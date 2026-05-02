मथुरा में प्रेम प्रसंग में खूनी खेल: गर्लफ्रेंड की हत्या के बाद बॉयफ्रेंड ने की आत्महत्या

मथुरा के वृंदावन में एक युवक और युवती का शव एक बंद कमरे में मिला। पुलिस को आशंका है कि युवक ने पहले युवती की हत्या की और फिर आत्महत्या कर ली। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। वृंदावन कोतवाली क्षेत्र के दुर्गापुरम कॉलोनी में शुक्रवार देर रात एक बंद कमरे में एक युवक और युवती का शव पाया गया। पुलिस को आशंका है कि यह एक प्रेम प्रसंग में खूनी खेल का नतीजा है, जिसमें युवक ने पहले युवती की हत्या की और फिर आत्म हत्या कर ली। जानकारी के अनुसार, 28 वर्षीय युवती राधिका, जो लक्ष्मी नगर, मथुरा की रहने वाली थी, पिछले 8-10 सालों से वृंदावन में अपने परिवार से अलग रह रही थी। वह दुर्गापुरम कॉलोनी में एक किराए के कमरे में रहती थी। उसका 24 वर्षीय प्रेमी, सुभाष, जो छाता के तरौली गांव का निवासी था, के साथ उसका पिछले एक साल से प्रेम संबंध चल रहा था। सूत्रों से पता चला है कि पिछले कुछ दिनों से दोनों के बीच किसी बात को लेकर तनाव चल रहा था। इस तनाव के चलते राधिका ने 28 अप्रैल को सुभाष के खिलाफ छेड़खानी की शिकायत दर्ज कराई थी, जिससे सुभाष काफी नाराज था। शुक्रवार रात जब राधिका का कमरा काफी देर तक नहीं खुला, तो पड़ोसियों को चिंता हुई। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर कमरे में प्रवेश किया, तो वहां एक भयावह दृश्य सामने आया। सुभाष का शव छत पर लगे कुंडे से लटका हुआ था, जबकि राधिका का शव बिस्तर पर पड़ा हुआ था। युवती ने लाल रंग की टी-शर्ट और युवक ने काले रंग की शर्ट और पैंट पहनी हुई थी। घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया, जिसने सबूत जुटाने का काम शुरू कर दिया। सीओ सदर पीतम पाल सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह प्रतीत होता है कि दोनों के बीच पहले विवाद हुआ था, जिसके बाद सुभाष ने राधिका की गला दबाकर हत्या कर दी और फिर फांसी लगाकर आत्म हत्या कर ली। हालांकि, पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा। इस घटना ने पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। राधिका की पड़ोसी गुंजन ने बताया कि वह शुक्रवार रात 9:30 बजे गारमेंट्स शॉप पर काम कर घर लौटी, तो उसने घर के बाहर भीड़ देखी। लोगों ने बताया कि राधिका के कमरे का दरवाजा नहीं खुल रहा है। उसने तुरंत पुलिस को सूचना देने के लिए कहा। सुभाष के बुआ के बेटे राहुल ने बताया कि राधिका और सुभाष के बीच कुछ दिनों पहले झगड़ा हुआ था, जिसके बाद राधिका ने सुभाष के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। राहुल ने यह भी बताया कि सुभाष ने बी-फार्मा की पढ़ाई पूरी कर ली थी, लेकिन अभी तक उसे नौकरी नहीं मिली थी। गुरुवार रात सुभाष ने खाना खाया और सभी से सामान्य रूप से बात की। शुक्रवार को वह दोपहर में घर से निकल गया था, जिसके बाद उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। पुलिस इस मामले में सभी पहलुओं पर बारीकी से जांच कर रही है, ताकि सच्चाई का पता लगाया जा सके। इस घटना ने एक बार फिर प्रेम संबंधों में होने वाले खतरों पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। वृंदावन कोतवाली क्षेत्र के दुर्गापुरम कॉलोनी में शुक्रवार देर रात एक बंद कमरे में एक युवक और युवती का शव पाया गया। पुलिस को आशंका है कि यह एक प्रेम प्रसंग में खूनी खेल का नतीजा है, जिसमें युवक ने पहले युवती की हत्या की और फिर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार, 28 वर्षीय युवती राधिका, जो लक्ष्मी नगर, मथुरा की रहने वाली थी, पिछले 8-10 सालों से वृंदावन में अपने परिवार से अलग रह रही थी। वह दुर्गापुरम कॉलोनी में एक किराए के कमरे में रहती थी। उसका 24 वर्षीय प्रेमी, सुभाष, जो छाता के तरौली गांव का निवासी था, के साथ उसका पिछले एक साल से प्रेम संबंध चल रहा था। सूत्रों से पता चला है कि पिछले कुछ दिनों से दोनों के बीच किसी बात को लेकर तनाव चल रहा था। इस तनाव के चलते राधिका ने 28 अप्रैल को सुभाष के खिलाफ छेड़खानी की शिकायत दर्ज कराई थी, जिससे सुभाष काफी नाराज था। शुक्रवार रात जब राधिका का कमरा काफी देर तक नहीं खुला, तो पड़ोसियों को चिंता हुई। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर कमरे में प्रवेश किया, तो वहां एक भयावह दृश्य सामने आया। सुभाष का शव छत पर लगे कुंडे से लटका हुआ था, जबकि राधिका का शव बिस्तर पर पड़ा हुआ था। युवती ने लाल रंग की टी-शर्ट और युवक ने काले रंग की शर्ट और पैंट पहनी हुई थी। घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया, जिसने सबूत जुटाने का काम शुरू कर दिया। सीओ सदर पीतम पाल सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह प्रतीत होता है कि दोनों के बीच पहले विवाद हुआ था, जिसके बाद सुभाष ने राधिका की गला दबाकर हत्या कर दी और फिर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हालांकि, पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा। इस घटना ने पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। राधिका की पड़ोसी गुंजन ने बताया कि वह शुक्रवार रात 9:30 बजे गारमेंट्स शॉप पर काम कर घर लौटी, तो उसने घर के बाहर भीड़ देखी। लोगों ने बताया कि राधिका के कमरे का दरवाजा नहीं खुल रहा है। उसने तुरंत पुलिस को सूचना देने के लिए कहा। सुभाष के बुआ के बेटे राहुल ने बताया कि राधिका और सुभाष के बीच कुछ दिनों पहले झगड़ा हुआ था, जिसके बाद राधिका ने सुभाष के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। राहुल ने यह भी बताया कि सुभाष ने बी-फार्मा की पढ़ाई पूरी कर ली थी, लेकिन अभी तक उसे नौकरी नहीं मिली थी। गुरुवार रात सुभाष ने खाना खाया और सभी से सामान्य रूप से बात की। शुक्रवार को वह दोपहर में घर से निकल गया था, जिसके बाद उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। पुलिस इस मामले में सभी पहलुओं पर बारीकी से जांच कर रही है, ताकि सच्चाई का पता लगाया जा सके। इस घटना ने एक बार फिर प्रेम संबंधों में होने वाले खतरों पर सवाल खड़े कर दिए हैं





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