मथुरा कुंड में किशोर की मृत्यु, बैरिकेडिंग तोड़कर कूदा

मथुरा में अधिमास के मौके पर आगरा से आए एक किशोर ने बैरिकेडिंग फांदकर कुंड में छलांग लगाई, जिस से उसकी डूबने की दिशा में मृत्यु हो गई। पुलिस ने शव को बरामद किया और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। परिवार के अन्य सदस्य स्नान के दौरान थे। प्रशासन ने सुरक्षा उपाय किए पर भी दुर्घटना हुई।
मथुरा में कुंड में नहाने के लिए कूदे किशोर की डूबने से मौत, 21 किलोमीटर की परिक्रमा लगाने आगरा से आया था परिवार। एक किशोर ने बैरिकेडिंग को फांदकर कुंड में छलांग लगा दी, जिससे उसकी डूबने की दिशा में मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि किशोर आगरा के शाहगंज से आया था। मौके पर पहुंची गोताखोरों की टीम ने शव को बरामद किया और पोस्टपार्टम के लिए भेज दिया गया है। कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है। यह घटना अधिमास के पावन अवसर पर हुई, जब लाखों श्रद्धालु ब्रजभूमि और गिरिराज महाराज की 21 किलोमीटर की परिक्रमा के लिए मथुरा पहुंचे थे। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए और कुंड के चारों ओर बेरीकेडिंग लगाई। फव्वारे भी लगाए गए ताकि श्रद्धालु स्नान कर सकें। फिर भी कुछ लोग बैरिकेडिंग को फांदकर कुंड में जा रहे हैं, जिससे दुर्घटनाएँ हो रही हैं। परिवार के अन्य सदस्य फव्वारे में स्नान कर रहे थे, जब किशोर ने बिना मना हुए बैरिकेडिंग तोड़कर कुंड में कूदा। लोगों ने उसे रोका, लेकिन वह नहीं माना और अंदर चला गया। फिसलन होने के कारण कभी निकल नहीं पाया। गवर्नमेंट ने अब बैरिकेडिंग के ऊपर जाली लगाने और अनाउंसमेंट के जरिए लोगों को रोकने की योजना बना रही है.
मथुरा में कुंड में नहाने के लिए कूदे किशोर की डूबने से मौत, 21 किलोमीटर की परिक्रमा लगाने आगरा से आया था परिवार। एक किशोर ने बैरिकेडिंग को फांदकर कुंड में छलांग लगा दी, जिससे उसकी डूबने की दिशा में मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि किशोर आगरा के शाहगंज से आया था। मौके पर पहुंची गोताखोरों की टीम ने शव को बरामद किया और पोस्टपार्टम के लिए भेज दिया गया है। कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है। यह घटना अधिमास के पावन अवसर पर हुई, जब लाखों श्रद्धालु ब्रजभूमि और गिरिराज महाराज की 21 किलोमीटर की परिक्रमा के लिए मथुरा पहुंचे थे। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए और कुंड के चारों ओर बेरीकेडिंग लगाई। फव्वारे भी लगाए गए ताकि श्रद्धालु स्नान कर सकें। फिर भी कुछ लोग बैरिकेडिंग को फांदकर कुंड में जा रहे हैं, जिससे दुर्घटनाएँ हो रही हैं। परिवार के अन्य सदस्य फव्वारे में स्नान कर रहे थे, जब किशोर ने बिना मना हुए बैरिकेडिंग तोड़कर कुंड में कूदा। लोगों ने उसे रोका, लेकिन वह नहीं माना और अंदर चला गया। फिसलन होने के कारण कभी निकल नहीं पाया। गवर्नमेंट ने अब बैरिकेडिंग के ऊपर जाली लगाने और अनाउंसमेंट के जरिए लोगों को रोकने की योजना बना रही है
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