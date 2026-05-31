मदन राठौड़ वि हनुमान बेनीवाल: BJP प्रदेश अध्यक्ष पर कानूनी कार्रवाई करेंगे RLP सुप्रीमो !

राजस्थान की सियासत में भाजपा और आरएलपी के बीच एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और आरएलपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल के बीच जुबानी जंग तेज है। मदन राठौड़ ने मीडिया के सामने हनुमान बेनीवाल का सामाजिक बहिष्कार करने को लेकर एक बयान दिया था, जिसकी आरएलपी प्रमुख ने कड़े शब्दों में निंदा की है।

राजस्थान की सियासत में भाजपा और आरएलपी के बीच एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और आरएलपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल के बीच जुबानी जंग तेज है। मदन राठौड़ ने मीडिया के सामने हनुमान बेनीवाल का सामाजिक बहिष्कार करने को लेकर एक बयान दिया था, जिसकी आरएलपी प्रमुख ने कड़े शब्दों में निंदा की है। हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि वे इस बयान को लेकर बेहद गंभीर हैं और मदन राठौड़ को इसका कानूनी जवाब भुगतना पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि वे इस मामले को केवल एक राजनैतिक बयान मानकर चुप बैठने वाले नहीं हैं। मदन राठौड़ के इस आपत्तिजनक बयान के खिलाफ विधिक राय लेने के लिए वे पिछले कुछ दिनों से लगातार राजस्थान हाईकोर्ट और देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ और नामचीन अधिवक्ताओं के सीधे संपर्क में हैं। बेनीवाल ने कहा कि वकीलों की टीम इस बयान के वीडियो फुटेज और अखबारों के बयानों का बारीकी से तकनीकी व कानूनी अध्ययन कर रही है। बहुत जल्द मदन राठौड़ को एक कड़ा कानूनी नोटिस भेजा जाएगा और उसके बाद भी यदि आवश्यक हुआ तो उनके खिलाफ मानहानि और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की धाराओं के तहत कोर्ट में मामला दर्ज कराया जाएगा। बेनीवाल ने साफ लहजे में कहा कि मदन राठौड़ को अपने इस गैर-जिम्मेदाराना बयान के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी होगी या फिर अदालत के कटघरे में खड़े होकर इसका विधिक जवाब देना पड़ेगा। दूसरी तरफ, आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की इस कानूनी और राजनैतिक घेराबंदी के बाद भाजपा खेमे में भी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बेनीवाल के आरोपों पर पूरी आक्रामकता के साथ पलटवार किया है। मदन राठौड़ ने बेनीवाल पर सीधा निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि आरएलपी प्रमुख अपनी ढहती हुई राजनीति को बचाने के लिए राजस्थान के सीधे-साधे ग्रामीण युवाओं को पूरी तरह से भटकाने का काम कर रहे हैं। मदन राठौड़ ने कहा कि भारत एक जीवंत लोकतंत्र है और हमारे लोकतांत्रिक ढांचे में किसी भी सरकार या नीति के खिलाफ अपनी असहमति जताने और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार देश के प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है। परंतु, असहमति जताने के नाम पर किसी भी नेता या दल को प्रदेश की स्थापित कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या आम जनता व युवाओं को हिंसा और अशांति के लिए उकसाने का अधिकार कतई नहीं दिया जा सकता है। राठौड़ ने स्पष्ट किया कि जो लोग कानून तोड़ेंगे, प्रशासन उनके खिलाफ पूरी सख्ती से निपटेगा। प्रेस वार्ता के दौरान हनुमान बेनीवाल ने केवल सामाजिक बहिष्कार के मुद्दे पर ही मदन राठौड़ को नहीं घेरा, बल्कि उन्होंने वर्तमान भजनलाल शर्मा सरकार की कार्यप्रणाली पर भी कई तीखे नीतिगत सवाल खड़े किए। बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान की जनता पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल में हुए अनगिनत पेपर लीक मामलों, संगठित माफियाओं की मनमर्जी और लगातार बढ़ते अपराधों से पूरी तरह से आहत और त्रस्त हो चुकी थी। इसी वजह से प्रदेश की जनता ने एक बड़े बदलाव की उम्मीद में भारी उम्मीदों के साथ भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपी थी। मगर, सत्ता की मलाई हाथ में आते ही भाजपा अपने पुराने सभी वादों को भूल गई है और पूरी तरह से बदल चुकी है। बेनीवाल ने आरोप लगाया कि आज भाजपा के राज में भी प्रदेश का युवा और बेरोजगार वर्ग उसी तरह ठगा हुआ महसूस कर रहा है जैसा वह पिछली सरकार के समय महसूस करता था। सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में भारी ढिलाई आ चुकी है जिससे जमीनी स्तर पर जनता के काम पूरी तरह से ठप पड़े हैं। गौवंश के मुद्दे पर भाजपा के दोहरे चरित्र को उजागर करते हुए नागौर सांसद ने एक बहुत बड़ा और बेहद संवेदनशील मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में विपक्ष की भूमिका में थी, तब यदि प्रदेश के किसी भी कोने में एक गाय का कंकाल भी मिल जाता था, तो भाजपा के तमाम छोटे-बड़े नेता सड़कों पर उतर आते थे और तत्कालीन सरकार के खिलाफ पूरे प्रदेश भर में एक बड़ा राजनीति क माहौल खड़ा करने लग जाते थे.

