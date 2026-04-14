मथुरा में यमुना किनारे मिला लापता युवक का शव, पिता ढोलक के साथ दी अंतिम विदाई

यमुना किनारे लापता हुए 23 वर्षीय युवराज उर्फ यश भल्ला का शव देवराहा बाबा मंदिर के समीप मिला। पिता ढोलक के साथ अंतिम विदाई देने पहुंचे। युवक भजन-कीर्तन के लिए लुधियाना से आया था।

जागरण संवाददाता, मथुरा । यमुना किनारे सोमवार सुबह वह पल हर आंख को नम कर गया, जब लापता चल रहे 23 वर्षीय युवराज उर्फ यश भल्ला का शव देवराहा बाबा मंदिर के समीप घाट से बरामद किया गया। युवराज श्रद्धालुओं के जत्थे के साथ भजन-कीर्तन के लिए आए थे। वह अपने साथ ढोलक भी लाए थे। इसकी थाप पर श्रद्धालु भक्ति में डूबे हुए थे। किसी ने नहीं सोचा था कि उनकी ढोलक की यह थाप अब हमेशा के लिए खामोशी में बदल जाएगी। भजन-कीर्तन को श्रद्धालुओं के जत्थे के साथ लुधियाना से आया था शुक्रवार को वृंदावन के केशीघाट पर मोटरबोट पलटने की जानकारी मिलते ही पंजाब के लुधियाना जालंधर बाइपास निवासी राकेश भल्ला अपने बेटे युवराज उर्फ यश की तलाश में शनिवार तड़के घटनास्थल पर पहुंच गए। यमुना किनारे बैठकर वह लगातार राहत और बचाव अभियान पर नजर लगाए रहे। हर गुजरते घंटे के साथ उनकी बेचैनी बढ़ती गई। उन्होंने बस इतना कहा अपने बेटे को जिंदा देखना चाहता हैं। कम से कम एक बार उसकी आवाज सुन लें। पिता की यह दर्दभरी पुकार सुन वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें भर आईं।

शव के साथ अंतिम विदाई देने के लिए ढोलक को साथ ले गए पिता प्रशासनिक अधिकारी और आसपास खड़े लोग भी खुद को संभाल नहीं सके। जिलाधिकारी सीपी सिंह ने उन्हें ढांढस बंधाया, लेकिन एक पिता के भीतर उठ रहे तूफान को शांत कर पाना किसी के लिए संभव नहीं था। यश पढ़ाई में बेहद होनहार था राकेश भल्ला ने बताया कि उनका बेटा यश पढ़ाई में बेहद होनहार था और इस बार 12वीं कक्षा में पहुंचा था। संगीत से उसे गहरा लगाव था। कम उम्र में ही वह अपने सपनों को सुर देने लगा था। परिवार को उम्मीद थी कि उसका हुनर एक दिन नई पहचान बनाएगा, लेकिन नियति ने उसके सपनों को यमुना की लहरों में समेट लिया।

रविवार को 14 किलोमीटर दूर मिली थी ढोलक रविवार को पुलिस ने घटनास्थल से करीब 14 किलोमीटर दूर गोकुल बैराज के पास उनकी ढोलक बरामद की थी। वह ढोलक अब बेटे की अंतिम निशानी बन गई। सोमवार सुबह करीब साढ़े आठ बजे युवराज का शव मिलने के बाद पिता उसे उसी ढोलक के साथ अंतिम विदाई देने के लिए अपने साथ ले गए। यमुना तट पर पसरे सन्नाटे के बीच एक पिता की आंखों में बस यही सवाल तैरता रहा कि आखिर उसका चहकता बेटा इतनी जल्दी कैसे खामोश हो गया। यमुना किनारे सोमवार सुबह की यह घटना हर किसी के दिल को झकझोर गई।

युवराज, जो अपने ढोलक की थाप से माहौल में भक्ति का रंग भरता था, अब हमेशा के लिए शांत हो गया। लुधियाना से आए श्रद्धालुओं के जत्थे के साथ उसकी वृंदावन यात्रा, भजन-कीर्तन और ढोलक की धुनें अब यादों में सिमटकर रह गई हैं। पिता राकेश भल्ला, जो अपने बेटे की तलाश में बेचैनी से यमुना किनारे बैठे रहे, बेटे की अंतिम विदाई में ढोलक को साथ ले गए। यह ढोलक, जो कभी यश के हाथों में बजती थी, अब उसकी अंतिम निशानी बन गई है। इस दुखद घटना ने न केवल परिवार को बल्कि आसपास के लोगों को भी गहरा सदमा दिया है।

इस घटना ने एक पिता के हृदय पर गहरा आघात पहुंचाया है, जिसने अपने प्यारे बेटे को खो दिया। युवराज की पढ़ाई और संगीत के प्रति लगाव को देखते हुए, परिवार को उम्मीद थी कि वह एक दिन अपनी प्रतिभा से नाम कमाएगा। लेकिन नियति ने कुछ और ही तय कर दिया। इस दुखद घटना ने न केवल परिवार को बल्कि आसपास के लोगों को भी गहरा सदमा दिया है।

शनिवार को मोटरबोट पलटने की घटना के बाद, राहत और बचाव कार्य शुरू हो गया था, लेकिन युवराज का शव सोमवार को मिला। इस दुखद घटना ने मथुरा और आसपास के क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। इस घटना ने एक पिता के हृदय पर गहरा आघात पहुंचाया है, जिसने अपने प्यारे बेटे को खो दिया। युवराज की पढ़ाई और संगीत के प्रति लगाव को देखते हुए, परिवार को उम्मीद थी कि वह एक दिन अपनी प्रतिभा से नाम कमाएगा। लेकिन नियति ने कुछ और ही तय कर दिया। इस दुखद घटना ने न केवल परिवार को बल्कि आसपास के लोगों को भी गहरा सदमा दिया है।





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