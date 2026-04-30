मद्रास हाई कोर्ट ने हिंदू कपल को मुस्लिम बच्चे का गार्जियन नियुक्त किया, बच्चे के कल्याण को प्राथमिकता दी

मद्रास हाई कोर्ट ने एक हिंदू जोड़े को एक मुस्लिम बच्चे का गार्जियन नियुक्त किया है। कोर्ट ने कहा कि बच्चे का कल्याण सबसे महत्वपूर्ण है और बच्चे की देखभाल करने वाले हिंदू कपल को कानूनी अभिभावक के रूप में मान्यता दी। यह फैसला एक फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद आया है।

मदुरै: मद्रास हाई कोर्ट ने एक हिंदू जोड़े को एक मुस्लिम बच्चे का गार्जियन नियुक्त किया। हाई कोर्ट ने कहा कि नाबालिग बच्चे के प्रति पक्षों की भावनाएं और बच्चे का कल्याण सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। कोर्ट मदुरै की एक फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली एक हिंदू व्यक्ति (अपीलकर्ता) की अपील पर सुनवाई कर रहा था। यह कपल निसंता्न था और उसने एक मुस्लिम महिला का बच्चा गोद ले लिया था। मुस्लिम महिला का यह तीसरा बच्चा था और वह दिहाड़ी मजदूर थी। उसने अपनी मर्जी से बच्ची को हिंदू कपल को गोद दिया था। कपल की शादी 2012 में हुई थी। चूंकि उनका कोई बच्चा नहीं था, इसलिए उन्होंने एक बच्चा गोद लेने का फैसला किया। एक मुस्लिम महिला दिहाड़ी मज़दूर थी। कपल उसे 10 साल से ज़्यादा समय से जानते थे। मुस्लिम महिला के तीन बच्चे थे। मुस्लिम महिला ने तीसरी बेटी को दिया गोद। तीसरा बच्चा 2023 में पैदा हुआ था। चूंकि मुस्लिम महिला के पति का निधन हो चुका था, और वह अपने बच्चों को बुनियादी सुविधाएं देने के लिए संघर्ष कर रही थी, इसलिए उसने अपनी तीसरी बेटी को अपीलकर्ता और उसकी पत्नी को गोद देने के लिए पूरे दिल से सहमति दी। अपीलकर्ता और उसकी पत्नी ने बच्चे की देखभाल करना शुरू कर दिया। फैमिली कोर्ट ने खारिज की याचिका। गोद लेने की प्रक्रिया को कानूनी रूप देने के लिए, अपीलकर्ता ने फैमिली कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें मांग की गई थी कि अपीलकर्ता को नाबालिग बच्चे का कानूनी अभिभावक नियुक्त किया जाए, जब तक कि वह बालिग न हो जाए। हालांकि, फैमिली कोर्ट ने उनकी याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि वह एक लड़की है और अपीलकर्ता और उसकी पत्नी उसके लिए अजनबी हैं। हालांकि, कोर्ट ने यह माना कि एक गैर-मुस्लिम को भी बच्चे का अभिभावक नियुक्त किया जा सकता है। कपल को कहती है मम्मी-पापा। अपील पर सुनवाई करते हुए, जस्टिस एन आनंद वेंकटेश और जस्टिस के के रामकृष्णन की डिवीज़न बेंच ने इस बात पर गौर किया कि जन्म से ही बच्चे की देखभाल केवल अपीलकर्ता और उसकी पत्नी ने की है। बच्ची अपीलकर्ता और उसकी पत्नी को 'पिता' और 'माता' कहकर बुलाती है। वह अपनी सगी मां को 'मौसी' कहकर बुलाती है। सगी मां ने भी अपीलकर्ता को अभिभावक नियुक्त करने के लिए पूरे दिल से सहमति दी है। हाई कोर्ट बेंच ने गोद लेने के एक्ट पर क्या कहा। जजों ने कहा कि ' अभिभावक और प्रतिपाल्य अधिनियम , 1890' (Guardians and Wards Act 1890) धर्म-निरपेक्ष है। यह अधिनियम हर उस व्यक्ति