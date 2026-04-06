मदुरै कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: पुलिस हिरासत में मौत के मामले में नौ पुलिसकर्मियों को मृत्युदंड

मदुरै की एक अदालत ने पुलिस हिरासत में पिता-पुत्र की मौत के मामले में नौ पुलिसकर्मियों को मृत्युदंड सुनाया है। अदालत ने इस मामले को 'दुर्लभतम' श्रेणी का माना है। इस घटना ने देश में हिरासत में हिंसा और पुलिस की जवाबदेही पर बहस छेड़ दी थी।

पुलिस हिरासत में मौत के मामले में मदुरै की एक अदालत ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पुलिस हिरासत में पिता-पुत्र की मौत के मामले में नौ पुलिसकर्मियों को सजा-ए-मौत सुनाई है। यह मामला जून 2020 का है जब पी. जेयराज और उनके बेटे जे.

बेनिक्स को सातांकुलम पुलिस स्टेशन में हिरासत में लिया गया था। उन पर कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था। कुछ दिनों बाद, पिता-पुत्र की कोविलपट्टी सरकारी अस्पताल में मौत हो गई। जांच से पता चला कि पुलिस हिरासत में उन्हें बेरहमी से पीटा गया और प्रताड़ित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप उनकी मौत हुई। अदालत ने इस मामले को 'दुर्लभतम' श्रेणी का मानते हुए नौ पुलिसकर्मियों को मृत्युदंड देने का फैसला किया।\जज मुथुकुमारन ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर आम नागरिक ने यह अपराध किया होता तो सामान्य सजा दी जा सकती थी, लेकिन अपराध पुलिस ने किया है, इसलिए साधारण सजा नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि यह हिरासत में हिंसा का स्पष्ट उदाहरण है। अदालत ने पाया कि पिता और पुत्र को पुलिस हिरासत में बुरी तरह पीटा गया था। निरीक्षक एस श्रीधर ने हमले के लिए उकसाया, जबकि अन्य कर्मी हिंसा और सबूतों को छिपाने में शामिल थे। आरोपियों पर हत्या, गंभीर चोट पहुंचाने, साक्ष्य गढ़ने और झूठे मामले दर्ज करने के आरोप शामिल थे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने फॉरेंसिक साक्ष्य, मेडिकल रिपोर्ट और गवाहों के बयानों के आधार पर साबित किया कि सातांकुलम थाने में उन पर क्रूर हमला हुआ था। थाने में पाए गए खून के धब्बे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज चोटें मुख्य साक्ष्य रहे।\इस मामले की जांच पूरे देश में हिरासत में हिंसा और पुलिस की जवाबदेही पर बहस का केंद्र बन गई थी। पीड़ितों के वकील जबा सिंह ने अदालत के फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि सभी आरोपियों को मौत की सजा दी गई है। अदालत ने मुआवजे का भी आदेश दिया है, जिसमें पहले आरोपी को 24 लाख रुपये और दूसरे आरोपी को 16.30 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया गया है। कुल मिलाकर, मृतक बेनिक्स की मां को 1.40 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। अदालत ने कहा कि अगर आरोपी मुआवजा नहीं देंगे तो उनकी संपत्ति जब्त कर बेच दी जाएगी और राशि पीड़ित परिवार को दी जाएगी। पीड़ित परिवार की सदस्य पर्सी ने कहा कि अदालत ने न्याय किया और उन्हें उम्मीद है कि ऐसे हादसे भविष्य में कभी नहीं होंगे। सत्तारूढ़ द्रमुक के प्रवक्ता टीकेएस एलंगोवन ने कहा कि उस समय की सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन द्रमुक ने सत्ता में आने के बाद जांच शुरू की और पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया





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