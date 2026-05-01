मदालसा शर्मा ने मिथुन चक्रवर्ती के बेटे महाअक्षय से शादी की, कहा- बच्चा करने का प्रेशर नहीं बनाया गया

अनुपमा फेम एक्ट्रेस मदालसा शर्मा ने मिथुन चक्रवर्ती के बेटे महाअक्षय चक्रवर्ती से शादी की। दोनों ने अपने रिश्ते को गुप्त रखा था, लेकिन जब शादी का निर्णय लिया गया, तो उन्होंने इसे सार्वजनिक कर दिया। मदालसा ने एक इंटरव्यू में कहा कि उन पर बच्चा करने का प्रेशर नहीं बनाया गया है और यह उनकी पर्सनल चॉइस है।

अनुपमा फेम एक्ट्रेस मदालसा शर्मा ने 10 जुलाई 2018 को मिथुन चक्रवर्ती के बेटे महाअक्षय चक्रवर्ती से शादी रचाई थी। महाअक्षय को मिमोह के नाम से भी जाना जाता है। मदालसा और मिमोह ने अपने रिश्ते को तब तक प्राइवेट रखा जब तक बात शादी तक नहीं पहुंच गई। इस कपल ने हमेशा समाज की नहीं, बल्कि अपने रिश्ते की परवाह की है। Hauterrfly को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात की है। उनसे ये भी पूछा गया कि क्या उन पर मां बनने का प्रेशर बनाया गया। एक्ट्रेस ने कहा कि मुझ पर अब तक बच्चा करने का प्रेशर नहीं बनाया गया है। ये कपल की पर्सनल चॉइस है। मुझ पर तो किसी ने दबाव नहीं बनाया। आगे वो कहती हैं कि मुझे हमेशा एक फ्रीडम दी गई है। मेरा मानना है कि जब आप कंफर्टेबल हो, तभी बच्चा करना चाहिए। मदालसा ने ये भी माना कि इस तरह के प्रेशर को हैंडल करना वाकई मुश्किल है। एक्ट्रेस बताती हैं कि मिमोह और उनकी मुलाकात एक इवेंट में हुई थी। पहली मुलाकात के बाद वो और मिमोह एक-दूसरे के टच में थे। 10 साल बाद वो दोबारा एक-दूसरे से मिले और प्यार हो गया। मदालसा बताती हैं कि हमने ज्यादा डेटिंग नहीं की। हमें शादी करनी थी। उन्होंने कहा कि उनके ससुर मिथुन चक्रवर्ती भी खुले विचारों के हैं। मदालसा ने बताया कि उनके ससुर मिथुन कभी ये नहीं कहते कि महिलाओं को ऐसे कपड़े पहनने चाहिए। वैसे कपड़े पहनने चाहिए। या इस उम्र में शादी करो, बच्चा करो। उनके मुताबिक, सबको अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का हक है। मदालसा और मिमोह की शादी से पहले उनका रिश्ता काफी समय से चर्चा में रहा था। दोनों ने अपने रिश्ते को गुप्त रखा था, लेकिन जब शादी का निर्णय लिया गया, तो उन्होंने इसे सार्वजनिक कर दिया। इस शादी ने बॉलीवुड में काफी हलचल मचाई थी, क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती के परिवार में यह एक बड़ा परिवर्तन था। मदालसा ने अपने इंटरव्यू में बताया कि उनका रिश्ता मिमोह के साथ बहुत ही प्राकृतिक और सहज था। उन्होंने कहा कि दोनों ने एक-दूसरे को समझने के लिए समय लिया और फिर शादी का फैसला लिया। मदालसा ने यह भी कहा कि उनके ससुर मिथुन चक्रवर्ती ने उन्हें बहुत सारी स्वतंत्रता दी है और कभी भी उन्हें किसी तरह का दबाव नहीं बनाया। मिथुन चक्रवर्ती ने अपने बेटे और बहू को अपने जीवन को अपने तरीके से जीने की स्वतंत्रता दी है। मदालसा ने कहा कि यह एक बहुत ही खुशनुमा और स्वतंत्रता से भरा रिश्ता है। उन्होंने यह भी कहा कि वह और मिमोह एक-दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और एक-दूसरे का समर्थन करते हैं। मदालसा ने अपने इंटरव्यू में यह भी कहा कि वह और मिमोह एक-दूसरे के साथ बहुत ही खुश हैं और उन्हें लगता है कि उनका रिश्ता बहुत ही मजबूत है। उन्होंने कहा कि वह और मिमोह एक-दूसरे के साथ बहुत ही खुश हैं और उन्हें लगता है कि उनका रिश्ता बहुत ही मजबूत है। मदालसा ने यह भी कहा कि वह और मिमोह एक-दूसरे के साथ बहुत ही खुश हैं और उन्हें लगता है कि उनका रिश्ता बहुत ही मजबूत है.

