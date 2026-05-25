मध्यप्रदेश में 4 दिन से चल रही ऊष्मा तापन और हाई रडार हलाल

मध्यप्रदेश में 25 से 28 मई तक 45 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी का चेतावनी, नाक से खून, असिडिटी, और ग़ज़ब वार्षिक रिकॉर्ड का डेटा

केंद्रीय मौसम विभाग की सूचना के अनुसार, मध्य प्रदेश के निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, भोपाल, ग्वालियर और नौतपा सहित 25 से 28 मई तक पूरे प्रदेश में बेहद तेज गर्मी और नीली लू की चेतावनी जारी है। 25 मई से 2 जून तक चलने वाले नौतपा का प्रारंभिक चरण नौ दिन बाद हिट होगी, जिसके दौरान तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। मौसम विज्ञानियों ने चेतावनी जारी कर रही है कि इस अवधि में गर्मी से जुड़ी कई हानिकारक स्वास्थ्य समस्याएँ, जैसे कि पेट का खराब चलना, हृदय संबंधी जटिलताएँ और रक्तस्राव पैदा हो सकता है। विशेषकर बुजुर्गों और बच्चों को घर में रहकर आराम करने, पर्याप्त पानी पीने और हल्के कपड़े पहनने की सलाह दी गई है। पहले दिन, सोमवार, 44 जिलों ने हीटवेव अलर्ट स्वीकार किया, जिनमें नौगांव, खजुराहो, भिंड, और शाहडोल शामिल हैं। उसी दिन ग्वालियर, उज्जैन, और दतिया में पारा 44-45 डिग्री तक पहुंचा, वहीं इंदौर और जबलपुर में भी 43 डिग्री के आसपास गर्मी की लहरें प्रकट हुईं। 31 मई तक यह गर्मी अपने चरम पर पहुँचने वाली है और कार्यक्रमानुसार 28 मई तक हर जगह ऊष्मा तापन बना रहेगा। 12 ते 3 बजे के बीच विशेष रूप से धूप तेज होने का अंदाजा है। गर्मी के साथ-साथ नौतपा के पहले हफ्ते में नाक से खून आना और असिडिटी जैसी समस्याएँ भी देखी गई हैं। भले ही नाक से खून आने की व्‍यापक समस्या रबड़िये रूप से कम लगती है, पर ऊष्मा की अत्यधिक स्थिति में नाक के अंदर का मेम्ब्रेन सूख जाता है और आसानी से फट सकता है। इसी कारण नाक से खून आने की स्थिति में तुरंत ठंडा पानी से सिकुड़ें और डॉक्टर की सलाह लें। भू‑विज्ञानी एच.

एस.

पांडे ने विशेष रूप से कहा कि दिन के दोपहर सेशन में घर से बाहर जाने की आवश्यकता हो तो हल्के रंग के सूती कपड़े पहनें और समय पर पसीना न जाने दें। 24 घंटे की अवधि में राजधानी भोपाल और ग्वालियर में वर्षा के नमूने भी मौजूद हैं—लीक 2016 में 46.7 डिग्री सेल्सियस के रिकॉर्ड तक पहुँचे थे। इसी तरह का अनुभव 2014 से 2023 तक मई में भी वार्षिक रूप से दर्ज किया गया है। जलवायु में इसके अलावा एक छोटा सा प्रसंग भी पाया जाता है: 10 वर्षों में ग्वालियर में 47 डिग्री सेल्सियस का एक बार दर्ज होना के बाद 46 डिग्री के तीन बार दर्जी हुए हैं। जबलपुर, उज्जैन और खजुराहो-नौगांव जैसे शहरों में भी तीसरी मौसम अवधि के दौरान 45.8 डिग्री सेल्सियस तक र्‍हता उपलब्ध है। मौसम विभाग ने 31 मई के बाद 4 दिन के लिए गर्मी फोरकास्ट जारी किया है, इसीलिए नागरिकों को यह सुनिश्चय है कि यह मौसम एरो टाइम के 28 मई तक स्थिर रहेगा। इसलिए ही लोगों को प्रोफेशनल हेल्थ कैर सुविधाओं के साथ-साथ परिवारिक स्वास्थ्य मार्गदर्शकों द्वारा तैयार किये गए घरेलू उपचारों की भी जरुरत है। यह भी निष्पक्ष है कि दवाओं का उपयोग करते समय निरीक्षण विषय पर जाएँ और सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं पर विशेष उपचार मिल सके। कई शहरों के मौसम आलेख से यह स्पष्ट है कि इस महीने के दौरान बारिश का भी संगठित रूप रहने की सम्भावना है। इंदौर, ग्वालियर, और जबलपुर सामरिक होस्ट एक ही तरे ताक़त से बारूदी बारिश प्राप्त करते हैं। यह बदले में गर्मियों के भूख को कुछ हद तक नियंत्रित कर सकता है, किंतु मुँह द्रव्यमान के कारण ऊष्मा की आवृत्ति में वृद्धि नहीं होती। इसलिए नागरिकों को फिटनेस रूटीन और स्वास्थ्य से तालमेल रखते हुए सप्ताह में दो बार एग्जरसाइज़ या वेलनेस प्रोग्राम बनाए रखने की सिफ़ारिश है





