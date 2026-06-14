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मद्रास विश्वविद्यालय के छात्रों ने कोयंबटूर के पास खोजी दो प्रागैतिहासिक स्थल, मिले प्राचीन औजार और चित्र

विज्ञान और प्रौद्योगिकी News

मद्रास विश्वविद्यालय के छात्रों ने कोयंबटूर के पास खोजी दो प्रागैतिहासिक स्थल, मिले प्राचीन औजार और चित्र
प्रागैतिहासिक स्थलपुरातत्वमद्रास विश्वविद्यालय
📆14-06-2026 02:39:00
📰NBT Hindi News
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मद्रास विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के छात्रों ने कोयंबटूर जिले के सुलूर क्षेत्र में दो प्रागैतिहासिक स्थलों की खोज की है। इनमें चिन्नामलाई में लाल गेरू से बनी ज्यामितीय पेंटिंग वाला रॉक शेल्टर और माइक्रोलिथिक औजार शामिल हैं, जबकि सेनजेरीमलाई में पत्थर के औजार और टुकड़े मिले हैं। यह खोज प्रागैतिहासिक मानव जीवन और तकनीक के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है।

तमिलनाडु के कोयंबटूर जिले में स्थित सुलूर क्षेत्र के मलाईपालयम गांव में मद्रास विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास और पुरातत्व विभाग के छात्रों ने दो महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक स्थल ों की खोज की है। यह खोज पुरातत्व सर्वेक्षण के दौरान हुई, जिसमें छात्रों ने चिन्नामलाई और सेनजेरीमलाई नामक दो पहाड़ियों पर प्राचीन मानव बस्तियों के साक्ष्य पाए। चिन्नामलाई में एक रॉक शेल्टर मिला है, जिसकी दीवारों पर लाल गेरू से ज्यामितीय पैटर्न में पेंटिंग बनाई गई है। यह पेंटिंग प्रागैतिहासिक काल की कलात्मक अभिव्यक्ति का उदाहरण है। इसके अलावा, यहां माइक्रोलिथिक पत्थर के औजारों का संग्रह मिला है, जिनमें बोरर, थंबनेल स्क्रैपर और हथौड़े के पत्थर शामिल हैं। ये औजार क्वार्ट्ज़ और क्रिस्टल क्वार्ट्ज़ से बने हैं, जो स्थानीय रूप से उपलब्ध थे। पास की सेनजेरीमलाई पहाड़ी पर भी पत्थर के औजार और उनके टुकड़े मिले हैं, जो एक कार्यशाला स्थल का संकेत देते हैं। दोनों स्थल एक-दूसरे से केवल 1.4 किलोमीटर की दूरी पर हैं, जो संभवतः एक ही समुदाय द्वारा उपयोग किए जाते रहे होंगे। पोस्ट-ग्रेजुएट छात्रा उमामहेश्वरी जी ने इस खोज के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि लाल गेरू पेंटिंग वाली रॉक आर्ट और अपनी मूल जगह पर मौजूद माइक्रोलिथिक औजार मिलना दुर्लभ है। यह इंगित करता है कि यह स्थल प्रागैतिहासिक लोगों के लिए आवास और औजार निर्माण का केंद्र रहा होगा। औजारों के विश्लेषण से पता चलता है कि इनमें बाइपोलर फ्लेकिंग तकनीक का व्यापक उपयोग हुआ है, जो क्वार्ट्ज़ जैसी कठोर सामग्री पर काम करने के लिए उपयुक्त है। दिलचस्प बात यह है कि बारीक औजारों के लिए क्रिस्टल क्वार्ट्ज़ को प्राथमिकता दी गई थी, जो स्थानीय स्रोतों से उपलब्ध था। सेनजेरीमलाई गुफा से मिला क्वार्ट्ज़ाइट का हथौड़े का पत्थर, जिस पर स्पष्ट चोट के निशान हैं, इस बात का प्रमाण है कि प्रागैतिहासिक लोग इसका उपयोग औजार बनाने में करते थे। इसके अलावा, स्थानीय चट्टानों में बारीक क्वार्ट्ज़ाइट की अनुपस्थिति से पता चलता है कि यह पत्थर दूर से लाया गया था, जो विभिन्न क्षेत्रों के बीच संपर्क और व्यापार का संकेत है। पुरातत्व विद् वी.

सेल्वाकुमार, जिन्होंने कोयंबटूर के पास नवपाषाण काल की जगह मोलापालयम में खुदाई की थी, ने कहा कि कोयंबटूर और पलक्कड़ क्षेत्रों की शेल्टरों में क्वार्ट्ज़ माइक्रोलिथ आम हैं। उन्होंने मारुथमलाई, वालयार, सिरुवानी फॉल्स, भारतीयार यूनिवर्सिटी कैंपस, कुमिट्ठीपाथी और तिरुचेंगोडे में इसी तरह की माइक्रोलिथिक साइटों की पहचान की है। ये खोजें दक्षिण भारत में प्रागैतिहासिक मानव प्रवास और तकनीकी विकास को समझने में मदद करती हैं। छात्रों द्वारा खोजी गई इन दो पहाड़ियों का मध्यकालीन इतिहास भी दर्ज है, जो इस क्षेत्र के निरंतर निवास का संकेत है। इस खोज ने पुरातत्व विभाग का ध्यान आकर्षित किया है और आगे व्यापक उत्खनन की संभावना है। मद्रास विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास और पुरातत्व विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर और हेड जे.

ने इस उपलब्धि पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह खोज हमारे छात्रों के समर्पण और क्षेत्र में कौशल को दर्शाती है, और यह प्रागैतिहासिक अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करती है

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प्रागैतिहासिक स्थल पुरातत्व मद्रास विश्वविद्यालय कोयंबटूर माइक्रोलिथिक औजार

 

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