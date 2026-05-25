मधेपुरा में 25,000 रुपये के इनाम वाले बंटी यादव की बड़ी कार्रवाई, सात मामलों में हत्या व आर्म्स एक्ट के आरोपों में गिरफ्तार

मधेपुरा पुलिस और एसटीएफ ने 25,000 रुपये के इनाम वाले बंटी यादव को चौसा बाजार से गिरफ्तार किया। वह अभिमन्यु कुमार की हत्या और आर्म्स एक्ट के सात मामलों में शामिल है और न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

मधेपुरा में हाल ही में एक बड़ी कार्रवाई का सफल निष्पादन हुआ। पुलिस और विशेष टास्क फोर्स ( एसटीएफ ) ने 25,000 रुपये के इनाम वाले बंटी यादव को चौसा बाजार के पास से गिरफ्तार कर लिया। बंटी यादव पर अभिमन्यु कुमार की हत्या के साथ-साथ आग्नेयास्त्र (आर्म्स) एक्ट के तहत सात अलग- अलग आपराधिक मामलों में आरोप है। गिरफ्तार को तुरंत न्यायिक हिरासत में भेजा गया और आगे की जांच शुरू कर दी गई। हत्याकांड की पृष्ठभूमि को समझा जाए तो 14 जून को मधेपुरा थाना में केस संख्या 659/25 दायर किया गया था। इस मामले में मृतक अभिमन्यु कुमार, जो वार्ड संख्या दो, आजाद टोला के निवासी थे, को गोली मार कर हत्‍या किया गया था। मृतक के भाई अखिलेश कुमार के FIR के आधार पर कुल पंद्रह संदेहास्पद व्यक्तियों को केस में शामिल किया गया। आरोपियों में जगरनाथ कुमार, पवन यादव, मनीष कुमार (मांटी यादव), अजय यादव (अजय कुमार) समेत कई अन्य व्यक्ति शामिल थे, जिन्हें क्रमशः गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। सूझबूझ भरे अनुसंधान के बाद बंटी यादव को भी एक मुख्य संदिग्ध के रूप में पहचाना गया और उसके विरुद्ध 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया। गिरफ्तारी की प्रक्रिया में मधेपुरा थानाध्यक्ष विमलेन्दु कुमार, एसआई सचिन कुमार और एसटीएफ के कई जांबाज जवान शामिल थे। उन्होंने बंटी यादव को चौसा बाजार के एक कोने में ठहर कर धरा, जबकि बंटी यादव ने कुछ ही समय में भागने की कोशिश की। तेज़ी से की गई इस ऑपरेशन में बंटी यादव को बिना किसी हानि के पकड़ कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इस सफल कार्रवाई के बाद एसटीएफ और जिला पुलिस ने भविष्य में ऐसे ही मामलों में तेज़, सटीक एवं संयुक्त कार्यवाही की प्रतिबद्धता जताई है। मधुबनी के अपराध नियंत्रण को लेकर प्रशासन ने कहा है कि ऐसी बड़ी कार्रवाई से अपराधियों को सबक मिलेगा और जनता को सुरक्षा का भरोसा मिलेगा। इस घटनाक्रम में यह भी उल्लेखनीय है कि इस बार बंटी यादव के अलावा कई अन्य आरोपियों को भी क्रमशः गिरफ्तार किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कानून व्यवस्था के प्रति शासन की सख़्त नज़र है। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस ने विशेष निगरानी टीम बनाकर काम करने की घोषणा की है। समग्र रूप से, मधेपुरा में यह गिरफ्तारी अपराधियों के खिलाफ कठोर कदम उठाने और न्याय पाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई है। इस कदम से न केवल अभिमन्यु कुमार के परिवार को राहत मिली है, बल्कि स्थानीय जनता को भी एक सकारात्मक संकेत मिला है कि न्याय व्यवस्था दृढ़ और प्रभावी है.

मधेपुरा में हाल ही में एक बड़ी कार्रवाई का सफल निष्पादन हुआ। पुलिस और विशेष टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने 25,000 रुपये के इनाम वाले बंटी यादव को चौसा बाजार के पास से गिरफ्तार कर लिया। बंटी यादव पर अभिमन्यु कुमार की हत्या के साथ-साथ आग्नेयास्त्र (आर्म्स) एक्ट के तहत सात अलग- अलग आपराधिक मामलों में आरोप है। गिरफ्तार को तुरंत न्यायिक हिरासत में भेजा गया और आगे की जांच शुरू कर दी गई। हत्याकांड की पृष्ठभूमि को समझा जाए तो 14 जून को मधेपुरा थाना में केस संख्या 659/25 दायर किया गया था। इस मामले में मृतक अभिमन्यु कुमार, जो वार्ड संख्या दो, आजाद टोला के निवासी थे, को गोली मार कर हत्‍या किया गया था। मृतक के भाई अखिलेश कुमार के FIR के आधार पर कुल पंद्रह संदेहास्पद व्यक्तियों को केस में शामिल किया गया। आरोपियों में जगरनाथ कुमार, पवन यादव, मनीष कुमार (मांटी यादव), अजय यादव (अजय कुमार) समेत कई अन्य व्यक्ति शामिल थे, जिन्हें क्रमशः गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। सूझबूझ भरे अनुसंधान के बाद बंटी यादव को भी एक मुख्य संदिग्ध के रूप में पहचाना गया और उसके विरुद्ध 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया। गिरफ्तारी की प्रक्रिया में मधेपुरा थानाध्यक्ष विमलेन्दु कुमार, एसआई सचिन कुमार और एसटीएफ के कई जांबाज जवान शामिल थे। उन्होंने बंटी यादव को चौसा बाजार के एक कोने में ठहर कर धरा, जबकि बंटी यादव ने कुछ ही समय में भागने की कोशिश की। तेज़ी से की गई इस ऑपरेशन में बंटी यादव को बिना किसी हानि के पकड़ कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इस सफल कार्रवाई के बाद एसटीएफ और जिला पुलिस ने भविष्य में ऐसे ही मामलों में तेज़, सटीक एवं संयुक्त कार्यवाही की प्रतिबद्धता जताई है। मधुबनी के अपराध नियंत्रण को लेकर प्रशासन ने कहा है कि ऐसी बड़ी कार्रवाई से अपराधियों को सबक मिलेगा और जनता को सुरक्षा का भरोसा मिलेगा। इस घटनाक्रम में यह भी उल्लेखनीय है कि इस बार बंटी यादव के अलावा कई अन्य आरोपियों को भी क्रमशः गिरफ्तार किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कानून व्यवस्था के प्रति शासन की सख़्त नज़र है। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस ने विशेष निगरानी टीम बनाकर काम करने की घोषणा की है। समग्र रूप से, मधेपुरा में यह गिरफ्तारी अपराधियों के खिलाफ कठोर कदम उठाने और न्याय पाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई है। इस कदम से न केवल अभिमन्यु कुमार के परिवार को राहत मिली है, बल्कि स्थानीय जनता को भी एक सकारात्मक संकेत मिला है कि न्याय व्यवस्था दृढ़ और प्रभावी है





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मधेपुरा बंटी यादव हत्याकांड आर्म्स एक्ट एसटीएफ

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