मध्यप्रदेश में विकास की गति तेज, इंदौर-पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर का भूमिपूजन

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 2360 करोड़ रुपये की लागत वाले इंदौर-पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर के पहले चरण का भूमिपूजन किया। इस परियोजना से राज्य में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे, और किसान समृद्ध होंगे। सरकार ने किसानों को उनकी भूमि का 60 प्रतिशत विकसित भूखंड वापस करने का निर्णय लिया है, जिससे वे विकास प्रक्रिया में भागीदार बन सकेंगे।

डिजिटल डेस्क, भोपाल/ इंदौर । मध्यप्रदेश के विकास की गति 3 मई को और तेज हो गई है। आने वाले समय में राज्य में उद्योगों की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है, जिससे राज्य में रोजगार और स्व रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। प्रदेश के युवा और किसान अधिक समृद्ध होंगे। यह सब संभव हुआ है क्योंकि मुख्यमंत्री डॉ.

मोहन यादव ने 2360 करोड़ रुपये की लागत वाले इंदौर-पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर के पहले चरण का भूमिपूजन किया। यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम इंदौर के नैनोद गांव में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के दौरान, इकोनॉमिक कॉरिडोर पर आधारित एक लघु फिल्म भी प्रदर्शित की गई, जिसने परियोजना की कल्पना और संभावित लाभों को दर्शाया। किसानों ने इस परियोजना के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया और मुख्यमंत्री डॉ.

मोहन यादव का भव्य स्वागत किया। उन्होंने मुख्यमंत्री को हल भेंट किया और उन्हें मुकुट पहनाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर, किसानों ने राज्य सरकार को भूमि अधिग्रहण के लिए अपनी सहमति भी प्रदान की। सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए किसानों को उनकी भूमि का 60 प्रतिशत विकसित भूखंड वापस करने का वादा किया है। यह निर्णय किसानों को विकास प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाता है। इस पहल से कई किसान करोड़पति बनने की राह पर हैं। मुख्यमंत्री डॉ.

मोहन यादव ने इस अवसर पर कहा कि उनकी सरकार किसानों की समृद्धि के लिए निरंतर प्रयासरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, सरकार किसानों को विकास में भागीदार बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने जोर देकर कहा कि विकास की इस यात्रा में किसानों का समर्थन सरकार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने गुजरात के विकास का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विजन के कारण ही गुजरात समृद्ध हुआ है। सीएम डॉ.

यादव ने यह भी आश्वासन दिया कि उनकी सरकार किसान, महिला, युवा और गरीब सहित समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए सभी आवश्यक योजनाएं लागू करेगी। इकोनॉमिक कॉरिडोर के माध्यम से किसानों को 60 प्रतिशत भूमि वापस देने का निर्णय उन्हें विकास में भागीदार बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वर्तमान में, किसानों को 650 करोड़ रुपये के प्लॉट आवंटित किए गए हैं, और सरकार का लक्ष्य है कि किसान समृद्ध हों। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि सरकार किसी किसान से उसकी जमीन लेती है, तो यह सुनिश्चित करना सरकार का पहला कर्तव्य है कि किसान के जीवन यापन की स्थायी व्यवस्था हो। उन्होंने जोर देकर कहा कि पूरे देश में किसी ने भी किसानों को 60 प्रतिशत का भागीदार नहीं बनाया है। मुख्यमंत्री डॉ.

मोहन यादव ने आगे कहा कि इंदौर, उज्जैन, धार, देवास, शाजापुर और रतलाम मिलकर एक महानगरीय क्षेत्र बन रहे हैं। यह सड़क केवल पीथमपुर से इंदौर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह उज्जैन से भी आगे तक फैली हुई है। यह 8 लेन का सुपरएक्सप्रेसवे है, जो दिल्ली-मुंबई कॉरिडोर से जुड़ जाएगा। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। उन्होंने बताया कि आज राष्ट्रीय राजमार्गों का कुल विस्तार एक लाख 60 हजार किलोमीटर से अधिक है, जो दर्शाता है कि भारत ने कितनी प्रगति की है। इस इकोनॉमिक कॉरिडोर से एग्री प्रोसेसिंग, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग और वेयरहाउसिंग जैसे क्षेत्रों को लाभ होगा। यह कॉरिडोर इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और उद्योग को बढ़ावा देगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, भारत प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहा है, और हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है। अब पूरे साल कश्मीर-श्रीनगर की यात्रा करना संभव हो गया है। देश में हो रहे परिवर्तनों के अनुरूप, मध्यप्रदेश में भी शानदार सड़कें बन रही हैं। इस कॉरिडोर के भूमिपूजन के बाद, इंदौर-उज्जैन 4-लेन सड़क का भी भूमिपूजन किया जाना है। इंदौर-उज्जैन का सदियों पुराना पारंपरिक मार्ग फिर से विकास के नए द्वार खोलेगा। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि किसानों को मुआवजा देने के लिए सरकार का मन बड़ा है और उनकी सरकार किसानों की सरकार है। उन्होंने किसानों द्वारा उन्हें पहनाई गई मालाओं को उन्हें ही समर्पित कर दिया और कहा कि किसानों की खुशी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कांग्रेस से सवाल किया कि उनकी सरकार के समय क्या हुआ था। उन्होंने कहा कि आज किसानों को दिन में बिजली मिल रही है, जबकि कांग्रेस के समय रात को भी बिजली का ठिकाना नहीं था। किसान डीजल के लिए लाइनों में लगकर परेशान होते थे और सिंचाई का रकबा भी बहुत कम था। उन्होंने बताया कि 1956 में मध्यप्रदेश बना था, लेकिन 2002-03 तक केवल साढ़े सात लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी, जबकि उनकी सरकार ने ढाई साल में 10 लाख हेक्टेयर से अधिक रकबा कर दिया है। यह किसानों के प्रति उनका समर्पण है। उन्होंने निष्कर्ष में कहा कि इंदौर और किसान दोनों ही समृद्ध होंगे





