मधेपुरा में 14 थानों में नए थानाध्यक्षों की नियुक्ति, चुनाव से पहले बड़ा फेरबदल

मधेपुरा जिले में विधानसभा चुनाव से पहले, पुलिस विभाग ने 14 थानों और अन्य इकाइयों में नए थानाध्यक्षों और प्रभारियों की नियुक्ति की है। एसपी संदीप सिंह ने यह फेरबदल किया है, जिसमें कई अधिकारियों को इधर-उधर किया गया है। यह कदम जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और चुनाव को निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए उठाया गया है।

जागरण संवाददाता, मधेपुरा । जिले के 14 थानों में नए थाना ध्यक्षों की तैनाती की गई है। इसके साथ ही, यातायात थाना , मठाही शिविर और घैलाढ़ ओपी में भी नए अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। हालाँकि, पहले से ही प्रभारी के रूप में काम कर रहे अधिकांश पुलिस अधिकारियों को अब थाना ध्यक्ष का पद सौंपा गया है। विशेष परिवर्तन उदाकिशुनगंज, सिंहेश्वर और कुमारखंड में देखने को मिला है। उदाकिशुनगंज के नए थाना ध्यक्ष इंस्पेक्टर सुधाकर कुमार बनाए गए हैं। विनोद कुमार सिंह को उदाकिशुनगंज से स् थाना ंतरित कर सिंहेश्वर का

थानाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं, कुमारखंड के थानाध्यक्ष रहे पंकज कुमार को उनके अनुरोध पर पुलिस लाइन भेजा गया है। उनकी जगह परमानंदपुर के थानाध्यक्ष रहे रंजन कुमार को तैनात किया गया है। इसके अतिरिक्त, अमन आनन को यातायात थानाध्यक्ष, ज्योतिष कुमार को घैलाढ़ ओपी प्रभारी और कृष्णा कुमार को मठाही शिविर प्रभारी बनाया गया है।\विधानसभा चुनाव से पहले, एसपी संदीप सिंह ने एक बड़ा फेरबदल करते हुए यह आदेश जारी किया है। शुक्रवार की देर शाम एसी कार्यालय से जारी आदेश में सभी अधिकारियों को 24 घंटे के अंदर पदभार ग्रहण करने का निर्देश दिया गया है। कुलवंत कुमार को आलमनगर, विक्की रविदास को अरार, वरुण कुमार शर्मा को फुलौत, साजन पासवान को रतवारा, अरमोद कुमार को भर्राही और बरुण कुमार को बेलारी का थानाध्यक्ष बनाया गया है। इसी तरह कृष्णा कुमार सिंह को बिहारीगंज, संतोष कुमार को ग्वालपाड़ा, राजीव कुमार को भतनी, नीतु कुमारी को महिला थाना, और विकास कुमार मिश्रा को परमानंदपुर थानाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। यह फेरबदल जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और आगामी चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पुलिस विभाग का मानना है कि नए अधिकारियों की तैनाती से जनता को बेहतर सुरक्षा मिलेगी और अपराधों पर नियंत्रण करने में भी मदद मिलेगी।\यह फेरबदल जिले में पुलिसिंग के स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नए थानाध्यक्षों की नियुक्ति से थानों में काम करने के तरीके में बदलाव आने की संभावना है, जिससे जनता को पुलिस सेवा का अनुभव बेहतर होगा। नए अधिकारियों को स्थानीय लोगों के साथ बेहतर तालमेल बनाने और अपराधों को रोकने के लिए प्रभावी रणनीतियाँ बनाने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त, यह कदम आगामी चुनाव के दौरान कानून और व्यवस्था को बनाए रखने में भी मदद करेगा। एसपी संदीप सिंह ने कहा है कि यह फेरबदल जिले में अपराध नियंत्रण और जनता की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के उद्देश्य से किया गया है। उन्होंने सभी नव-नियुक्त अधिकारियों को ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का निर्देश दिया है। पुलिस विभाग ने जनता से भी सहयोग की अपील की है ताकि जिले में शांति और सुरक्षा का माहौल बना रहे। यह फेरबदल मधेपुरा जिले में एक नई शुरुआत का प्रतीक है, जहाँ पुलिस प्रशासन जनता की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है





