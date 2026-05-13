मदर डेयरी ने बढ़ाईं दूध की कीमतें, अब 2 रुपए प्रति लीटर अतिरिक्त चार्ज

मदर डेयरी ने दूध की बेसिंग दरों में 2 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि करते हुए अपनी कीमतें बढ़ा दी हैं। कंपनी ने यह कदम पिछले एक साल में किसानों से दूध खरीद की लागत में करीब 6 प्रतिशत की लगातार बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए उठाया है। मदर डेयरी के प्रवक्ता ने कहा, 'इसलिए उपभोक्ताओं पर कम असर डालने की कोशिश के बावजूद कीमतों में संशोधन जरूरी हो गया था। कंपनी के मुताबिक, यह बढ़ोतरी पूरी लागत के मुकाबले आंशिक है और किसानों के हित तथा उपभोक्ता के बीच संतुलन बनाने का उद्देश्य रखता है। लागत में बढ़ोतरी को पूरा करने के लिए कंपनी अपने दूध बिक्री से होने वाली कमाई का 75 से 80 प्रतिशत हिस्सा किसानों और दूध खरीद पर खर्च करती है।'

नई दिल्ली, 13 मई (आईएएनएस)। अमूल इंडिया के बाद अब मदर डेयरी ने भी दूध के दाम में बढ़ोतरी की है। यह बढ़ोतरी 2 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से की गई है। कंपनी ने बताया कि नई दरें 14 मई 2026 से प्रभावी हो जाएंगी। कंपनी के मुताबिक, यह बढ़ोतरी पूरी लागत के मुकाबले आंशिक है और इसका उद्देश्य किसानों के हित तथा उपभोक्ताओं के बीच संतुलन बनाए रखना है। प्रवक्ता ने कहा कि मदर डेयरी अपने दूध बिक्री से होने वाली कमाई का लगभग 75 से 80 प्रतिशत हिस्सा किसानों और दूध खरीद पर खर्च करती है। इससे किसानों की आजीविका को समर्थन मिलता है और उपभोक्ताओं को लगातार गुणवत्तापूर्ण दूध उपलब्ध कराया जा सकता है.

नई दिल्ली, 13 मई (आईएएनएस)। अमूल इंडिया के बाद अब मदर डेयरी ने भी दूध के दाम में बढ़ोतरी की है। यह बढ़ोतरी 2 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से की गई है। कंपनी ने बताया कि नई दरें 14 मई 2026 से प्रभावी हो जाएंगी। कंपनी के मुताबिक, यह बढ़ोतरी पूरी लागत के मुकाबले आंशिक है और इसका उद्देश्य किसानों के हित तथा उपभोक्ताओं के बीच संतुलन बनाए रखना है। प्रवक्ता ने कहा कि मदर डेयरी अपने दूध बिक्री से होने वाली कमाई का लगभग 75 से 80 प्रतिशत हिस्सा किसानों और दूध खरीद पर खर्च करती है। इससे किसानों की आजीविका को समर्थन मिलता है और उपभोक्ताओं को लगातार गुणवत्तापूर्ण दूध उपलब्ध कराया जा सकता है





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