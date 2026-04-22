मध्य प्रदेश: भाजपा विधायक की पुलिस अधिकारियों को धमकी, एमपीआईओए ने की कड़ी निंदा

मध्य प्रदेश में भाजपा विधायक प्रीतम लोधी द्वारा पुलिस अधिकारियों को दी गई धमकियों के मामले में एमपीआईओए ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। लोधी पर आरोप है कि उन्होंने अपने बेटे के खिलाफ जांच शुरू करने वाले पुलिस अधिकारी को धमकी दी थी।

मध्य प्रदेश में एक भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक द्वारा पुलिस अधिकारियों को दी गई धमकियों के मामले ने तूल पकड़ लिया है। पिछोर से विधायक प्रीतम लोधी के खिलाफ मध्य प्रदेश आईपीएस ऑफिसर्स एसोसिएशन ( एमपीआईओए ) ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। लोधी पर आरोप है कि उन्होंने एक वीडियो में पुलिस अधिकारी को धमकी दी थी, क्योंकि उस अधिकारी ने उनके बेटे के खिलाफ एक मामले की जांच शुरू की थी। यह मामला उनके बेटे द्वारा पिछले सप्ताह अपनी कार से पांच लोगों को टक्कर मारने से जुड़ा है। दरअसल, यह विवाद तब और बढ़ गया जब लोधी का एक और कथित वीडियो सामने आया, जिसमें वह करेरा के उप पुलिस अधीक्षक (एसडीओपी) आयुष जाखड़ के घर को गोबर से भर देने की धमकी दे रहे हैं। वीडियो में लोधी कथित तौर पर कह रहे हैं कि यदि एसडीओपी जाखड़ 15 दिनों के भीतर यह नहीं बताते कि वे उनके बेटे के खिलाफ किसके निर्देश पर कार्रवाई कर रहे हैं, तो वे 10,000 से अधिक समर्थकों को जुटाकर अधिकारी के घर का घेराव करेंगे और ‘उसे गोबर से भर देंगे’। इस धमकी ने प्रशासनिक अधिकारियों के बीच भय और असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया है। एमपीआईओए ने इस घटना को लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया है और कहा है कि इस तरह का व्यवहार प्रशासनिक तंत्र और अधिकारियों के मनोबल को प्रभावित करता है। एसोसिएशन ने जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा की है कि वे अपने व्यवहार और भाषा में संयम और मर्यादा बनाए रखें। लोधी के बेटे दिनेश पर आरोप है कि 16 अप्रैल को उसने अपनी थार गाड़ी से पांच लोगों को टक्कर मार दी थी, जिनमें सड़क किनारे चल रही दो महिलाएं और मोटरसाइकिल पर सवार तीन मजदूर शामिल थे। घटनास्थल का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दिनेश उन लोगों से बहस करते हुए दिख रहा है जिन्हें उसने टक्कर मारी थी और उनसे पूछ रहा है कि हॉर्न देने के बाद भी वे रास्ते से क्यों नहीं हटे। इस घटना के बाद, लोधी ने एसडीओपी आयुष जाखड़ को खुले तौर पर धमकाया था। उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि ‘मैं करेरा के एसडीओपी की बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने मेरे बेटे को यहां फिर कभी न दिखने की चेतावनी दी। मैं एसडीओपी से पूछना चाहता हूं – क्या करेरा तुम्हारे बाप का है?

आमतौर पर मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन अब साफ कर देना चाहता हूं… मेरा बेटा करेरा वापस आएगा और चुनाव लड़ेगा। अगर तुम्हारे बाप में दम है, तो उसे रोककर दिखाए।’ एमपीआईओए ने मीडिया में प्रसारित वीडियो में जाखड़ के खिलाफ इस्तेमाल की गई अश्लील, अभद्र और धमकी भरी भाषा की कड़ी निंदा की है। एसोसिएशन ने कहा है कि इस तरह की भाषा लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वीकार्य नहीं हो सकती। इस मामले ने राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मचा दी है और विपक्षी दलों ने लोधी की गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है और लोधी के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। यह घटना पुलिस अधिकारियों की सुरक्षा और स्वतंत्रता को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है





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