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मधुबनी में शराब तस्करों ने बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी

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मधुबनी में शराब तस्करों ने बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी
मधुबनीशराब तस्करबुजुर्ग की हत्या
📆25-05-2026 10:49:00
📰Dainik Jagran
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मधुबनी जिले के बिस्फी थाना क्षेत्र में शराब तस्करों ने एक बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है।

मधुबनी के बिस्फी थाना क्षेत्र में शराब तस्कर ों ने एक बुजुर्ग राम विनोद यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और शराब तस्कर ों ने बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या की। मधुबनी जिले के बिस्फी थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव में शराब तस्कर ों ने एक बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान राम विनोद यादव उर्फ कारी यादव के रूप में हुई है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है, जबकि अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। जानकारी के अनुसार बीती रात अपराधियों ने राम विनोद यादव को गोली मार दी। गंभीर हालत में स्वजन उन्हें इलाज के लिए डीएमसीएच दरभंगा ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। मृतक के पुत्र ने आरोप लगाया है कि शराब तस्कर ों को शक था कि उनके पिता ने ही पुलिस को सूचना देकर चार दिन पहले एक शराब तस्कर को पकड़वाया था। इसी रंजिश में तस्करों ने उनके पिता की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि हाल के दिनों में गांव में शराब कारोबार को लेकर विवाद बढ़ गया था। पुलिस द्वारा एक तस्कर की गिरफ्तारी के बाद शराब कारोबारियों में नाराजगी थी। घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी, इंस्पेक्टर, बिस्फी थानाध्यक्ष और पतौना थानाध्यक्ष मौके पर पहुंचे तथा घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की हर बिंदु पर जांच की जा रही है और जल्द ही सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

मधुबनी के बिस्फी थाना क्षेत्र में शराब तस्करों ने एक बुजुर्ग राम विनोद यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और शराब तस्करों ने बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या की। मधुबनी जिले के बिस्फी थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव में शराब तस्करों ने एक बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान राम विनोद यादव उर्फ कारी यादव के रूप में हुई है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है, जबकि अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। जानकारी के अनुसार बीती रात अपराधियों ने राम विनोद यादव को गोली मार दी। गंभीर हालत में स्वजन उन्हें इलाज के लिए डीएमसीएच दरभंगा ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। मृतक के पुत्र ने आरोप लगाया है कि शराब तस्करों को शक था कि उनके पिता ने ही पुलिस को सूचना देकर चार दिन पहले एक शराब तस्कर को पकड़वाया था। इसी रंजिश में तस्करों ने उनके पिता की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि हाल के दिनों में गांव में शराब कारोबार को लेकर विवाद बढ़ गया था। पुलिस द्वारा एक तस्कर की गिरफ्तारी के बाद शराब कारोबारियों में नाराजगी थी। घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी, इंस्पेक्टर, बिस्फी थानाध्यक्ष और पतौना थानाध्यक्ष मौके पर पहुंचे तथा घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की हर बिंदु पर जांच की जा रही है और जल्द ही सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा

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मधुबनी शराब तस्कर बुजुर्ग की हत्या पुलिस गिरफ्तारी

 

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