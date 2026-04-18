मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप: तापमान 43 डिग्री पार, कई जिलों में लू का अलर्ट

मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया है। शुक्रवार को सीजन में पहली बार छतरपुर के खजुराहो में तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने 16 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है, जिससे स्कूली बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है।

मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया है, जिसके चलते कई शहरों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। शुक्रवार को सीजन में पहली बार छतरपुर के खजुराहो में पारा 43.

2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो इस मौसम का अब तक का सर्वाधिक तापमान है। इसके अलावा, प्रदेश के 9 अन्य शहरों में भी पारा 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया, जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग (आईएमडी) भोपाल ने शनिवार को प्रदेश के 16 जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी की है, जिसमें अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, धार, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर और पन्ना शामिल हैं। इन जिलों के लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। भीषण गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए, सरकारी और निजी स्कूलों के बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए, कई जिलों के कलेक्टरों ने स्कूलों के संचालन समय में बदलाव का आदेश जारी किया है। भोपाल में, स्कूलों का समय सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक कर दिया गया है, जैसा कि कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने आदेशित किया है। इसी तरह, नर्मदापुरम, ग्वालियर, बालाघाट, मैहर, रतलाम, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, रायसेन, डिंडौरी, अनूपपुर और उमरिया जैसे अन्य जिलों में भी स्कूलों का समय बदला गया है ताकि बच्चे तेज धूप से बच सकें और उनकी सेहत पर बुरा असर न पड़े। दैनिक भास्कर ने शुक्रवार को भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर सहित पूरे प्रदेश के हालात को प्रमुखता से दर्शाया था, जिसके बाद यह त्वरित कार्रवाई की गई। शुक्रवार को प्रदेश के विभिन्न शहरों में अधिकतम तापमान इस प्रकार दर्ज किया गया: छतरपुर के खजुराहो में 43.2 डिग्री सेल्सियस, उमरिया में 42.9 डिग्री, टीकमगढ़-नौगांव में 42.8 डिग्री, नौगांव में 42.6 डिग्री, मंडला में 42.5 डिग्री, दमोह, गुना-दतिया में 42.2 डिग्री, सागर-सतना में 41.8 डिग्री, छिंदवाड़ा में 41.6 डिग्री, नर्मदापुरम-शाजापुर में 41.4 डिग्री, सीधी, नरसिंहपुर, रीवा-मलाजखंड में 41.2 डिग्री सेल्सियस। बड़े शहरों में जबलपुर का तापमान सबसे ज्यादा 42 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि भोपाल और ग्वालियर में 41.3 डिग्री, इंदौर में 40.6 डिग्री और उज्जैन में 40.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। खजुराहो सहित कई जिलों में लू का प्रभाव भी देखा गया, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी के बढ़ते असर के साथ ही, मौसम विभाग ने लोगों के लिए बचाव की सलाह भी जारी की है। लोगों से आग्रह किया गया है कि वे दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पीकर अपने शरीर को हाइड्रेट रखें। दोपहर के समय, खासकर 12 बजे से 4 बजे के बीच, अनावश्यक रूप से तेज धूप में बाहर निकलने से बचें। हल्के रंग के और सूती कपड़े पहनने की सलाह दी गई है, जो गर्मी में आरामदायक होते हैं। बच्चों और बुजुर्गों को विशेष रूप से गर्मी से बचाव के उपाय अपनाने की हिदायत दी गई है, क्योंकि ये समूह गर्मी के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि इस वर्ष अप्रैल महीने में गर्मी का तेवर कुछ असामान्य रहा। पिछले वर्षों के विपरीत, इस साल अप्रैल की शुरुआत में भीषण गर्मी की बजाय आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का मौसम रहा। 1 से 9 अप्रैल के बीच प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम में बदलाव देखा गया। ग्वालियर में सबसे अधिक वर्षा दर्ज की गई, जबकि 15 से अधिक जिलों में ओलावृष्टि हुई और लगभग 45 जिलों में बारिश दर्ज की गई। यह मौसमी विसंगति किसानों के लिए चिंता का विषय बनी रही, क्योंकि इससे फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका थी। मौसम विभाग के अनुसार, जिस तरह सर्दी के मौसम में दिसंबर-जनवरी और बरसात में जुलाई-अगस्त मुख्य महीने होते हैं, उसी तरह गर्मी के दो प्रमुख महीने अप्रैल और मई होते हैं। आमतौर पर, अप्रैल के दूसरे पखवाड़े से गर्मी का प्रभाव तेज होने लगता है और महीने के आखिरी दिनों में तापमान रिकॉर्ड तोड़ सकता है। हालांकि, इस साल अप्रैल की शुरुआत में अलग तरह का मौसम देखने को मिला। पिछले कुछ वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो, भोपाल और इंदौर में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक और जबलपुर में 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। ग्वालियर में तो तापमान 45 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर चुका है। पिछले तीन वर्षों में इन शहरों में भीषण गर्मी पड़ी है और इस साल भी तापमान में बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। वर्ष 1996 में 29 अप्रैल को भोपाल में अधिकतम तापमान 44.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि अप्रैल महीने में भोपाल में बारिश और आंधी के आसार भी बनते रहे हैं। इसी कारण, पिछले कुछ सालों से अप्रैल में बारिश का दौर चल रहा है। 20 अप्रैल 2013 को भोपाल में 24 घंटे में 30.8 मिमी से अधिक बारिश हुई थी, जबकि 2023 में 22.6 मिमी बारिश दर्ज की गई थी। इंदौर में भी पारा 44 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है। मौसम विभाग के अनुसार, 25 अप्रैल 1958 को इंदौर में सर्वाधिक 44.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। इंदौर में भी गर्मी के साथ-साथ कभी-कभी बादल छाए रहते हैं और हल्की बौछारें भी पड़ती हैं। जबलपुर में अप्रैल में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार रहा है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 28 अप्रैल 1970 को दिन का अधिकतम तापमान 45.4 डिग्री सेल्सियस रहा था। जबलपुर में भी अप्रैल में बारिश होने की संभावना बनी रहती है। रिकॉर्ड के अनुसार, 3 अप्रैल 1935 को जबलपुर में 24 घंटे के भीतर 50.3 मिमी बारिश हुई थी। 2023 में यहां 20.2 मिमी बारिश दर्ज की गई थी। इस वर्ष 19 अप्रैल को जबलपुर का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो गर्मी की शुरुआत का संकेत था। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि अप्रैल महीना मध्य प्रदेश के लिए गर्मी की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और इस बार भी गर्मी का असर बढ़ने की पूरी संभावना है





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