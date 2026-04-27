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मध्य प्रदेश: इंदौर से रेस्क्यू हुई एक और बालिका, श्योपुर मामले में जैन दंपती का खुलासा

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मध्य प्रदेश: इंदौर से रेस्क्यू हुई एक और बालिका, श्योपुर मामले में जैन दंपती का खुलासा
मध्य प्रदेशश्योपुरइंदौर
📆27-04-2026 21:08:00
📰Dainik Jagran
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श्योपुर में लावारिस मिली बालिका बेचने के मामले में गिरफ्तार दंपती के गिरोह से इंदौर में एक और बालिका को पुलिस ने रेस्क्यू किया। डीएनए जांच से असली माता-पिता की तलाश जारी है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में राजमार्ग पर लावारिस हालत में मिली एक बालिका को बेचने के आरोप में गिरफ्तार किए गए दंपती, नीता जैन और उनके पति वैभव जैन के आपराधिक नेटवर्क का खुलासा जारी है। पुलिस ने इस दंपती के गिरोह से एक और बालिका को इंदौर से सुरक्षित रेस्क्यू किया है। यह बालिका शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार, इस बालिका को एक ब्यूटी पार्लर संचालिका ने चालीस हजार रुपये में खरीदा था और उसे बेचने की तैयारी चल रही थी। श्योपुर के पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार अग्रवाल ने बताया कि पुलिस श्योपुर में मिली पहली बालिका के माता-पिता का पता लगाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इस मामले की जांच के लिए पुलिस टीमें इंदौर , धार और खरगोन जिलों में लगातार दबिश दे रही हैं और संदिग्धों से पूछताछ कर रही हैं। यह एक गंभीर मामला है जो मानव तस्करी के खतरे को उजागर करता है और बाल सुरक्षा की तत्काल आवश्यकता पर जोर देता है। पुलिस का उद्देश्य न केवल आरोपियों को पकड़ना है, बल्कि इस नेटवर्क के सभी सदस्यों को बेनकाब करना और यह सुनिश्चित करना है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। श्योपुर में मिली बालिका को खरीदने वाले राजगढ़ जिले के निवासी आकाश मूंदड़ा और उसकी पत्नी कृतिका को न्यायालय ने सोमवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने दोनों आरोपियों को आगामी 11 मई तक जेल में रखने का आदेश दिया है। इस मामले में शामिल ब्यूटी पार्लर संचालिका नीता जैन, उनके पति वैभव जैन और उनके सहयोगी हेमलता व मनीषा फिलहाल तीन दिन की पुलिस रिमांड पर हैं। पुलिस इन आरोपियों से गहनता से पूछताछ कर रही है ताकि इस पूरे मामले की परतें उकेली जा सकें और बालिका तस्करी के इस नेटवर्क के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की जा सके। पूछताछ के दौरान, जैन दंपती ने स्वीकार किया है कि उन्होंने एक और बालिका को भी चालीस हजार रुपये में खरीदा था। उनके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर, पुलिस ने इंदौर के महालक्ष्मी नगर इलाके में एक दबिश दी, जिसके परिणामस्वरूप उक्त बालिका को सुरक्षित रूप से रेस्क्यू किया गया। पुलिस ने बालिका को तत्काल चिकित्सा जांच के लिए भेजा और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की। यह घटना बाल तस्करी के प्रति पुलिस की संवेदनशीलता और त्वरित कार्रवाई का प्रमाण है। पुलिस ने श्योपुर में मिली मासूम बालिका को खरीदने और बेचने वाले कुल छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि बालिका को किसने दिया था और उसके असली माता-पिता कौन हैं। इस रहस्य को सुलझाने के लिए, पुलिस ने सोमवार को आरोपी आकाश मूंदड़ा और उसकी पत्नी कृतिका का डीएनए परीक्षण कराने के लिए जिला अस्पताल से रक्त के नमूने एकत्र किए हैं। इन नमूनों को मुरैना शिशु गृह भेजा गया है, जहां डीएनए रिपोर्ट के माध्यम से बालिका के जैविक माता-पिता की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। डीएनए रिपोर्ट से उम्मीद है कि इस मामले में एक महत्वपूर्ण मोड़ आएगा और बालिका को उसके परिवार से मिलाने में मदद मिलेगी। पुलिस इस मामले में हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि बालिका को न्याय मिले और उसके भविष्य को सुरक्षित किया जा सके। यह मामला समाज में बाल सुरक्षा और मानव तस्करी के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डालता है। पुलिस ने जनता से अपील की है कि यदि उनके पास इस मामले से संबंधित कोई भी जानकारी हो तो वे तुरंत पुलिस को सूचित करें.

