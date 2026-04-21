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मथुरा में भीषण सड़क हादसा, हाईवे पर डंपर में घुसी रोडवेज बस, 20 यात्री गंभीर रूप से घायल

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मथुरा में भीषण सड़क हादसा, हाईवे पर डंपर में घुसी रोडवेज बस, 20 यात्री गंभीर रूप से घायल
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📆21-04-2026 04:15:00
📰Dainik Jagran
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मथुरा के जैंत थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहाँ आगरा-दिल्ली हाईवे पर रोडवेज बस डंपर से टकरा गई। इस दुर्घटना में 20 यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है।

उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के अंतर्गत जैंत क्षेत्र में सोमवार की देर रात एक भयावह सड़क हादसा हुआ। जानकारी के अनुसार, रात के लगभग साढ़े 11 बजे हाईवे पर खड़े एक डंपर में पीछे से आ रही रोडवेज की एक बस अनियंत्रित होकर घुस गई। यह हादसा आम्रपाली के समीप स्थित शिवा ढाबा के निकट हुआ। टक्कर इतनी तेज थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और बस के अंदर सवार यात्रियों के बीच कोहराम मच गया। घटना के बाद हाईवे पर अफरा-तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया और यातायात भी कुछ समय के लिए प्रभावित

रहा। हादसे की सूचना मिलने के बाद स्थानीय लोगों और राहगीरों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया। घायलों की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर दौड़ पड़े और पुलिस को सूचित किया। प्रशासन ने तत्काल 108 एंबुलेंस की चार गाड़ियां मौके पर भेजीं। राहत कर्मियों की कड़ी मशक्कत के बाद बस में फंसे करीब 20 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और गंभीर रूप से घायल लोगों को उपचार के लिए नजदीकी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों में अधिकांश लोग हरियाणा के फरीदाबाद और बल्लभगढ़ के निवासी बताए जा रहे हैं, जो दिल्ली से आगरा की ओर जा रहे थे। पुलिस विभाग के अधिकारियों ने इस घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। सीओ सदर पीतम पाल सिंह ने घटनास्थल का जायजा लेते हुए बताया कि शुरुआती जांच में ऐसा प्रतीत होता है कि बस चालक को झपकी आ गई थी, जिसके कारण बस अपना संतुलन खो बैठी और सामने खड़े डंपर से जा टकराई। गनीमत रही कि इस दुर्घटना में किसी भी यात्री की जान नहीं गई है। अस्पताल में घायलों को प्राथमिक उपचार दिया गया है, जिनमें से कई लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि कुछ का अभी भी इलाज चल रहा है। पुलिस ने डंपर चालक और बस चालक की भूमिका की भी जांच की है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। घायलों की पहचान के बाद उनके परिजनों को भी सूचना दे दी गई है। स्थानीय प्रशासन ने सभी चालकों से हाईवे पर चलते समय सावधानी बरतने और थकान होने पर वाहन न चलाने की अपील की है ताकि इस प्रकार की जानलेवा घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके

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