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मधुबनी के फुलपरास में महिला की गोली मारकर हत्या, पारिवारिक विवाद का संदेह

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मधुबनी के फुलपरास में महिला की गोली मारकर हत्या, पारिवारिक विवाद का संदेह
मधुबनीफुलपरासमर्डर केस
📆11-06-2026 06:25:00
📰Dainik Jagran
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बिहार के मधुबनी जिले में एक 35 वर्षीय महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने संदेह के आधार पर पति को हिरासत में लिया है और मामले की गहन जांच की जा रही है।

बिहार राज्य के मधुबनी जिले के फुलपरास थाना क्षेत्र अंतर्गत फुलकाही गांव में एक अत्यंत दुखद और सनसनीखेज घटना घटित हुई है। यहाँ एक 35 वर्षीय महिला, जिसकी पहचान संगीता देवी के रूप में हुई है, की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। यह घटना बुधवार की देर रात घटित हुई, जब पूरा गांव नींद की आगोश में था। अचानक हुई इस गोलीबारी ने स्थानीय निवासियों को झकझोर कर रख दिया है और पूरे इलाके में दहशत का माहौल व्याप्त है। मृतका संगीता देवी अपने पति रामकुमार साह के साथ रहती थीं। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस प्रशासन तुरंत हरकत में आया और मौके पर पहुँचकर स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने घटनास्थल का गहन निरीक्षण किया और साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया शुरू की। शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने संदेह के आधार पर मृतका के पति रामकुमार साह को हिरासत में ले लिया है और उससे कड़ी पूछताछ की जा रही है ताकि इस जघन्य अपराध के पीछे की वास्तविक सच्चाई सामने आ सके। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि वारदात के समय घर में कौन-कौन मौजूद था और गोली किस हथियार से चलाई गई। इस दुखद घटना की गहराई में जाने पर पारिवारिक कलह और जटिल संबंधों की एक कहानी सामने आती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, संगीता देवी और रामकुमार साह के वैवाहिक जीवन में लंबे समय से तनाव बना हुआ था। बताया जा रहा है कि रामकुमार साह ने वर्ष 2007 में दूसरी शादी की थी, जिसका मुख्य कारण यह बताया गया कि उस समय संगीता देवी की कोई संतान नहीं थी। समाज और परिवार के दबाव या व्यक्तिगत कारणों से किए गए इस दूसरे विवाह ने घर में कलह का माहौल पैदा कर दिया। हालांकि, बाद में संगीता देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन तब तक घर के भीतर रिश्तों की कड़वाहट इतनी बढ़ चुकी थी कि वह सुलझ नहीं सकी। स्थानीय लोगों और ग्रामीणों के बीच यह चर्चा आम है कि रामकुमार की दोनों पत्नियों के बीच वर्चस्व और आपसी तालमेल को लेकर अक्सर झगड़े होते थे। यही घरेलू तनाव और आपसी विवाद इस हत्याकांड का मुख्य कारण माना जा रहा है। पुलिस इस बात की बारीकी से जांच कर रही है कि क्या यह हत्या किसी सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी या फिर आवेश में आकर किया गया कोई अचानक अपराध था। फुलपरास थाना पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष टीम का गठन किया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वे हर उस पहलू की जांच कर रहे हैं जो इस हत्या से जुड़ा हो सकता है। मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, और पुलिस को उम्मीद है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से गोली की दूरी और समय का सटीक पता चल सकेगा, जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि हमला किस दिशा से और किस स्थिति में किया गया था। पुलिस ने गांव के अन्य लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों से भी पूछताछ की है ताकि घटना के समय की गतिविधियों का विस्तृत विवरण प्राप्त किया जा सके। हिरासत में लिए गए पति रामकुमार साह से पूछताछ के दौरान पुलिस मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश कर रही है ताकि वह सच उगल दे। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि अपराधी चाहे कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा और जल्द ही इस केस की गुत्थी सुलझा ली जाएगी। इसके अतिरिक्त, पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या इस घटना में किसी बाहरी व्यक्ति का हाथ था या फिर यह पूरी तरह से आंतरिक पारिवारिक मामला था। गांव के माहौल में इस समय गहरा सन्नाटा और शोक व्याप्त है। लोग इस बात से हैरान हैं कि एक घर के भीतर ऐसा खौफनाक मंजर कैसे घटित हो गया। पुलिस की फोरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से कुछ महत्वपूर्ण सुराग एकत्र किए हैं, जिनकी जांच लैब में की जाएगी। पुलिस का मानना है कि यदि पति ने ही इस अपराध को अंजाम दिया है, तो वह जल्द ही टूट जाएगा और अपना जुर्म कबूल कर लेगा। इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि पारिवारिक विवाद ों को सुलझाने के लिए कानूनी और सामाजिक परामर्श की कितनी आवश्यकता है। यदि समय रहते इन विवादों का समाधान हो जाता, तो शायद एक महिला की जान नहीं जाती और एक बच्चा अनाथ नहीं होता। प्रशासन अब इस मामले में त्वरित कार्रवाई कर न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और जल्द ही औपचारिक चार्जशीट दाखिल की जाएगी.

