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मतदाता की शिकायत पर योगी ने की कार्रवाई: ठेकेदारों के दुरुपयोग पर सख्त जांच

राजनीति News

मतदाता की शिकायत पर योगी ने की कार्रवाई: ठेकेदारों के दुरुपयोग पर सख्त जांच
योगी आदित्यनाथराकेश सचानपूनम शंखवार
📆18-06-2026 18:10:00
📰Dainik Jagran
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रसूलाबाद की भाजपा विधायक पूनम शंखवार की शिकायत पर मुख्यमंत्री योगी ने ठेकेदारों के राकेश सचान के नाम दुरुपयोग के आरोपों पर तुरंत कार्रवाई का आदेश दिया। बैठक में यह मामला चर्चा के बीच आया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा आयोजित लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान एक रोचक घटना सामने आई, जब रसूलाबाद से भाजपा विधायक पूनम शंखवार ने ठेकेदारों द्वारा कैबिनेट मंत्री राकेश सचान के नाम का दुरुपयोग करते हुए अनियमित कार्यवाही की शिकायत की। शंखवार ने तर्क दिया कि कुछ ठेकेदार मंत्री के नाम का दबाव बनाकर अपने कार्य करवा रहे हैं, जिससे सड़क निर्माण के कार्यों की गुणवत्ता और परियोजनाओं की पारदर्शिता प्रभावित हो रही है। इस दावे के आगे, मुख्यमंत्री योगी ने तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिया कि अनियमितता के आरोपों वाली फर्मों पर जांच की जाए और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाए। इसके अतिरिक्त, उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों के विकास कार्यों पर ध्यान दें और बाहरी हस्तक्षेप से बचें। बैठक के बाद, रसूलाबाद विधानसभा से भाजपा विधायक पूनम शंखवार से उनका पक्ष जानने के लिए कई बार संपर्क करने का प्रयास किया गया, परंतु उनसे बात नहीं हो सकी। इसी बीच कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने भी एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग मुख्यमंत्री के अधीन है और सड़क निर्माण के कार्य पूरी पारदर्शिता के साथ कराए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति मंत्री के नाम का दुरुपयोग कर रहा है तो उसकी जानकारी उन्हें नहीं है, परंतु दोषियों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। समग्र तौर पर यह मामला दर्शाता है कि विकास कार्यों में उच्च स्तर की निगरानी और पारदर्शिता आवश्यक है। मुख्यमंत्री योगी ने किसानों और नागरिकों के हित में भ्रष्टाचार विरोधी कदम उठाने का वादा किया है, और कहा कि इस तरह की अनियमितताओं की सख्त जाँच जारी रहेगी। साथ ही, तेमा ने अपनी ओर से भी जनता को आश्वस्त किया कि आधारभूत ढांचा निर्माण में कोई भी अशुद्धि या दुरुपयोग स्वीकार नहीं किया जाएगा.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा आयोजित लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान एक रोचक घटना सामने आई, जब रसूलाबाद से भाजपा विधायक पूनम शंखवार ने ठेकेदारों द्वारा कैबिनेट मंत्री राकेश सचान के नाम का दुरुपयोग करते हुए अनियमित कार्यवाही की शिकायत की। शंखवार ने तर्क दिया कि कुछ ठेकेदार मंत्री के नाम का दबाव बनाकर अपने कार्य करवा रहे हैं, जिससे सड़क निर्माण के कार्यों की गुणवत्ता और परियोजनाओं की पारदर्शिता प्रभावित हो रही है। इस दावे के आगे, मुख्यमंत्री योगी ने तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिया कि अनियमितता के आरोपों वाली फर्मों पर जांच की जाए और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाए। इसके अतिरिक्त, उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों के विकास कार्यों पर ध्यान दें और बाहरी हस्तक्षेप से बचें। बैठक के बाद, रसूलाबाद विधानसभा से भाजपा विधायक पूनम शंखवार से उनका पक्ष जानने के लिए कई बार संपर्क करने का प्रयास किया गया, परंतु उनसे बात नहीं हो सकी। इसी बीच कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने भी एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग मुख्यमंत्री के अधीन है और सड़क निर्माण के कार्य पूरी पारदर्शिता के साथ कराए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति मंत्री के नाम का दुरुपयोग कर रहा है तो उसकी जानकारी उन्हें नहीं है, परंतु दोषियों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। समग्र तौर पर यह मामला दर्शाता है कि विकास कार्यों में उच्च स्तर की निगरानी और पारदर्शिता आवश्यक है। मुख्यमंत्री योगी ने किसानों और नागरिकों के हित में भ्रष्टाचार विरोधी कदम उठाने का वादा किया है, और कहा कि इस तरह की अनियमितताओं की सख्त जाँच जारी रहेगी। साथ ही, तेमा ने अपनी ओर से भी जनता को आश्वस्त किया कि आधारभूत ढांचा निर्माण में कोई भी अशुद्धि या दुरुपयोग स्वीकार नहीं किया जाएगा

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योगी आदित्यनाथ राकेश सचान पूनम शंखवार लोक निर्माण विभाग भ्रष्टाचार

 

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