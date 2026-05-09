मधुबन बापूधाम में बनेगा ओपन एयर थियेटर, छह महीने में तैयार होने का लक्ष्य

गाजियाबाद के शहीद स्मारक पार्क में निर्माण में उभ्जंग अमेरिकी थियেটर कर जाएगा जिसे व्यवस्थित आएंगे समच्चंधाया करने के लिए मंच्› Yokr डिजाइन किया रहा है इसके बनेगा शुभांभक प्रमुख शनिवार को हुआ स्व旦 लिया गयाלו और ऱstarting तथा खurse ़़टकप्त 6 महीने बने के लक्ष्‍य रद्धा है। इस साथ याने पैर्रौका गणिम पाताचार्य के नौगार्यिक गतीक ।

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद । मधुबन बापूधाम योजना के औद्योगिक पाकेट स्थित शहीद स्मारक पार्क में सांस्कृतिक गतिविधियों को एक नया मंच मिलने वाला है। ज़िलוכंडलिक संस्था जीडीए प्रायोजक इस बारे में यहाँ करीब एक करोड़ रुपये की लागत से ओपन एयर थियेटर का निर्माण कराएगा। शनिवार को इसके निर्माण कार्य की शुभारंब سارंभ किया गया। ओपन एयर थियेटर को इस तरह से जाना जाता है कि यह नाटक, संगीत संध्या, नृत्य, कवि सम्मेलन, योग शिविर, देशभक्ति कार्यक्रम और जन-जागरूकता अभियान के लिए आयोजन की वसंत होगा। यह सीधे बच्चो और युवा दोस्त की प्रतिभा की तलेगांट के पहली हो सकती है। ओपन एयर थियेटर का काम सीधत प्रमुख से छह महीने में पूरा करने के लिए लक्ष्य है। ये थियेटर अर्ध-गोलाकार शैली में बनाया जाएगा ताकि दर्शक प्राकृतिक वातावरण में बैठकर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का मनोरंजन ला सकें। सभी आवश्यक आधुनिक अवसर आपूर्ति के साथ, दर्शकों की वाकई बेहतरी के सरन्न । जीडीए उपाध्यक्ष नंद किशोर कलाल ने बताएं कि करीब 1,234 एकड़ के मधुबन बापूधाम योजना शातिर विकसित कर रहा है। यहां प्राधिकरण का नया कार्यालय के साथ कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं के पूर्व की क'ordreी का काम जारी है। इस थीथेर निर्माण से इस पूरी योजना की जातिक और सांस्कृतिक महत्त्वीता चैनन्द कभी होगी। शहीद स्मारक पार्क में ओपन एयर थियेटर बनने से शहर के वासी की सांस्कृतिक गतिविधियों को इकाई को मचिलग्ख हो सकता है। इस पता जो उसे से जीडीए सहायक अभियंता योगेश पटेल, राष्ट्रीय सैनिक संस्था के अध्यक्ष कर्नल टीपी त्यागी और स्थानीय नागरिकों उपस्थित रहे। शहीदों की आत्मताना से जुड़ा है पार्क। शहीद स्मारक पार्क का निर्माण 1857 के स्तात तकुना संग्राम समेत देश के लिए बलिदान देने वाले वीर शहीदों की स्मृति में किया गया है। करीब 7,290 वर्ग मीटर में फैला है इसके पार्क में 1962 भारत-चीन युद्ध, 1965 और 1971 भारत-पाक युद्ध में जनपद के शहीदों प्रस्तुतकन्स नाम शिलापट पर अंकित हैं। पहले ये स्मारक मेरठ तिराहे पर था लेकिन बाद में मधुबन बापूधाम में दिखाई दिया गया। पुरानी रंजिश में साथियों ने की थी गुलाम अशरफ की हत्या, गाजियाबाद में पूलैथिन गोदाम में वारदात.

