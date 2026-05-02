मतगणना प्रक्रिया: काउंटिंग टेबल पर अधिकारियों की नियुक्ति और नियम

निर्वाचन आयोग द्वारा मतगणना प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए काउंटिंग टेबल पर तैनात अधिकारियों के चयन, उनकी भूमिका और सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित विस्तृत जानकारी।

मतगणना प्रक्रिया एक अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील कार्य है, जिसके दौरान निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखना सर्वोपरि होता है। मतगणना के दौरान काउंटिंग टेबल पर बैठने वाले अधिकारियों की नियुक्ति और उनकी भूमिका को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। यह मुद्दा इतना गंभीर रहा है कि कई बार इसका विवाद उच्चतम न्यायालय, यानी सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा है। इसलिए, यह जानना आवश्यक है कि निर्वाचन आयोग (Election Commission) के नियमों और निर्देशों के अनुसार काउंटिंग टेबल की व्यवस्था कैसे की जाती है और कौन से अधिकारी इसमें शामिल होते हैं। निर्वाचन आयोग के अनुसार, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में वोटों की गिनती के लिए एक रिटर्निंग ऑफिसर (Returning Officer) नियुक्त किया जाता है। काउंटिंग टेबल पर एक टीम के रूप में कुल चार लोग तैनात होते हैं। इस टीम में एक मतगणना ऑब्जर्वर (Counting Observer) और एक अतिरिक्त ऑब्जर्वर (Additional Observer) शामिल होते हैं। इन ऑब्जर्वरों में से कम से कम एक केंद्र सरकार का कर्मचारी होना अनिवार्य है, ताकि निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके। इसके अतिरिक्त, टीम में एक माइक्रो ऑब्जर्वर (Micro Observer) भी होता है, जो मतगणना प्रक्रिया पर बारीकी से नजर रखता है। टीम का चौथा सदस्य चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी होता है, जिसे मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) कहा जाता है। एमटीएस का मुख्य कार्य मशीनों और दस्तावेजों को व्यवस्थित रूप से उठाना-रखना और अधिकारियों के निर्देशों का पालन करना होता है। काउंटिंग टेबल के चारों ओर सुरक्षा के लिए जाली लगाई जाती है, ताकि अनधिकृत व्यक्तियों को अंदर आने से रोका जा सके। टेबल के बाहर सभी उम्मीदवारों के अधिकृत एजेंटों को मतगणना प्रक्रिया पर निगरानी रखने की अनुमति होती है। काउंटिंग टीम में एक मतगणना पर्यवेक्षक (Counting Supervisor) भी होता है, जो राजपत्रित श्रेणी का अधिकारी या उसके समकक्ष होता है। पर्यवेक्षक का कार्य टीम के सदस्यों के कार्यों का समन्वय करना और मतगणना प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाना होता है। इसके साथ ही, एक अतिरिक्त पर्यवेक्षक यानी गणना सहायक (Counting Assistant) भी होता है, जिसकी योग्यता समूह बी अधिकारी के बराबर होनी चाहिए। इन सभी अधिकारियों का चयन पोलिंग अधिकारियों के पूल से रैंडम आधार पर किया जाता है, जिससे किसी भी प्रकार के पक्षपात की संभावना को कम किया जा सके। अधिकारियों को ड्यूटी पर जाने से पहले उनके फोटो और QR कोड युक्त पहचान पत्र जारी किए जाते हैं। काउंटिंग सेंटर में सुरक्षा व्यवस्था को तीन स्तरों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक स्तर पर QR कोड की स्कैनिंग के साथ-साथ मैन्युअल जांच और तलाशी भी ली जाती है। मतगणना कर्मचारियों की नियुक्ति निर्धारित प्रपत्र (अनुलग्नक-35) के अनुसार की जाती है। मतगणना पर्यवेक्षक आमतौर पर समूह बी या उससे ऊपर के राजपत्रित अधिकारी होते हैं, जबकि गणना सहायक समूह बी या सी अधिकारी के होते हैं। कुछ मामलों में, सरकारी उपक्रमों के समकक्ष स्तर के अधिकारियों को भी तैनात किया जा सकता है। मतगणना केंद्र के अंदर मोबाइल फोन ले जाने पर सख्त प्रतिबंध है। रिटर्निंग ऑफिसर यह सुनिश्चित करते हैं कि मतगणना टेबल तक कोई भी अनधिकृत व्यक्ति मोबाइल फोन लेकर न पहुंचे। मतगणना शुरू होने से पहले, टीम के सभी सदस्यों की पहचान ऐप में मौजूद डेटाबेस और उनके पहचान पत्र के आधार पर सत्यापित की जाती है, जिसकी लिखित पुष्टि भी आवश्यक होती है। मतगणना के दौरान तैनात अधिकारी , कर्मचारी और उम्मीदवारों के एजेंट मतगणना स्थल को छोड़कर नहीं जा सकते हैं, सिवाय आपातकालीन स्थिति के। कुल मिलाकर, निर्वाचन आयोग ने मतगणना प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी, सुरक्षित और निष्पक्ष बनाने के लिए सख्त और बहुस्तरीय व्यवस्था लागू की है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक वोट की गिनती सही ढंग से हो और मतदाताओं का विश्वास बना रहे.

