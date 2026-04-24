मथुरा में साइबर ठगों पर बड़ा प्रहार: 26 पर 25-25 हजार का इनाम

मथुरा पुलिस ने साइबर ठगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए शेरगढ़ के गांव विशंभरा के 26 फरार अपराधियों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। जिले में साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

मथुरा जिले में साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया है। एसएसपी श्लोक कुमार ने जीरो टॉलरेंस नीति को सख्ती से लागू करते हुए साइबर ठगों के खिलाफ एक अभूतपूर्व कार्रवाई की है। शेरगढ़ क्षेत्र के गांव विशंभरा में सक्रिय 26 साइबर ठगों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है। यह जिले में पहली बार है जब इतने सारे अपराध ियों पर एक साथ इनाम की घोषणा की गई है। इस कदम से साइबर अपराध ियों में खौफ का माहौल है और पुलिस का दावा है कि जल्द ही इन ठगों के गिरोहों का पूरी तरह से सफाया कर दिया जाएगा। दरअसल, मथुरा जिले के कुछ थाना क्षेत्रों में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहा था। जामताड़ा की तरह, गोवर्धन, बरसाना, छाता और शेरगढ़ जैसे क्षेत्रों के करीब एक दर्जन गांव साइबर ठगों के लिए कुख्यात हो गए थे। इन गांवों में 80 प्रतिशत से अधिक युवा ठगी की गतिविधियों में लिप्त पाए गए हैं। स्थानीय लोग इन्हें 'टटलू' के नाम से जानते हैं। एसएसपी खुद इन गांवों की निगरानी कर रहे हैं, जिससे अपराध ियों को भागने का कोई मौका न मिले। हाल ही में, 22 फरवरी को, चार सीओ, एक एएसपी, 13 थाना प्रभारी और 240 पुलिस कर्मियों की संयुक्त टीम ने शेरगढ़ के गांव जंघावली और विशंभरा को घेरकर एक बड़ी छापेमारी की। इस कार्रवाई में, गांव जंघावली से 11 और गांव विशंभरा से 23 ठगों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि, 46 आरोपित पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाए और फरार हो गए। गोवर्धन के बाद शेरगढ़ में यह दूसरी बड़ी कार्रवाई थी, जिसके बाद ठग गांवों को छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। एसएसपी श्लोक कुमार ने इन फरार साइबर ठगों पर इनाम घोषित करते हुए स्पष्ट संदेश दिया है कि अपराध करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। एसपी ग्रामीण सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि ये साइबर ठग बेहद शातिर हैं और इनके खिलाफ ठगी के अलावा अन्य गंभीर अपराध ों के भी मुकदमे दर्ज हैं। इन पर घोषित इनाम गांव विशंभरा के जुबैर, अज्जू उर्फ आजाद, अरशद, इकबाल, हुसैना, मुजाहिद, आविद, आमीन, हाकमीन, साकिर, बंडी उर्फ आमीन, नासिर, हुन्ना उर्फ अख्तर, आमीन, मुखतियार, जानू उर्फ जान, अनीस, इरशाद, निजाम, नासिर, रुस्तम, साहिद, सहरून, इरसाद, मुज्जी उर्फ मुजाहिद और मुद्दीन शामिल हैं। पुलिस इन अपराध ियों को पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और आसपास के जिलों में भी अलर्ट जारी किया गया है। इस कार्रवाई से आम जनता में सुरक्षा की भावना बढ़ी है और साइबर अपराध के खिलाफ लड़ाई में पुलिस की प्रतिबद्धता जाहिर होती है। मथुरा पुलिस का यह कदम अन्य जिलों के लिए भी एक मिसाल साबित हो सकता है, जो साइबर अपराध से जूझ रहे हैं। पुलिस ने जनता से अपील की है कि यदि किसी को इन अपराध ियों के बारे में कोई जानकारी हो तो तुरंत पुलिस को सूचित करें ताकि उन्हें गिरफ्तार किया जा सके और कानून के दायरे में लाया जा सके.

मथुरा जिले में साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया है। एसएसपी श्लोक कुमार ने जीरो टॉलरेंस नीति को सख्ती से लागू करते हुए साइबर ठगों के खिलाफ एक अभूतपूर्व कार्रवाई की है। शेरगढ़ क्षेत्र के गांव विशंभरा में सक्रिय 26 साइबर ठगों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है। यह जिले में पहली बार है जब इतने सारे अपराधियों पर एक साथ इनाम की घोषणा की गई है। इस कदम से साइबर अपराधियों में खौफ का माहौल है और पुलिस का दावा है कि जल्द ही इन ठगों के गिरोहों का पूरी तरह से सफाया कर दिया जाएगा। दरअसल, मथुरा जिले के कुछ थाना क्षेत्रों में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहा था। जामताड़ा की तरह, गोवर्धन, बरसाना, छाता और शेरगढ़ जैसे क्षेत्रों के करीब एक दर्जन गांव साइबर ठगों के लिए कुख्यात हो गए थे। इन गांवों में 80 प्रतिशत से अधिक युवा ठगी की गतिविधियों में लिप्त पाए गए हैं। स्थानीय लोग इन्हें 'टटलू' के नाम से जानते हैं। एसएसपी खुद इन गांवों की निगरानी कर रहे हैं, जिससे अपराधियों को भागने का कोई मौका न मिले। हाल ही में, 22 फरवरी को, चार सीओ, एक एएसपी, 13 थाना प्रभारी और 240 पुलिसकर्मियों की संयुक्त टीम ने शेरगढ़ के गांव जंघावली और विशंभरा को घेरकर एक बड़ी छापेमारी की। इस कार्रवाई में, गांव जंघावली से 11 और गांव विशंभरा से 23 ठगों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि, 46 आरोपित पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाए और फरार हो गए। गोवर्धन के बाद शेरगढ़ में यह दूसरी बड़ी कार्रवाई थी, जिसके बाद ठग गांवों को छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। एसएसपी श्लोक कुमार ने इन फरार साइबर ठगों पर इनाम घोषित करते हुए स्पष्ट संदेश दिया है कि अपराध करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। एसपी ग्रामीण सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि ये साइबर ठग बेहद शातिर हैं और इनके खिलाफ ठगी के अलावा अन्य गंभीर अपराधों के भी मुकदमे दर्ज हैं। इन पर घोषित इनाम गांव विशंभरा के जुबैर, अज्जू उर्फ आजाद, अरशद, इकबाल, हुसैना, मुजाहिद, आविद, आमीन, हाकमीन, साकिर, बंडी उर्फ आमीन, नासिर, हुन्ना उर्फ अख्तर, आमीन, मुखतियार, जानू उर्फ जान, अनीस, इरशाद, निजाम, नासिर, रुस्तम, साहिद, सहरून, इरसाद, मुज्जी उर्फ मुजाहिद और मुद्दीन शामिल हैं। पुलिस इन अपराधियों को पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और आसपास के जिलों में भी अलर्ट जारी किया गया है। इस कार्रवाई से आम जनता में सुरक्षा की भावना बढ़ी है और साइबर अपराध के खिलाफ लड़ाई में पुलिस की प्रतिबद्धता जाहिर होती है। मथुरा पुलिस का यह कदम अन्य जिलों के लिए भी एक मिसाल साबित हो सकता है, जो साइबर अपराध से जूझ रहे हैं। पुलिस ने जनता से अपील की है कि यदि किसी को इन अपराधियों के बारे में कोई जानकारी हो तो तुरंत पुलिस को सूचित करें ताकि उन्हें गिरफ्तार किया जा सके और कानून के दायरे में लाया जा सके





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