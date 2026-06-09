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मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव: मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त, कांग्रेस नेता 'लोकतंत्र में सीट चोरी' बताई

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मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव: मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त, कांग्रेस नेता 'लोकतंत्र में सीट चोरी' बताई
मीनाक्षी नटराजनमध्य प्रदेश राज्यसभा चुनावनामांकन निरस्त
📆09-06-2026 20:43:00
📰Dainik Jagran
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मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनावों में कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया गया है। निरस्ती का मुख्य कारण शपथ पत्र में आपराधिक मुकदमे की जानकारी छुपाने का आरोप है। कांग्रेस नेता ने इसे लोकतंत्र में सीट चोरी बताया है।

मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनावों में कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया गया है। निरस्ती के पश्चात् मीनाक्षी नटराजन नीचे की तरह के दावे किए हैं कि वोट चोरी के बाद अब सीट चोरी पर भाजपा उतर आई है। उनके अनुसार, भाजपा को पता था कि उनके पास संख्याबल नहीं है। नामांकन निरस्त होने का मुख्य कारण उनके शपथ पत्र में आपराधिक मुकदमे की जानकारी छुपाने का आरोप है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की तीन सीटों में से दो सीटें भाजपा की जीत सीट तय थीं, इसलिए कांग्रेस ने सिर्फ एक ही सीट के लिए मीनाक्षी नटराजन को प्रत्याशी घोषित किया था। निरस्ती के लिए रिटर्निंग अधिकारी अरविंद शर्मा ने आदेश दिया। उनके शपथ पत्र में मुकदमे का उल्लेख नहीं था, जबकि उनके विरुद्ध हैदराबाद के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में एक मुकदमा चल रहा है। भाजपा प्रत्याशी महेश केवट और रजनीश अग्रवाल ने शिकायत की थी कि मीनाक्षी नटराजन ने शपथ पत्र में आपराधिक मामले की जानकारी छुपाई। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार, शपथ पत्र में प्रत्याशी को अपने विरुद्ध आपराधिक मामले की जानकारी देनी होती है, जो उन्होंने नहीं दी। मीनाक्षी नटराजन ने अपनी संपत्ति घोषित करने के पाश्चात् सेट बी में रिक्त छोड़ दिया था और मुकदमे का उल्लेख नहीं किया था। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार, अधूरा शपथ पत्र और तत्वों को छुपाना मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ सिद्ध किया गया। नामांकन पत्रों की छानबीन के दौरान विधानसभा परिसर में गहमागहमी रही, दोनों पक्षों की ओर से नारेबाजी हुई और धक्का-मुक्की की स्थिति बनी, जिससे भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। मीनाक्षी नटराजन का दावा है कि वह इस मामले से अनभिज्ञ थीं लेकिन पूर्व में कोर्ट के समन का जवाब दे चुकी हैं, इसलिए इस दावे का कोई मूल्य नहीं है। कांग्रेस नेता इस निरस्ती को लोकतंत्र में सीट की चोरी बताया है और भाजपा के खिलाफ आरोप लगाए हैं.

मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनावों में कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया गया है। निरस्ती के पश्चात् मीनाक्षी नटराजन नीचे की तरह के दावे किए हैं कि वोट चोरी के बाद अब सीट चोरी पर भाजपा उतर आई है। उनके अनुसार, भाजपा को पता था कि उनके पास संख्याबल नहीं है। नामांकन निरस्त होने का मुख्य कारण उनके शपथ पत्र में आपराधिक मुकदमे की जानकारी छुपाने का आरोप है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की तीन सीटों में से दो सीटें भाजपा की जीत सीट तय थीं, इसलिए कांग्रेस ने सिर्फ एक ही सीट के लिए मीनाक्षी नटराजन को प्रत्याशी घोषित किया था। निरस्ती के लिए रिटर्निंग अधिकारी अरविंद शर्मा ने आदेश दिया। उनके शपथ पत्र में मुकदमे का उल्लेख नहीं था, जबकि उनके विरुद्ध हैदराबाद के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में एक मुकदमा चल रहा है। भाजपा प्रत्याशी महेश केवट और रजनीश अग्रवाल ने शिकायत की थी कि मीनाक्षी नटराजन ने शपथ पत्र में आपराधिक मामले की जानकारी छुपाई। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार, शपथ पत्र में प्रत्याशी को अपने विरुद्ध आपराधिक मामले की जानकारी देनी होती है, जो उन्होंने नहीं दी। मीनाक्षी नटराजन ने अपनी संपत्ति घोषित करने के पाश्चात् सेट बी में रिक्त छोड़ दिया था और मुकदमे का उल्लेख नहीं किया था। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार, अधूरा शपथ पत्र और तत्वों को छुपाना मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ सिद्ध किया गया। नामांकन पत्रों की छानबीन के दौरान विधानसभा परिसर में गहमागहमी रही, दोनों पक्षों की ओर से नारेबाजी हुई और धक्का-मुक्की की स्थिति बनी, जिससे भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। मीनाक्षी नटराजन का दावा है कि वह इस मामले से अनभिज्ञ थीं लेकिन पूर्व में कोर्ट के समन का जवाब दे चुकी हैं, इसलिए इस दावे का कोई मूल्य नहीं है। कांग्रेस नेता इस निरस्ती को लोकतंत्र में सीट की चोरी बताया है और भाजपा के खिलाफ आरोप लगाए हैं

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