मतगणना प्रक्रिया एक अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील कार्य है, जिसके दौरान निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखना सर्वोपरि होता है। मतगणना के दौरान काउंटिंग टेबल पर बैठने वाले अधिकारियों की नियुक्ति और उनकी भूमिका को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। यह मुद्दा इतना गंभीर रहा है कि कई बार इसका विवाद उच्चतम न्यायालय, यानी सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा है। इसलिए, यह जानना आवश्यक है कि निर्वाचन आयोग (Election Commission) के नियमों और निर्देशों के अनुसार काउंटिंग टेबल की व्यवस्था कैसे की जाती है और कौन से अधिकारी इसमें शामिल होते हैं। निर्वाचन आयोग के अनुसार, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में वोटों की गिनती के लिए एक रिटर्निंग ऑफिसर (Returning Officer) नियुक्त किया जाता है। काउंटिंग टेबल पर एक टीम के रूप में कुल चार लोग तैनात होते हैं। इस टीम में एक मतगणना ऑब्जर्वर (Counting Observer) और एक अतिरिक्त ऑब्जर्वर (Additional Observer) शामिल होते हैं। इन ऑब्जर्वरों में से कम से कम एक केंद्र सरकार का कर्मचारी होना अनिवार्य है, ताकि निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके। इसके अतिरिक्त, टीम में एक माइक्रो ऑब्जर्वर (Micro Observer) भी होता है, जो मतगणना प्रक्रिया पर बारीकी से नजर रखता है। टीम का चौथा सदस्य चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी होता है, जिसे मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) कहा जाता है। एमटीएस का मुख्य कार्य मशीनों और दस्तावेजों को व्यवस्थित रूप से उठाना-रखना और अधिकारियों के निर्देशों का पालन करना होता है। काउंटिंग टेबल के चारों ओर सुरक्षा के लिए जाली लगाई जाती है, ताकि अनधिकृत व्यक्तियों को अंदर आने से रोका जा सके। टेबल के बाहर सभी उम्मीदवारों के अधिकृत एजेंटों को मतगणना प्रक्रिया पर निगरानी रखने की अनुमति होती है। काउंटिंग टीम में एक मतगणना पर्यवेक्षक (Counting Supervisor) भी होता है, जो राजपत्रित श्रेणी का अधिकारी या उसके समकक्ष होता है। पर्यवेक्षक का कार्य टीम के सदस्यों के कार्यों का समन्वय करना और मतगणना प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाना होता है। इसके साथ ही, एक अतिरिक्त पर्यवेक्षक यानी गणना सहायक (Counting Assistant) भी होता है, जिसकी योग्यता समूह बी अधिकारी के बराबर होनी चाहिए। इन सभी अधिकारियों का चयन पोलिंग अधिकारियों के पूल से रैंडम आधार पर किया जाता है, जिससे किसी भी प्रकार के पक्षपात की संभावना को कम किया जा सके। अधिकारियों को ड्यूटी पर जाने से पहले उनके फोटो और QR कोड युक्त पहचान पत्र जारी किए जाते हैं। काउंटिंग सेंटर में सुरक्षा व्यवस्था को तीन स्तरों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक स्तर पर QR कोड की स्कैनिंग के साथ-साथ मैन्युअल जांच और तलाशी भी ली जाती है। मतगणना कर्मचारियों की नियुक्ति निर्धारित प्रपत्र (अनुलग्नक-35) के अनुसार की जाती है। मतगणना पर्यवेक्षक आमतौर पर समूह बी या उससे ऊपर के राजपत्रित अधिकारी होते हैं, जबकि गणना सहायक समूह बी या सी अधिकारी के होते हैं। कुछ मामलों में, सरकारी उपक्रमों के समकक्ष स्तर के अधिकारियों को भी तैनात किया जा सकता है। मतगणना केंद्र के अंदर मोबाइल फोन ले जाने पर सख्त प्रतिबंध है। रिटर्निंग ऑफिसर यह सुनिश्चित करते हैं कि मतगणना टेबल तक कोई भी अनधिकृत व्यक्ति मोबाइल फोन लेकर न पहुंचे। मतगणना शुरू होने से पहले, टीम के सभी सदस्यों की पहचान ऐप में मौजूद डेटाबेस और उनके पहचान पत्र के आधार पर सत्यापित की जाती है, जिसकी लिखित पुष्टि भी आवश्यक होती है। मतगणना के दौरान तैनात अधिकारी, कर्मचारी और उम्मीदवारों के एजेंट मतगणना स्थल को छोड़कर नहीं जा सकते हैं, सिवाय आपातकालीन स्थिति के। कुल मिलाकर, निर्वाचन आयोग ने मतगणना प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी, सुरक्षित और निष्पक्ष बनाने के लिए सख्त और बहुस्तरीय व्यवस्था लागू की है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक वोट की गिनती सही ढंग से हो और मतदाताओं का विश्वास बना रहे





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मतगणना निर्वाचन आयोग काउंटिंग टेबल अधिकारी चुनाव

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