिन उन्हें इस स्थिति पर पूरी तरह आश्चर्य नहीं है। अयyyar ने ममता बनर्जी की राजनीतिक व्यक्तितव का विश्लेषण करते हुए कहा कि वे भारतीय राजनीति की बेहद असाधारण नेता हैं। उनकी ताकत का आधार उनका आत्मविश्वास और संघर्ष करने की क़ skill ने पश्चिम बंगाल में वामपंथी शासन को समाप्त कर सत्ता तक पहुंचने के लिए लगातार 12 से 13 वर्षों तक लड़ाए। अय्यर का मानना है कि चुनावी हार के बाद पार्टी के भीतर असुरक्षा की भावना बढ़ गई है। जो नेता आज ममता बनर्जी से दूरी बना रहे हैं, उनमें से अधिकांश का अपना मजबूत राजनीतिक आधार नहीं था। उनकी पहचान और ताकत ममता बनर्जी के नेतृत्व से ही जुड़ी हुई थी। अब ये नेता अपने लिए नए राजनीतिक अवसरों की तलाश में हैं और इसी कारण बड़ी संख्या में पार्टी छोड़ने की घटनाएं सामने आ रही हैं। अय्यर का मानना है कि हालांकि मौजूदा संकट ने पार्टी को गंभीर नुकसान पहुंचाया है, लेकिन ममता बनर्जी की राजनीतिक पहचान कमजोर नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि ममता का जुझारू स्वभाव और कभी हार न मानने वाला रवैया विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अय्यर के अनुसार, ममता बनर्जी ऐसी नेता हैं जो कठिन परिस्थितियों में भी संघर्ष जारी रखती हैं। यदि विपक्ष को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत चुनौती पेश करनी है तो ऐसे नेतृत्व की जरूरत होगी। अय्यर ने कहा कि यदि ममता बनर्जी विपक्षी गठबंधन में सक्रिय रहें तो उनका राजनीतिक भविष्य उज्ज्वल है और उनकी भूमिका राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ सकती है। वह भी चेतावनी दीं कि यदि ममता बनर्जी गठबंधन में सक्रिय नहीं रहतीं तो इंडिया गठबंधन के भविष्य के लिए गंभीर सवाल उठ सकते हैं। इस टिप्पणियों के दौरान अय्यर ने कांग्रेस के तमिलनाडु में चुने हुए सरकार के प्रति समर्थन के फैसले को भी सुनिश्चित बड़ी राजनीतिक भूल कहा। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद विजयी पार्टी का समर्थन करने का निर्णय गठबंधन की एकता को कमजोर करने वाला है। अय्यर ने ममता बनर्जी के स्वभाव को राजनीतिक पहचान और ताकत या कमजोरी दोनों के रूप में देखे जाने की बात कही। उनका कहना है कि ममता बनर्जी की कमजोरी और ताकत दोनों ही उनके उसी स्वभाव में निहित है। हालांकि अय्यर ने बताया कि वर्तमान संकट के पश्चात् भी ममता बनर्जी विपक्षी गठबंधन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं और उनकी राजनीतिक दृष्टि अभी भी प्रभावशाली बनी हुई है





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