पर लागू होता है जो किसी नाबालिग का अभिभावक बनना चाहता है। जब कोर्ट अधिनियम की धारा 17 के तहत किसी याचिका पर विचार करता है, तो धर्म भी विचार किए जाने वाले कारकों में से एक होता है। अधिनियम की धारा 17 में उन मामलों का प्रावधान है जिन पर अभिभावक नियुक्त करते समय कोर्ट को विचार करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि प्राथमिक कारक बच्चे का कल्याण है। इसके अलावा, कोर्ट को नाबालिग की उम्र, लिंग और धर्म, और साथ ही प्रस्तावित अभिभावक के चरित्र और क्षमता पर भी विचार करना चाहिए। जजों ने कहा कि इस एक्ट की धारा 17 की उप-धारा (1) का दायरा यह है कि कोर्ट को नाबालिग बच्चे के प्रति पक्षों के लगाव और भावनाओं, और नाबालिग बच्चे के कल्याण के बीच संतुलन बनाना होता है, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हिंदू कपल को मुस्लिम बच्चा गोद देते समय कोर्ट ने क्या कहा। जजों ने कहा कि अपीलकर्ता का कानूनी अभिभावक के तौर पर नियुक्त होने का अधिकार इस एक्ट से मान्यता प्राप्त है। एक्ट के प्रावधानों को लागू करते समय, कोर्ट बच्चे के सर्वोत्तम कल्याण के लिए अपनी 'पैरेंट्स पैट्रिया' (माता-पिता जैसी) अधिकार-सीमा का इस्तेमाल कर रहा है। अपीलकर्ता को कानूनी अभिभावक नियुक्त करना बच्चे के कल्याण में ही होगा, क्योंकि बच्चा अपीलकर्ता और उसकी पत्नी को ही अपने माता-पिता मानता है, और बच्चे के जन्म से ही अपीलकर्ता और उसकी पत्नी ने ही उसकी देखभाल की है। जजों ने कहा कि इसलिए, कोर्ट अपीलकर्ता और उसकी पत्नी की साख से संतुष्ट है, और इस बात से भी संतुष्ट है कि बच्चे की असली माँ ने पूरे दिल से अपनी सहमति दी है। फैमिली कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश को रद्द करते हुए, जज ने अपीलकर्ता को बच्चे का कानूनी अभिभावक नियुक्त कर दिया.

मदुरै: मद्रास हाई कोर्ट ने एक हिंदू जोड़े को एक मुस्लिम बच्चे का गार्जियन नियुक्त किया। हाई कोर्ट ने कहा कि नाबालिग बच्चे के प्रति पक्षों की भावनाएं और बच्चे का कल्याण सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। कोर्ट मदुरै की एक फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली एक हिंदू व्यक्ति (अपीलकर्ता) की अपील पर सुनवाई कर रहा था। यह कपल निसंता्न था और उसने एक मुस्लिम महिला का बच्चा गोद ले लिया था। मुस्लिम महिला का यह तीसरा बच्चा था और वह दिहाड़ी मजदूर थी। उसने अपनी मर्जी से बच्ची को हिंदू कपल को गोद दिया था। कपल की शादी 2012 में हुई थी। चूंकि उनका कोई बच्चा नहीं था, इसलिए उन्होंने एक बच्चा गोद लेने का फैसला किया। एक मुस्लिम महिला दिहाड़ी मज़दूर थी। कपल उसे 10 साल से ज़्यादा समय से जानते थे। मुस्लिम महिला के तीन बच्चे थे। मुस्लिम महिला ने तीसरी बेटी को दिया गोद। तीसरा बच्चा 2023 में पैदा हुआ था। चूंकि मुस्लिम महिला के पति का निधन हो चुका था, और वह अपने बच्चों को बुनियादी सुविधाएं देने के लिए संघर्ष कर रही थी, इसलिए उसने अपनी तीसरी बेटी को अपीलकर्ता और उसकी पत्नी को गोद देने के लिए पूरे दिल से सहमति दी। अपीलकर्ता और उसकी पत्नी ने बच्चे की देखभाल करना शुरू कर दिया। फैमिली कोर्ट ने खारिज की