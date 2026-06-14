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मदरसा शिक्षक ने चोरी के शक में छात्र को गर्म प्रेस से जलाया, गिरफ्तार

अपराध News

मदरसा शिक्षक ने चोरी के शक में छात्र को गर्म प्रेस से जलाया, गिरफ्तार
मदरसाशिक्षकप्रेस से जलाना
📆14-06-2026 13:50:00
📰Dainik Jagran
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सुलतानपुर में एक मदरसा शिक्षक ने चोरी के संदेह में एक छात्र को गर्म प्रेस से जलाकर घायल कर दिया। पीड़ित के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

सुलतानपुर जिले के कोतवाली नगर क्षेत्र के चुनहा स्थित मदरसा सकलैन में एक शिक्षक ने चोरी के संदेह में एक छात्र को गर्म प्रेस से जलाकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। यह घटना 9 जून की सुबह करीब आठ बजे की है। पीड़ित छात्र अली अब्बास, जो आजमगढ़ के पवई मनरे कला का रहने वाला है, मदरसे में पढ़ता है। उसके पिता कायम रजा के अनुसार, उन्हें एक अज्ञात व्यक्ति से पता चला कि शिक्षक कौशर अली ने उनके बेटे को कपड़ा प्रेस करने वाले इस्त्री को गर्म करके उसकी पीठ और अन्य अंगों को जला दिया है। जब वे अपने बेटे से मिलने गए तो उन्हें परीक्षा का बहाना बताकर अंदर नहीं जाने दिया गया। 13 जून को फिर से मारपीट की सूचना मिली। पिता परिवार सहित मदरसे पहुंचे तो देखा कि बेटा रो रहा है और उसने कपड़े उतारकर अपने शरीर पर जलने के निशान दिखाए। जब पिता ने शिक्षक से बात की तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। इसके बाद उन्होंने डायल-112 पर सूचना दी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए शिक्षक कौशर अली को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि मदरसे में अक्सर चोरी होती थी और उसे संदेह था कि इस छात्र का हाथ है। प्रभारी कोतवाल आलोक कुमार धीमान ने बताया कि आरोपी अंबेडकरनगर जलालपुर निवासी कौशर अली के खिलाफ मारपीट, जलाने, धमकी देने, बंधक बनाने, शांति भंग और किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धाराओं में केस दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। इस घटना में मदरसा प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने घटना की निंदा करते हुए पुलिस प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित परिवार ने बताया कि उनके बेटे की हालत गंभीर है और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी से पूछताछ जारी है। इस प्रकार की घटनाओं से समाज में शिक्षा के क्षेत्र में विश्वास कम होता है और बच्चों की सुरक्षा पर खतरा बढ़ता है। पुलिस ने आम जनता से ऐसी घटनाओं की तुरंत सूचना देने की अपील की है.

सुलतानपुर जिले के कोतवाली नगर क्षेत्र के चुनहा स्थित मदरसा सकलैन में एक शिक्षक ने चोरी के संदेह में एक छात्र को गर्म प्रेस से जलाकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। यह घटना 9 जून की सुबह करीब आठ बजे की है। पीड़ित छात्र अली अब्बास, जो आजमगढ़ के पवई मनरे कला का रहने वाला है, मदरसे में पढ़ता है। उसके पिता कायम रजा के अनुसार, उन्हें एक अज्ञात व्यक्ति से पता चला कि शिक्षक कौशर अली ने उनके बेटे को कपड़ा प्रेस करने वाले इस्त्री को गर्म करके उसकी पीठ और अन्य अंगों को जला दिया है। जब वे अपने बेटे से मिलने गए तो उन्हें परीक्षा का बहाना बताकर अंदर नहीं जाने दिया गया। 13 जून को फिर से मारपीट की सूचना मिली। पिता परिवार सहित मदरसे पहुंचे तो देखा कि बेटा रो रहा है और उसने कपड़े उतारकर अपने शरीर पर जलने के निशान दिखाए। जब पिता ने शिक्षक से बात की तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। इसके बाद उन्होंने डायल-112 पर सूचना दी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए शिक्षक कौशर अली को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि मदरसे में अक्सर चोरी होती थी और उसे संदेह था कि इस छात्र का हाथ है। प्रभारी कोतवाल आलोक कुमार धीमान ने बताया कि आरोपी अंबेडकरनगर जलालपुर निवासी कौशर अली के खिलाफ मारपीट, जलाने, धमकी देने, बंधक बनाने, शांति भंग और किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धाराओं में केस दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। इस घटना में मदरसा प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने घटना की निंदा करते हुए पुलिस प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित परिवार ने बताया कि उनके बेटे की हालत गंभीर है और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी से पूछताछ जारी है। इस प्रकार की घटनाओं से समाज में शिक्षा के क्षेत्र में विश्वास कम होता है और बच्चों की सुरक्षा पर खतरा बढ़ता है। पुलिस ने आम जनता से ऐसी घटनाओं की तुरंत सूचना देने की अपील की है

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मदरसा शिक्षक प्रेस से जलाना गिरफ्तारी सुलतानपुर

 

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