अनुपमा फेम एक्ट्रेस मदालसा शर्मा ने 10 जुलाई 2018 को मिथुन चक्रवर्ती के बेटे महाअक्षय चक्रवर्ती से शादी रचाई थी। महाअक्षय को मिमोह के नाम से भी जाना जाता है। मदालसा और मिमोह ने अपने रिश्ते को तब तक प्राइवेट रखा जब तक बात शादी तक नहीं पहुंच गई। इस कपल ने हमेशा समाज की नहीं, बल्कि अपने रिश्ते की परवाह की है। Hauterrfly को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात की है। उनसे ये भी पूछा गया कि क्या उन पर मां बनने का प्रेशर बनाया गया। एक्ट्रेस ने कहा कि मुझ पर अब तक बच्चा करने का प्रेशर नहीं बनाया गया है। ये कपल की पर्सनल चॉइस है। मुझ पर तो किसी ने दबाव नहीं बनाया। आगे वो कहती हैं कि मुझे हमेशा एक फ्रीडम दी गई है। मेरा मानना है कि जब आप कंफर्टेबल हो, तभी बच्चा करना चाहिए। मदालसा ने ये भी माना कि इस तरह के प्रेशर को हैंडल करना वाकई मुश्किल है। एक्ट्रेस बताती हैं कि मिमोह और उनकी मुलाकात एक इवेंट में हुई थी। पहली मुलाकात के बाद वो और मिमोह एक-दूसरे के टच में थे। 10 साल बाद वो दोबारा एक-दूसरे से मिले और प्यार हो गया। मदालसा बताती हैं कि हमने ज्यादा डेटिंग नहीं की। हमें शादी करनी थी। उन्होंने कहा कि उनके ससुर मिथुन चक्रवर्ती भी खुले विचारों के हैं। मदालसा ने बताया कि उनके ससुर मिथुन कभी ये नहीं कहते कि महिलाओं को ऐसे कपड़े पहनने चाहिए। वैसे कपड़े पहनने चाहिए। या इस उम्र में शादी करो, बच्चा करो। उनके मुताबिक, सबको अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का हक है। मदालसा और मिमोह की शादी से पहले उनका रिश्ता काफी समय से चर्चा में रहा था। दोनों ने अपने रिश्ते को गुप्त रखा था, लेकिन जब शादी का निर्णय लिया गया, तो उन्होंने इसे सार्वजनिक कर दिया। इस शादी ने बॉलीवुड में काफी हलचल मचाई थी, क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती के परिवार में यह एक बड़ा परिवर्तन था। मदालसा ने अपने इंटरव्यू में बताया कि उनका रिश्ता मिमोह के साथ बहुत ही प्राकृतिक और सहज था। उन्होंने कहा कि दोनों ने एक-दूसरे को समझने के लिए समय लिया और फिर शादी का फैसला लिया। मदालसा ने यह भी कहा कि उनके ससुर मिथुन चक्रवर्ती ने उन्हें बहुत सारी स्वतंत्रता दी है और कभी भी उन्हें किसी तरह का दबाव नहीं बनाया। मिथुन चक्रवर्ती ने अपने बेटे और बहू को अपने जीवन को अपने तरीके से जीने की स्वतंत्रता दी है। मदालसा ने कहा कि यह एक बहुत ही खुशनुमा और स्वतंत्रता से भरा रिश्ता है। उन्होंने यह भी कहा कि वह और मिमोह एक-दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और एक-दूसरे का समर्थन करते हैं। मदालसा ने अपने इंटरव्यू में यह भी कहा कि वह और मिमोह एक-दूसरे के साथ बहुत ही खुश हैं और उन्हें लगता है कि उनका रिश्ता बहुत ही मजबूत है। उन्होंने कहा कि वह और मिमोह एक-दूसरे के साथ बहुत ही खुश हैं और उन्हें लगता है कि उनका रिश्ता बहुत ही मजबूत है। मदालसा ने यह भी कहा कि वह और मिमोह एक-दूसरे के साथ बहुत ही खुश हैं और उन्हें लगता है कि उनका रिश्ता बहुत ही मजबूत है





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