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

मध्यप्रदेश इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर विकास किसान रोजगार भूमि अधिग्रहण मोहन यादव नरेंद्र मोदी

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'यापेक्षा 60-60 किलोचे दोन खेळाडू खेळवा,' पाकिस्तानी चाहते संतापले, बाबर आझमवर नेपोटिझमचा आरोपआझम खान (Azam Khan) इंग्लंडविरोधातील सामन्यात 5 चेंडूवर एकही धाव न करता बाद झाला. यानंतर त्याच्यावर पाकिस्तान क्रिकेट चाहत्यांकडून टीकेची झोड उठली आहे. आझम खानची राष्ट्रीय संघात निवड होणं हे नेपोटिझमचं सर्वात चांगलं उदाहरण असल्याची टीका केली जात आहे.

Read more »

कैमूर में जल्द शुरू होगी जंगल सफारी, 2360 रुपये होगा एक गाड़ी का किराया; पर्यटन को मिलेगा बढ़ावाभभुआ जिले में वन विभाग जल्द ही पांच पिकनिक स्थलों पर जंगल सफारी शुरू करेगा। मुख्यमंत्री के कैमूर आगमन पर इसका शुभारंभ होगा। मां मुंडेश्वरी धाम के इको पार्क से चार रूटों पर करकटगढ़, तेल्हाड़ कुंड, अधौरा, वंशी खोह और करमचट डैम तक सफारी कराई जाएगी। सात छह-सीटर वाहन उपलब्ध होंगे, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और राजस्व भी प्राप्त...

Read more »

Kerala Gold Rate Today: സ്വർണ്ണവിലയിൽ വമ്പൻ വർദ്ധനവ്; ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് കൂടിയത് 2360 രൂപ!സംസ്ഥാനത്ത് റെക്കോർഡുകൾ ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർണവില കുതിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് പവന് വർധിച്ചത് ഒറ്റയടിക്ക് 2360 രൂപയാണ്. ഇതോടെ സ്വർണ്ണവില 120000 കഴിഞ്ഞു.

Read more »

Gold Silver Price Today: सर्राफा बाजार में दिखी गिरावट; चांदी करीब ₹9050 तक टूटी, सोना ₹2360 सस्ताSone Chandi ka Aaj ka Rate: पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच मंगलवार को बुलियन पर सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। चांदी की कीमत 9050 रुपये गिरकर 2.16 लाख रुपये प्रति किलो पर

Read more »

सिर्फ ₹2360 में जंगल सफारी! कैमूर में तेल्‍हाड़ कुंड से करकटगढ़ जलप्रपात तक का उठाएं आनंद, 30 मार्च से शुरुआतकैमूर जिले में अब जंगल सफारी की सुविधा शुरू हो गई है, जिससे स्थानीय लोगों को दूर नहीं जाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सफारी वैन को हरी झंडी दिखाकर इसका उद्घाटन किया।

Read more »

2360 करोड़ रुपये की लागत, किसानों को 4 गुना मुआवजा, इंदौर-पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट, जानिए क्यों खासIndore-Pithampur Economic Corridor:इंदौर-पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर किसानों की आर्थिक उन्नति के लिए वरदान साबित होगा। इससे किसान केवल 'मुआवजा पाने वाले' नहीं, बल्कि 'बिजनेस पार्टनर' बनाए जा रहे हैं। 2360 करोड़ रुपये की इस परियोजना में सरकार ने किसानों को जमीन का 4 गुना मुआवजा देने के साथ-साथ, उनकी 60 प्रतिशत जमीन विकसित भूखंड के रूप में लौटाने का...

Read more »