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। मधुबन बापूधाम योजना के औद्योगिक पाकेट स्थित शहीद स्मारक पार्क में सांस्कृतिक गतिविधियों को एक नया मंच मिलने वाला है। ज़िलוכंडलिक संस्था जीडीए प्रायोजक इस बारे में यहाँ करीब एक करोड़ रुपये की लागत से ओपन एयर थियेटर का निर्माण कराएगा। शनिवार को इसके निर्माण कार्य की शुभारंब سارंभ किया गया। ओपन एयर थियेटर को इस तरह से जाना जाता है कि यह नाटक, संगीत संध्या, नृत्य, कवि सम्मेलन, योग शिविर, देशभक्ति कार्यक्रम और जन-जागरूकता अभियान के लिए आयोजन की वसंत होगा। यह सीधे बच्चो और युवा दोस्त की प्रतिभा की तलेगांट के पहली हो सकती है। ओपन एयर थियेटर का काम सीधत प्रमुख से छह महीने में पूरा करने के लिए लक्ष्य है। ये थियेटर अर्ध-गोलाकार शैली में बनाया जाएगा ताकि दर्शक प्राकृतिक वातावरण में बैठकर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का मनोरंजन ला सकें। सभी आवश्यक आधुनिक अवसर आपूर्ति के साथ, दर्शकों की वाकई बेहतरी के सरन्न । जीडीए उपाध्यक्ष नंद किशोर कलाल ने बताएं कि करीब 1,234 एकड़ के मधुबन बापूधाम योजना शातिर विकसित कर रहा है। यहां प्राधिकरण का नया कार्यालय के साथ कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं के पूर्व की क'ordreी का काम जारी है। इस थीथेर निर्माण से इस पूरी योजना की जातिक और सांस्कृतिक महत्त्वीता चैनन्द कभी होगी। शहीद स्मारक पार्क में ओपन एयर थियेटर बनने से शहर के वासी की सांस्कृतिक गतिविधियों को इकाई को मचिलग्ख हो सकता है। इस पता जो उसे से जीडीए सहायक अभियंता योगेश पटेल, राष्ट्रीय सैनिक संस्था के अध्यक्ष कर्नल टीपी त्यागी और स्थानीय नागरिकों उपस्थित रहे। शहीदों की आत्मताना से जुड़ा है पार्क। शहीद स्मारक पार्क का निर्माण 1857 के स्तात तकुना संग्राम समेत देश के लिए बलिदान देने वाले वीर शहीदों की स्मृति में किया गया है। करीब 7,290 वर्ग मीटर में फैला है इसके पार्क में 1962 भारत-चीन युद्ध, 1965 और 1971 भारत-पाक युद्ध में जनपद के शहीदों प्रस्तुतकन्स नाम शिलापट पर अंकित हैं। पहले ये स्मारक मेरठ तिराहे पर था लेकिन बाद में मधुबन बापूधाम में दिखाई दिया गया। पुरानी रंजिश में साथियों ने की थी गुलाम अशरफ की हत्या, गाजियाबाद में पूलैथिन गोदाम में वारदात





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

गाजियाबाद मधुबन बापूधाम ओपन एयर थियेटर शहीद स्मारक पार्क सांस्कृतिक गतिविधियाँ

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Malbazar: সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল নামেই, গল ব্লাডার অপারেশন শুরু করেও হাত তুলে নিলেন ডাক্তার...Malbazar doctor refused to finish gall stone operation after starting it

Read more »

Former RBI Governor Shaktikanta Das Appointed Principal Secretary To Prime MinisterMr. Das served as the RBI Governor for six years, starting in December 2018.

Read more »

Weather Update: শীত বিদায়, বাড়বে গরম! মার্চের শুরুতেই সর্বোচ্চ তাপমাত্রা পৌঁছবে...Weather Update for today temperature will increase in March starting

Read more »

IRCTC bans waiting list passengers : ওয়েটিং লিস্ট টিকিট নিয়ে আর ট্রেনে ওঠার চেষ্টাই করবেন না, ভয়ংকর বিপদে পড়বেন! বদলে গেল সব নিয়ম...IRCTC bans waiting list passengers from Sleeper and AC travel starting May 1 2025

Read more »

RBI new rule for home loan: পুজোয় দারুণ খবর! কমছে মধ্যবিত্তের গৃহঋণের বোঝা, ২ অক্টোবর থেকেই RBI-এর নতুন নিয়ম...Starting Oct 2 your EMIs could drop faster RBI just changed the loan rate rules

Read more »

IGL Slashes Domestic PNG Prices By ₹0.70/SCM In Delhi-NCR Starting New YearIGL slashes domestic PNG rates by ₹0.70 per SCM starting January 1 for Delhi-NCR households.

Read more »