बिहार राज्य के मधुबनी जिले के फुलपरास थाना क्षेत्र अंतर्गत फुलकाही गांव में एक अत्यंत दुखद और सनसनीखेज घटना घटित हुई है। यहाँ एक 35 वर्षीय महिला, जिसकी पहचान संगीता देवी के रूप में हुई है, की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। यह घटना बुधवार की देर रात घटित हुई, जब पूरा गांव नींद की आगोश में था। अचानक हुई इस गोलीबारी ने स्थानीय निवासियों को झकझोर कर रख दिया है और पूरे इलाके में दहशत का माहौल व्याप्त है। मृतका संगीता देवी अपने पति रामकुमार साह के साथ रहती थीं। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस प्रशासन तुरंत हरकत में आया और मौके पर पहुँचकर स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने घटनास्थल का गहन निरीक्षण किया और साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया शुरू की। शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने संदेह के आधार पर मृतका के पति रामकुमार साह को हिरासत में ले लिया है और उससे कड़ी पूछताछ की जा रही है ताकि इस जघन्य अपराध के पीछे की वास्तविक सच्चाई सामने आ सके। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि वारदात के समय घर में कौन-कौन मौजूद था और गोली किस हथियार से चलाई गई। इस दुखद घटना की गहराई में जाने पर पारिवारिक कलह और जटिल संबंधों की एक कहानी सामने आती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, संगीता देवी और रामकुमार साह के वैवाहिक जीवन में लंबे समय से तनाव बना हुआ था। बताया जा रहा है कि रामकुमार साह ने वर्ष 2007 में दूसरी शादी की थी, जिसका मुख्य कारण यह बताया गया कि उस समय संगीता देवी की कोई संतान नहीं थी। समाज और परिवार के दबाव या व्यक्तिगत कारणों से किए गए इस दूसरे विवाह ने घर में कलह का माहौल पैदा कर दिया। हालांकि, बाद में संगीता देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन तब तक घर के भीतर रिश्तों की कड़वाहट इतनी बढ़ चुकी थी कि वह सुलझ नहीं सकी। स्थानीय लोगों और ग्रामीणों के बीच यह चर्चा आम है कि रामकुमार की दोनों पत्नियों के बीच वर्चस्व और आपसी तालमेल को लेकर अक्सर झगड़े होते थे। यही घरेलू तनाव और आपसी विवाद इस हत्याकांड का मुख्य कारण माना जा रहा है। पुलिस इस बात की बारीकी से जांच कर रही है कि क्या यह हत्या किसी सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी या फिर आवेश में आकर किया गया कोई अचानक अपराध था। फुलपरास थाना पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष टीम का गठन किया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वे हर उस पहलू की जांच कर रहे हैं जो इस हत्या से जुड़ा हो सकता है। मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, और पुलिस को उम्मीद है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से गोली की दूरी और समय का सटीक पता चल सकेगा, जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि हमला किस दिशा से और किस स्थिति में किया गया था। पुलिस ने गांव के अन्य लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों से भी पूछताछ की है ताकि घटना के समय की गतिविधियों का विस्तृत विवरण प्राप्त किया जा सके। हिरासत में लिए गए पति रामकुमार साह से पूछताछ के दौरान पुलिस मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश कर रही है ताकि वह सच उगल दे। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि अपराधी चाहे कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा और जल्द ही इस केस की गुत्थी सुलझा ली जाएगी। इसके अतिरिक्त, पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या इस घटना में किसी बाहरी व्यक्ति का हाथ था या फिर यह पूरी तरह से आंतरिक पारिवारिक मामला था। गांव के माहौल में इस समय गहरा सन्नाटा और शोक व्याप्त है। लोग इस बात से हैरान हैं कि एक घर के भीतर ऐसा खौफनाक मंजर कैसे घटित हो गया। पुलिस की फोरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से कुछ महत्वपूर्ण सुराग एकत्र किए हैं, जिनकी जांच लैब में की जाएगी। पुलिस का मानना है कि यदि पति ने ही इस अपराध को अंजाम दिया है, तो वह जल्द ही टूट जाएगा और अपना जुर्म कबूल कर लेगा। इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि पारिवारिक विवादों को सुलझाने के लिए कानूनी और सामाजिक परामर्श की कितनी आवश्यकता है। यदि समय रहते इन विवादों का समाधान हो जाता, तो शायद एक महिला की जान नहीं जाती और एक बच्चा अनाथ नहीं होता। प्रशासन अब इस मामले में त्वरित कार्रवाई कर न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और जल्द ही औपचारिक चार्जशीट दाखिल की जाएगी

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मधुबनी फुलपरास मर्डर केस पारिवारिक विवाद बिहार पुलिस

 

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