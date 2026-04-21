मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच कतर और भारत की सक्रिय कूटनीति

अरब लीग की हालिया बैठक में कतर ने ईरान के कथित हमलों पर चिंता जताई है, वहीं भारत ने होर्मुज जलडमरूमध्य में अपने जहाजों पर हुई गोलीबारी के बाद ईरानी अधिकारियों के साथ सुरक्षा वार्ता तेज कर दी है।
नई दिल्ली में हाल ही में सामने आई एक महत्वपूर्ण कूटनीति क रिपोर्ट के अनुसार, कतर राज्य ने अरब लीग परिषद की एक विशेष मंत्रिस्तरीय बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की। इस उच्च स्तरीय बैठक का मुख्य एजेंडा अरब देशों की संप्रभुता पर ईरान के कथित हमलों की समीक्षा करना और अंतरराष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन के संदर्भ में ईरान की जिम्मेदारियों का आकलन करना था। कतर के विदेश मंत्रालय ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से इस बैठक की पुष्टि की और बताया कि बैठक में मुख्य
रूप से ईरान द्वारा किए जा रहे अवैध और निंदनीय कृत्यों पर चर्चा की गई। कतर की ओर से विदेश मामलों के राज्य मंत्री सुल्तान बिन साद अल मुरैखी ने इस बैठक में कतर राज्य का प्रतिनिधित्व किया और ईरान के व्यवहार पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। उधर, दक्षिण एशिया में भारत ने भी इस पूरे घटनाक्रम को अत्यंत गंभीरता से लिया है। विशेष रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य में भारतीय ध्वज वाले दो जहाजों पर इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) की गनबोट्स द्वारा की गई गोलीबारी की घटना ने सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है। इस संदर्भ में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ईरानी राजदूत मोहम्मद फथाली के साथ एक अहम बैठक की, जिसमें भारत ने स्पष्ट रूप से अपनी चिंताएं व्यक्त कीं। यह घटना न केवल जहाजों की सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि समुद्री व्यापार के अंतरराष्ट्रीय गलियारों में व्याप्त तनाव को भी दर्शाती है। भारत सरकार ने इस मुद्दे पर ईरान के समक्ष अपना पक्ष मजबूती से रखा है और भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कड़े कदम उठाने का आग्रह किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक अंतर-मंत्रालयी ब्रीफिंग के दौरान इस बात पर जोर दिया कि भारत सरकार लगातार ईरानी अधिकारियों के संपर्क में है। सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होर्मुज जलडमरूमध्य से भारतीय जहाजों की सुरक्षित आवाजाही को सुनिश्चित करना और ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा बनाए रखना है। जायसवाल ने स्पष्ट किया कि भारत पश्चिम एशिया के तेजी से बदलते हुए हालातों पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है और वहां के सभी संबंधित देशों के साथ संवाद की प्रक्रिया को निरंतर जारी रखा जा रहा है। कूटनीतिक हलकों में इसे भारत की एक संतुलित और सतर्क विदेश नीति के रूप में देखा जा रहा है। पश्चिम एशिया में जारी अस्थिरता के बीच भारत और कतर जैसे देशों का सक्रिय होना यह स्पष्ट करता है कि क्षेत्र की स्थिरता के लिए अंतरराष्ट्रीय संवाद और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन करना कितना अनिवार्य है। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या ईरान की ओर से कोई ठोस प्रतिक्रिया या आश्वासन मिलता है, ताकि समुद्री क्षेत्र में शांति बहाल हो सके। भारत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि वह अपने हितों की रक्षा और क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए हर संभव कूटनीतिक प्रयास जारी रखेगा