राजस्थान की सियासत में भाजपा और आरएलपी के बीच एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और आरएलपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल के बीच जुबानी जंग तेज है। मदन राठौड़ ने मीडिया के सामने हनुमान बेनीवाल का सामाजिक बहिष्कार करने को लेकर एक बयान दिया था, जिसकी आरएलपी प्रमुख ने कड़े शब्दों में निंदा की है। हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि वे इस बयान को लेकर बेहद गंभीर हैं और मदन राठौड़ को इसका कानूनी जवाब भुगतना पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि वे इस मामले को केवल एक राजनैतिक बयान मानकर चुप बैठने वाले नहीं हैं। मदन राठौड़ के इस आपत्तिजनक बयान के खिलाफ विधिक राय लेने के लिए वे पिछले कुछ दिनों से लगातार राजस्थान हाईकोर्ट और देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ और नामचीन अधिवक्ताओं के सीधे संपर्क में हैं। बेनीवाल ने कहा कि वकीलों की टीम इस बयान के वीडियो फुटेज और अखबारों के बयानों का बारीकी से तकनीकी व कानूनी अध्ययन कर रही है। बहुत जल्द मदन राठौड़ को एक कड़ा कानूनी नोटिस भेजा जाएगा और उसके बाद भी यदि आवश्यक हुआ तो उनके खिलाफ मानहानि और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की धाराओं के तहत कोर्ट में मामला दर्ज कराया जाएगा। बेनीवाल ने साफ लहजे में कहा कि मदन राठौड़ को अपने इस गैर-जिम्मेदाराना बयान के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी होगी या फिर अदालत के कटघरे में खड़े होकर इसका विधिक जवाब देना पड़ेगा। दूसरी तरफ, आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की इस कानूनी और राजनैतिक घेराबंदी के बाद भाजपा खेमे में भी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बेनीवाल के आरोपों पर पूरी आक्रामकता के साथ पलटवार किया है। मदन राठौड़ ने बेनीवाल पर सीधा निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि आरएलपी प्रमुख अपनी ढहती हुई राजनीति को बचाने के लिए राजस्थान के सीधे-साधे ग्रामीण युवाओं को पूरी तरह से भटकाने का काम कर रहे हैं। मदन राठौड़ ने कहा कि भारत एक जीवंत लोकतंत्र है और हमारे लोकतांत्रिक ढांचे में किसी भी सरकार या नीति के खिलाफ अपनी असहमति जताने और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार देश के प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है। परंतु, असहमति जताने के नाम पर किसी भी नेता या दल को प्रदेश की स्थापित कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या आम जनता व युवाओं को हिंसा और अशांति के लिए उकसाने का अधिकार कतई नहीं दिया जा सकता है। राठौड़ ने स्पष्ट किया कि जो लोग कानून तोड़ेंगे, प्रशासन उनके खिलाफ पूरी सख्ती से निपटेगा। प्रेस वार्ता के दौरान हनुमान बेनीवाल ने केवल सामाजिक बहिष्कार के मुद्दे पर ही मदन राठौड़ को नहीं घेरा, बल्कि उन्होंने वर्तमान भजनलाल शर्मा सरकार की कार्यप्रणाली पर भी कई तीखे नीतिगत सवाल खड़े किए। बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान की जनता पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल में हुए अनगिनत पेपर लीक मामलों, संगठित माफियाओं की मनमर्जी और लगातार बढ़ते अपराधों से पूरी तरह से आहत और त्रस्त हो चुकी थी। इसी वजह से प्रदेश की जनता ने एक बड़े बदलाव की उम्मीद में भारी उम्मीदों के साथ भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपी थी। मगर, सत्ता की मलाई हाथ में आते ही भाजपा अपने पुराने सभी वादों को भूल गई है और पूरी तरह से बदल चुकी है। बेनीवाल ने आरोप लगाया कि आज भाजपा के राज में भी प्रदेश का युवा और बेरोजगार वर्ग उसी तरह ठगा हुआ महसूस कर रहा है जैसा वह पिछली सरकार के समय महसूस करता था। सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में भारी ढिलाई आ चुकी है जिससे जमीनी स्तर पर जनता के काम पूरी तरह से ठप पड़े हैं। गौवंश के मुद्दे पर भाजपा के दोहरे चरित्र को उजागर करते हुए नागौर सांसद ने एक बहुत बड़ा और बेहद संवेदनशील मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में विपक्ष की भूमिका में थी, तब यदि प्रदेश के किसी भी कोने में एक गाय का कंकाल भी मिल जाता था, तो भाजपा के तमाम छोटे-बड़े नेता सड़कों पर उतर आते थे और तत्कालीन सरकार के खिलाफ पूरे प्रदेश भर में एक बड़ा राजनीतिक माहौल खड़ा करने लग जाते थे





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