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में राजमार्ग पर लावारिस हालत में मिली एक बालिका को बेचने के आरोप में गिरफ्तार किए गए दंपती, नीता जैन और उनके पति वैभव जैन के आपराधिक नेटवर्क का खुलासा जारी है। पुलिस ने इस दंपती के गिरोह से एक और बालिका को इंदौर से सुरक्षित रेस्क्यू किया है। यह बालिका शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार, इस बालिका को एक ब्यूटी पार्लर संचालिका ने चालीस हजार रुपये में खरीदा था और उसे बेचने की तैयारी चल रही थी। श्योपुर के पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार अग्रवाल ने बताया कि पुलिस श्योपुर में मिली पहली बालिका के माता-पिता का पता लगाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इस मामले की जांच के लिए पुलिस टीमें इंदौर, धार और खरगोन जिलों में लगातार दबिश दे रही हैं और संदिग्धों से पूछताछ कर रही हैं। यह एक गंभीर मामला है जो मानव तस्करी के खतरे को उजागर करता है और बाल सुरक्षा की तत्काल आवश्यकता पर जोर देता है। पुलिस का उद्देश्य न केवल आरोपियों को पकड़ना है, बल्कि इस नेटवर्क के सभी सदस्यों को बेनकाब करना और यह सुनिश्चित करना है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। श्योपुर में मिली बालिका को खरीदने वाले राजगढ़ जिले के निवासी आकाश मूंदड़ा और उसकी पत्नी कृतिका को न्यायालय ने सोमवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने दोनों आरोपियों को आगामी 11 मई तक जेल में रखने का आदेश दिया है। इस मामले में शामिल ब्यूटी पार्लर संचालिका नीता जैन, उनके पति वैभव जैन और उनके सहयोगी हेमलता व मनीषा फिलहाल तीन दिन की पुलिस रिमांड पर हैं। पुलिस इन आरोपियों से गहनता से पूछताछ कर रही है ताकि इस पूरे मामले की परतें उकेली जा सकें और बालिका तस्करी के इस नेटवर्क के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की जा सके। पूछताछ के दौरान, जैन दंपती ने स्वीकार किया है कि उन्होंने एक और बालिका को भी चालीस हजार रुपये में खरीदा था। उनके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर, पुलिस ने इंदौर के महालक्ष्मी नगर इलाके में एक दबिश दी, जिसके परिणामस्वरूप उक्त बालिका को सुरक्षित रूप से रेस्क्यू किया गया। पुलिस ने बालिका को तत्काल चिकित्सा जांच के लिए भेजा और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की। यह घटना बाल तस्करी के प्रति पुलिस की संवेदनशीलता और त्वरित कार्रवाई का प्रमाण है। पुलिस ने श्योपुर में मिली मासूम बालिका को खरीदने और बेचने वाले कुल छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि बालिका को किसने दिया था और उसके असली माता-पिता कौन हैं। इस रहस्य को सुलझाने के लिए, पुलिस ने सोमवार को आरोपी आकाश मूंदड़ा और उसकी पत्नी कृतिका का डीएनए परीक्षण कराने के लिए जिला अस्पताल से रक्त के नमूने एकत्र किए हैं। इन नमूनों को मुरैना शिशु गृह भेजा गया है, जहां डीएनए रिपोर्ट के माध्यम से बालिका के जैविक माता-पिता की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। डीएनए रिपोर्ट से उम्मीद है कि इस मामले में एक महत्वपूर्ण मोड़ आएगा और बालिका को उसके परिवार से मिलाने में मदद मिलेगी। पुलिस इस मामले में हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि बालिका को न्याय मिले और उसके भविष्य को सुरक्षित किया जा सके। यह मामला समाज में बाल सुरक्षा और मानव तस्करी के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डालता है। पुलिस ने जनता से अपील की है कि यदि उनके पास इस मामले से संबंधित कोई भी जानकारी हो तो वे तुरंत पुलिस को सूचित करें

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