याचिका। गोद लेने की प्रक्रिया को कानूनी रूप देने के लिए, अपीलकर्ता ने फैमिली कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें मांग की गई थी कि अपीलकर्ता को नाबालिग बच्चे का कानूनी अभिभावक नियुक्त किया जाए, जब तक कि वह बालिग न हो जाए। हालांकि, फैमिली कोर्ट ने उनकी याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि वह एक लड़की है और अपीलकर्ता और उसकी पत्नी उसके लिए अजनबी हैं। हालांकि, कोर्ट ने यह माना कि एक गैर-मुस्लिम को भी बच्चे का अभिभावक नियुक्त किया जा सकता है। कपल को कहती है मम्मी-पापा। अपील पर सुनवाई करते हुए, जस्टिस एन आनंद वेंकटेश और जस्टिस के के रामकृष्णन की डिवीज़न बेंच ने इस बात पर गौर किया कि जन्म से ही बच्चे की देखभाल केवल अपीलकर्ता और उसकी पत्नी ने की है। बच्ची अपीलकर्ता और उसकी पत्नी को 'पिता' और 'माता' कहकर बुलाती है। वह अपनी सगी मां को 'मौसी' कहकर बुलाती है। सगी मां ने भी अपीलकर्ता को अभिभावक नियुक्त करने के लिए पूरे दिल से सहमति दी है। हाई कोर्ट बेंच ने गोद लेने के एक्ट पर क्या कहा। जजों ने कहा कि 'अभिभावक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890' (Guardians and Wards Act 1890) धर्म-निरपेक्ष है। यह अधिनियम हर उस व्यक्ति पर लागू होता है जो किसी नाबालिग का अभिभावक बनना चाहता है। जब कोर्ट अधिनियम की धारा 17 के तहत किसी याचिका पर विचार करता है, तो धर्म भी विचार किए जाने वाले कारकों में से एक होता है। अधिनियम की धारा 17 में उन मामलों का प्रावधान है जिन पर अभिभावक नियुक्त करते समय कोर्ट को विचार करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि प्राथमिक कारक बच्चे का कल्याण है। इसके अलावा, कोर्ट को नाबालिग की उम्र, लिंग और धर्म, और साथ ही प्रस्तावित अभिभावक के चरित्र और क्षमता पर भी विचार करना चाहिए। जजों ने कहा कि इस एक्ट की धारा 17 की उप-धारा (1) का दायरा यह है कि कोर्ट को नाबालिग बच्चे के प्रति पक्षों के लगाव और भावनाओं, और नाबालिग बच्चे के कल्याण के बीच संतुलन बनाना होता है, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हिंदू कपल को मुस्लिम बच्चा गोद देते समय कोर्ट ने क्या कहा। जजों ने कहा कि अपीलकर्ता का कानूनी अभिभावक के तौर पर नियुक्त होने का अधिकार इस एक्ट से मान्यता प्राप्त है। एक्ट के प्रावधानों को लागू करते समय, कोर्ट बच्चे के सर्वोत्तम कल्याण के लिए अपनी 'पैरेंट्स पैट्रिया' (माता-पिता जैसी) अधिकार-सीमा का इस्तेमाल कर रहा है। अपीलकर्ता को कानूनी अभिभावक नियुक्त करना बच्चे के कल्याण में ही होगा, क्योंकि बच्चा अपीलकर्ता और उसकी पत्नी को ही अपने माता-पिता मानता है, और बच्चे के जन्म से ही अपीलकर्ता और उसकी पत्नी ने ही उसकी देखभाल की है। जजों ने कहा कि इसलिए, कोर्ट अपीलकर्ता और उसकी पत्नी की साख से संतुष्ट है, और इस बात से भी संतुष्ट है कि बच्चे की असली माँ ने पूरे दिल से अपनी सहमति दी है। फैमिली कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश को रद्द करते हुए, जज ने अपीलकर्ता को बच्चे का कानूनी अभिभावक नियुक्त कर दिया





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