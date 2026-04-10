मथुरा नाव हादसा: वृंदावन में 10 श्रद्धालुओं की मौत, कई लापता

मथुरा के केसी घाट पर यमुना नदी में नाव पलटने से 10 श्रद्धालुओं की मौत, कई लापता। लुधियाना से वृंदावन आए थे श्रद्धालु, चार दिन की यात्रा का था प्लान।

मथुरा नाव हादसा : लुधियाना से वृंदावन आए 120 श्रद्धालु ओं में से 30 नाव पर सवार हुए, चार दिन की थी यात्रा की योजना। पंजाब के जगराओं से श्री बांके बिहारी क्लब के 120 श्रद्धालु वृंदावन आए थे। इनमें से लगभग 30 युवा श्रद्धालु वृंदावन के केसी घाट पर यमुना नदी में स्टीमर पर सवार हुए। दुर्भाग्यवश, स्टीमर यमुना नदी में पलट गया, जिसके परिणामस्वरूप 10 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई।\लुधियाना जिले के जगराओं से बांके बिहारी समूह के 120 श्रद्धालु वृंदावन के लिए रवाना हुए थे। शुक्रवार दोपहर लगभग तीन बजे यमुना नदी

में एक नाव अस्थायी पीपा पुल से टकराकर डूब गई। इस भीषण हादसे में दस श्रद्धालुओं की जान चली गई, दस से अधिक लापता हैं और आठ को सुरक्षित निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दुखद मृतकों में छह महिलाएं और चार पुरुष शामिल हैं। इनमें जगराओं के छब्बीस वर्षीय युवा ईशान कटारिया, प्रबंधक मधुर बहल और उनकी मां कविता बहल भी शामिल हैं। अड्डा रायकोट के काला बुक शॉप के मालिक चरणजीत सिंह उर्फ काला और उनकी पत्नी भी इस हादसे का शिकार हुए। सुरक्षित बचाए गए लोगों में जगराओं के सुनील कुमार की पत्नी, यशु पुत्र रमेश बजाज और लवेश शामिल हैं। उन्हें रामकृष्ण मिशन अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। श्रद्धालुओं की यह यात्रा चार दिन की थी और प्रति व्यक्ति किराया चार हजार पांच सौ रुपये निर्धारित किया गया था। अधिकांश श्रद्धालु रात की लंबी यात्रा के बाद थके हुए थे, इसलिए वे धर्मशाला में आराम कर रहे थे। लगभग तीस श्रद्धालु, जिनमें ज्यादातर युवा शामिल थे, बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के बाद यमुना नदी में नौका विहार के लिए गए थे।\मल्होत्रा मोबाइल दुकान के श्वेत जैन ने बताया कि यमुना नदी में पीपों का एक अस्थायी पुल बनाया गया था। नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद इसे हटा दिया गया, जिसके कारण यह पुल बहने लगा। जैन ने बताया कि नाव इन्हीं बहते पुलों से टकरा गई और पलट गई। जैन के अनुसार, उन्होंने नाविक से नाव रोकने के लिए कहा था, लेकिन उसने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और टक्कर हो गई। हादसे के बाद, आसपास के नाविकों ने कई लोगों को बचाया। जगराओं के अधिकतर श्रद्धालु इस समय फोगला आश्रम के पास रुके हुए हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप गुप्ता की पत्नी सीमा गुप्ता ने बताया कि हादसे की खबर सुनकर आश्रम में मौजूद श्रद्धालुओं का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। पुलिस ने यमुना तट से लगभग दो किलोमीटर तक के क्षेत्र को घेरकर बंद कर दिया है। हम डेटा संग्रह उपकरणों, जैसे कुकीज़ के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको एक बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान किया जा सके और लक्षित विज्ञापन पेश किए जा सकें। यदि आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फ़ोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह से सुरक्षित तरीके से संग्रहीत करते हैं। आप कुकीज़ नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज़ हटा सकते हैं और पंजीकृत उपयोगकर्ता अपने प्रोफाइल पृष्ठ से अपना व्यक्तिगत डेटा हटा या निर्यात कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर नवीनतम समाचारों, राजनीति, खेल, मनोरंजन, तकनीक और शिक्षा से संबंधित सभी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए बने रहें। भारत की खबरों और अन्य अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें





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