Dainik Bhaskar / 🏆 19. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

मध्यप्रदेश उष्मा तापन हीटवेव असिडिटी नाक से खून OMS

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार निगमबोध घाट पर होगापूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का गुरुवार को निधन हो गया। उनके अंतिम संस्कार को 28 दिसंबर को सुबह 11 बजकर 45 मिनट पर दिल्ली के निगमबोध घाट पर किया जाएगा।

Read more »

Kashi Pt-1: 45 दिन में 4.5 करोड़ तो शिवरात्रि पर 25 लाख लोग पहुंचे काशी, होटल सेक्टर ने 1620, रेस्तरां क्षेत्र ने 1575 करोड़ कमाएkashi Vishwanath Temple Shivratri 25 Lakh devotees Hotel Sector 1620 Restaurant earns 1575 crore 45 दिन में 4.5 करोड़ तो शिवरात्रि पर 25 लाख लोग पहुंचे काशी राज्य | उत्तर प्रदेश

Read more »

29મી વખત ભેટ આપવા જઈ રહી છે કંપની, 250% આપશે ડિવિડન્ડ, શેર ખરીદવા રોકાણકારોની લૂંટDividend Stock: સ્મોલ-કેપ કંપનીએ અત્યાર સુધીમાં 28 વખત ડિવિડન્ડ ચૂકવ્યું છે, તેણે નાણાકીય વર્ષ 2024-25 (FY25) માટે પ્રતિ શેર 25 રૂપિયાના વચગાળાના ડિવિડન્ડની જાહેરાત કરી છે.

Read more »

GK: दुनिया का सबसे लंबा अंग्रेजी शब्द, एक में तो 1 लाख अक्षर... बोलने में लग जाते हैं 1 घंटे, जान लें आप भी...अंग्रेजी के कुछ सबसे लंबे शब्दों में Methionylthreonyl...isoleucine (189,819 अक्षर), Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis (45 अक्षर) और Antidisestablishmentarianism (28 अक्षर) शामिल हैं.

Read more »

ಈ ದಿನದಂದು ರಿಲೀಸ್‌ ಆಗಲಿದೆ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಲ್ಟಿಸ್ಟಾರರ್ 45 ಚಿತ್ರ!45 Movie release date: ಕನ್ನಡದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಲ್ಟಿಸ್ಟಾರರ್ “45” ಚಿತ್ರ ಇದೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25 ರಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

Read more »

ग्रीन कॉर‍िडोर से 45 मिनट का सफर अब 15 मिनट में होगा पूरा, CM योगी बोले- मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं...मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के ग्रीन कॉरिडोर का उद्घाटन किया, जिससे 28 किलोमीटर की दूरी अब 45 मिनट के बजाय 10-15 मिनट में तय होगी।

Read more »